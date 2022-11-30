https://ria.ru/20221130/obse-1835364578.html

Глава ОБСЕ назвал 2022 год самым тяжелым в истории организации

Глава ОБСЕ назвал 2022 год самым тяжелым в истории организации - РИА Новости, 30.11.2022

Глава ОБСЕ назвал 2022 год самым тяжелым в истории организации

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал уходящий год самым тяжелым в истории организации. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:30

2022-11-30T17:30

2022-11-30T17:31

в мире

збигнев рау

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ВАРШАВА, 30 ноя – РИА Новости. Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау назвал уходящий год самым тяжелым в истории организации.По его словам, Совет министров иностранных дел ОБСЕ, который пройдет в польской Лодзи 1-2 декабря, "должен закончиться общим подведением итогов этого наитруднейшего года в истории ОБСЕ".Рау пояснил журналистам, что считает уходящий год наитруднейшим для ОБСЕ по причине проведения Россией спецоперации на Украине. "Этот год такой тяжелый потому, что не удалось обеспечить консенсус среди стран-участников. А консенсуса мы не получили потому, что одно из государств, - конечно, это Россия, - допустило агрессию против Украины и одновременно решило парализовать существенную часть, может, наибольшую часть деятельности организации", - сказал он.Рау признал, что ситуация на Украине станет основным пунктом программы СМИД в Лодзи. "Наиважнейшие пункты программы – это реакция прежде всего на российскую агрессию в отношении Украины и будущее ОБСЕ в той ситуации, которую мы в настоящее время имеем", - сказал он.РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221116/rukopozhatie-1831875654.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, збигнев рау, владимир путин, украина, россия, лодзь, обсе