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Чехия планирует еще три года получать российскую нефть по "Дружбе" - РИА Новости, 30.11.2022
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Чехия планирует еще три года получать российскую нефть по "Дружбе"
Чехия планирует еще три года получать российскую нефть по "Дружбе" - РИА Новости, 30.11.2022
Чехия планирует еще три года получать российскую нефть по "Дружбе"
Чехия еще три года будет получать нефть из России по южной ветке трубопровода "Дружба", после чего поставки пойдут по трансальпийскому нефтепроводу TAL, заявил... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T23:25
2022-11-30T23:25
экономика
цены на нефть
петр фиала
чехия
россия
европа
евросоюз
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ПРАГА, 30 ноя – РИА Новости. Чехия еще три года будет получать нефть из России по южной ветке трубопровода "Дружба", после чего поставки пойдут по трансальпийскому нефтепроводу TAL, заявил в среду премьер Петр Фиала.По его словам, расширение пропускной способности TAL уже одобрено руководством группы компаний, занимающихся эксплуатацией нефтепровода."Расширение трубопровода TAL позволит повысить поставки до необходимых республике 7-8 миллионов тонн нефти в год. Работы по расширению пропускной способности нефтепровода обойдутся, как ожидается, в 1,2-1,6 миллиарда крон (около 51-68 миллионов долларов). На эти работы уйдет около двух лет", - сказал чешский премьер.Временное исключение из принятого в ЕС запрета на получение российских нефтепродуктов для Чехии действует два года. За это время она должна обеспечить альтернативные пути доставки этого вида стратегического сырья.По данным минпромторга республики, в 2021 году Чехия импортировала 6,8 миллиона тонн нефти, что на 10,8% больше, чем годом ранее. Из этого объема с юго-запада Европы по системе трубопроводов TAL-IKL в республику поступило 51,2% нефти, остальные поставки были осуществлены по "Дружбе" из России.
https://ria.ru/20221123/druzhba-1833783479.html
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экономика, цены на нефть, петр фиала, чехия, россия, европа, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Петр Фиала, Чехия, Россия, Европа, Евросоюз
23:25 30.11.2022
 
Чехия планирует еще три года получать российскую нефть по "Дружбе"

Премьер Фиала: Чехия еще три года будет получать российскую нефть по "Дружбе"

© AP Photo / Sergei GritsРабочий у насосной станции трубопровода "Дружба"
Рабочий у насосной станции трубопровода Дружба - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочий у насосной станции трубопровода "Дружба". Архивное фото
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ПРАГА, 30 ноя – РИА Новости. Чехия еще три года будет получать нефть из России по южной ветке трубопровода "Дружба", после чего поставки пойдут по трансальпийскому нефтепроводу TAL, заявил в среду премьер Петр Фиала.
"Чехия еще три года будет зависима от поставок нефти по российскому трубопроводу "Дружба". Однако уже с 2025 года поставки этого стратегического сырья будут обеспечены по трансальпийскому трубопроводу TAL, мощность которого будет значительно расширена", - сказал Фиала, которого цитирует сетевое издание Idnes.
По его словам, расширение пропускной способности TAL уже одобрено руководством группы компаний, занимающихся эксплуатацией нефтепровода.
"Расширение трубопровода TAL позволит повысить поставки до необходимых республике 7-8 миллионов тонн нефти в год. Работы по расширению пропускной способности нефтепровода обойдутся, как ожидается, в 1,2-1,6 миллиарда крон (около 51-68 миллионов долларов). На эти работы уйдет около двух лет", - сказал чешский премьер.
Временное исключение из принятого в ЕС запрета на получение российских нефтепродуктов для Чехии действует два года. За это время она должна обеспечить альтернативные пути доставки этого вида стратегического сырья.
По данным минпромторга республики, в 2021 году Чехия импортировала 6,8 миллиона тонн нефти, что на 10,8% больше, чем годом ранее. Из этого объема с юго-запада Европы по системе трубопроводов TAL-IKL в республику поступило 51,2% нефти, остальные поставки были осуществлены по "Дружбе" из России.
Трубопровод Дружба - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
23 ноября, 20:18
Нефть по южной ветке "Дружбы" поступает в Чехию в обычном режиме
 
ЭкономикаЦены на нефтьПетр ФиалаЧехияРоссияЕвропаЕвросоюз
 
 
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