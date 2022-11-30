Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили четыре ракеты из HIMARS по Амвросиевке в ДНР - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/obstrel-1835161275.html
ВСУ выпустили четыре ракеты из HIMARS по Амвросиевке в ДНР
ВСУ выпустили четыре ракеты из HIMARS по Амвросиевке в ДНР - РИА Новости, 30.11.2022
ВСУ выпустили четыре ракеты из HIMARS по Амвросиевке в ДНР
Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Амвросиевка в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T04:28
2022-11-30T04:51
специальная военная операция на украине
амвросиевка
донецкая народная республика
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821510740_218:435:2997:1998_1920x0_80_0_0_7e920349f08b3e8e53e5b1f7dcb0b205.jpg
ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Амвросиевка в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02.05 населенный пункт Константиновка — населенный пункт Амвросиевка: выпущено четыре ракеты из РСЗО M142 HIMARS", — говорится в публикации.Ведомство также добавило, что 29 ноября в 23.00 украинские войска применили три снаряда калибром 155 миллиметров при атаке на Советский район Макеевки.Реактивная система залпового огня HIMARS производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221130/sputniki-1835159740.html
https://ria.ru/20221130/boloto-1835156029.html
амвросиевка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821510740_795:422:2897:1998_1920x0_80_0_0_95ef744636dcc4f8dee4a56a9e430e6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
амвросиевка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Амвросиевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
04:28 30.11.2022 (обновлено: 04:51 30.11.2022)
 
ВСУ выпустили четыре ракеты из HIMARS по Амвросиевке в ДНР

Украинские войска в 2.05 выпустили 4 ракеты из HIMARS по Амвросиевке в ДНР

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 ноя — РИА Новости. Украинские войска выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Амвросиевка в Донецкой Народной Республике, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 02.05 населенный пункт Константиновка — населенный пункт Амвросиевка: выпущено четыре ракеты из РСЗО M142 HIMARS", — говорится в публикации.
Здание Министерства иностранных дел - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
03:35Специальная военная операция на Украине
В МИД предупредили о последствиях использования спутников для поддержки ВСУ
Ведомство также добавило, что 29 ноября в 23.00 украинские войска применили три снаряда калибром 155 миллиметров при атаке на Советский район Макеевки.
Реактивная система залпового огня HIMARS производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка. Также киевские войска получили немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Военнослужащий ВСУ копает траншею - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
01:20Специальная военная операция на Украине
"Это болото". Украинский военный рассказал о новой проблеме ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеАмвросиевкаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала