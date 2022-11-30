https://ria.ru/20221130/obysk-1835188990.html

СБУ пришла с обыском в женский монастырь УПЦ в Закарпатской области

СБУ пришла с обыском в женский монастырь УПЦ в Закарпатской области - РИА Новости, 30.11.2022

СБУ пришла с обыском в женский монастырь УПЦ в Закарпатской области

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обыском в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T10:07

2022-11-30T10:07

2022-11-30T12:59

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обыском в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале."СБУ продолжает рейды по храмам и монастырям Украинской православной церкви. На этот раз с обыском пришли в Кирилло-Мефодиевский женский монастырь в селе Драчино под Мукачево", — говорится в публикации.Так, 22 ноября СБУ проводила "контрразведывательные мероприятия" в Киево-Печерской лавре, двух других монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Силовики допросили более 50 человек, а также нашли "пророссийскую литературу". По словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников.Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, во вторник депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области.С начала специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.

https://ria.ru/20221125/upts-1834235881.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

закарпатская область, служба безопасности украины, украина, в мире