04:28 30.11.2022 (обновлено: 04:51 30.11.2022)
ВСУ выпустили четыре ракеты из HIMARS по Амвросиевке в ДНР
Украинские войска в 2.05 выпустили 4 ракеты из HIMARS по Амвросиевке в ДНР
© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Амвросиевка в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02.05 населенный пункт Константиновка — населенный пункт Амвросиевка: выпущено четыре ракеты из РСЗО M142 HIMARS", — говорится в публикации.
Ведомство также добавило, что 29 ноября в 23.00 украинские войска применили три снаряда калибром 155 миллиметров при атаке на Советский район Макеевки.
Реактивная система залпового огня HIMARS производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.