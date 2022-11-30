10:07 30.11.2022 (обновлено: 12:59 30.11.2022)
СБУ пришла с обыском в женский монастырь УПЦ в Закарпатской области
Сотрудники СБУ пришли с обыском в женский монастырь УПЦ в Закарпатской области
© Фото : СБУСотрудники СБУ проводят обыск в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре под Мукачево, Украина
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ проводят обыск в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре под Мукачево, Украина
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обыском в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"СБУ продолжает рейды по храмам и монастырям Украинской православной церкви. На этот раз с обыском пришли в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь в селе Драчино под Мукачево", — говорится в публикации.
© Фото : СБУСотрудники СБУ проводят обыск в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре под Мукачево, Украина
© Фото : СБУ
Сотрудники СБУ проводят обыск в Кирилло-Мефодиевском женском монастыре под Мукачево, Украина
Так, 22 ноября СБУ проводила "контрразведывательные мероприятия" в Киево-Печерской лавре, двух других монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Силовики допросили более 50 человек, а также нашли "пророссийскую литературу". По словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.
Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, во вторник депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области.
С начала специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.