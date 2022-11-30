https://ria.ru/20221130/obstrel-1835161275.html

ВСУ выпустили четыре ракеты из HIMARS по Амвросиевке в ДНР

ВСУ выпустили четыре ракеты из HIMARS по Амвросиевке в ДНР - РИА Новости, 30.11.2022

ВСУ выпустили четыре ракеты из HIMARS по Амвросиевке в ДНР

Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Амвросиевка в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T04:28

2022-11-30T04:28

2022-11-30T04:51

специальная военная операция на украине

амвросиевка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Амвросиевка в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02.05 населенный пункт Константиновка — населенный пункт Амвросиевка: выпущено четыре ракеты из РСЗО M142 HIMARS", — говорится в публикации.Ведомство также добавило, что 29 ноября в 23.00 украинские войска применили три снаряда калибром 155 миллиметров при атаке на Советский район Макеевки.Реактивная система залпового огня HIMARS производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221130/sputniki-1835159740.html

https://ria.ru/20221130/boloto-1835156029.html

амвросиевка

донецкая народная республика

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амвросиевка, донецкая народная республика, сцкк