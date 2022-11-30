https://ria.ru/20221130/neft-1835429521.html

Чехия планирует еще три года получать российскую нефть по "Дружбе"

Чехия планирует еще три года получать российскую нефть по "Дружбе" - РИА Новости, 30.11.2022

Чехия планирует еще три года получать российскую нефть по "Дружбе"

Чехия еще три года будет получать нефть из России по южной ветке трубопровода "Дружба", после чего поставки пойдут по трансальпийскому нефтепроводу TAL, заявил... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T23:25

2022-11-30T23:25

2022-11-30T23:25

экономика

цены на нефть

петр фиала

чехия

россия

европа

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ПРАГА, 30 ноя – РИА Новости. Чехия еще три года будет получать нефть из России по южной ветке трубопровода "Дружба", после чего поставки пойдут по трансальпийскому нефтепроводу TAL, заявил в среду премьер Петр Фиала.По его словам, расширение пропускной способности TAL уже одобрено руководством группы компаний, занимающихся эксплуатацией нефтепровода."Расширение трубопровода TAL позволит повысить поставки до необходимых республике 7-8 миллионов тонн нефти в год. Работы по расширению пропускной способности нефтепровода обойдутся, как ожидается, в 1,2-1,6 миллиарда крон (около 51-68 миллионов долларов). На эти работы уйдет около двух лет", - сказал чешский премьер.Временное исключение из принятого в ЕС запрета на получение российских нефтепродуктов для Чехии действует два года. За это время она должна обеспечить альтернативные пути доставки этого вида стратегического сырья.По данным минпромторга республики, в 2021 году Чехия импортировала 6,8 миллиона тонн нефти, что на 10,8% больше, чем годом ранее. Из этого объема с юго-запада Европы по системе трубопроводов TAL-IKL в республику поступило 51,2% нефти, остальные поставки были осуществлены по "Дружбе" из России.

https://ria.ru/20221123/druzhba-1833783479.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, петр фиала, чехия, россия, европа, евросоюз