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Глава ОБСЕ назвал 2022 год самым тяжелым в истории организации - РИА Новости, 30.11.2022
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Глава ОБСЕ назвал 2022 год самым тяжелым в истории организации
Глава ОБСЕ назвал 2022 год самым тяжелым в истории организации - РИА Новости, 30.11.2022
Глава ОБСЕ назвал 2022 год самым тяжелым в истории организации
Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал уходящий год самым тяжелым в истории организации. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:30
2022-11-30T17:31
в мире
збигнев рау
владимир путин
украина
россия
лодзь
обсе
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ВАРШАВА, 30 ноя – РИА Новости. Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал уходящий год самым тяжелым в истории организации.По его словам, Совет министров иностранных дел ОБСЕ, который пройдет в польской Лодзи 1-2 декабря, "должен закончиться общим подведением итогов этого наитруднейшего года в истории ОБСЕ".Рау пояснил журналистам, что считает уходящий год наитруднейшим для ОБСЕ по причине проведения Россией спецоперации на Украине. "Этот год такой тяжелый потому, что не удалось обеспечить консенсус среди стран-участников. А консенсуса мы не получили потому, что одно из государств, - конечно, это Россия, - допустило агрессию против Украины и одновременно решило парализовать существенную часть, может, наибольшую часть деятельности организации", - сказал он.Рау признал, что ситуация на Украине станет основным пунктом программы СМИД в Лодзи. "Наиважнейшие пункты программы – это реакция прежде всего на российскую агрессию в отношении Украины и будущее ОБСЕ в той ситуации, которую мы в настоящее время имеем", - сказал он.РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221116/rukopozhatie-1831875654.html
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в мире, збигнев рау, владимир путин, украина, россия, лодзь, обсе
В мире, Збигнев Рау, Владимир Путин, Украина, Россия, Лодзь, ОБСЕ
17:30 30.11.2022 (обновлено: 17:31 30.11.2022)
 
Глава ОБСЕ назвал 2022 год самым тяжелым в истории организации

Глава ОБСЕ Рау: уходящий год стал самым тяжелым в истории организации из-за спецоперации

© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 ноя – РИА Новости. Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал уходящий год самым тяжелым в истории организации.
По его словам, Совет министров иностранных дел ОБСЕ, который пройдет в польской Лодзи 1-2 декабря, "должен закончиться общим подведением итогов этого наитруднейшего года в истории ОБСЕ".
Рау пояснил журналистам, что считает уходящий год наитруднейшим для ОБСЕ по причине проведения Россией спецоперации на Украине. "Этот год такой тяжелый потому, что не удалось обеспечить консенсус среди стран-участников. А консенсуса мы не получили потому, что одно из государств, - конечно, это Россия, - допустило агрессию против Украины и одновременно решило парализовать существенную часть, может, наибольшую часть деятельности организации", - сказал он.
Рау признал, что ситуация на Украине станет основным пунктом программы СМИД в Лодзи. "Наиважнейшие пункты программы – это реакция прежде всего на российскую агрессию в отношении Украины и будущее ОБСЕ в той ситуации, которую мы в настоящее время имеем", - сказал он.
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
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РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
В миреЗбигнев РауВладимир ПутинУкраинаРоссияЛодзьОБСЕ
 
 
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