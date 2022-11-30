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Евросоюз рассматривает снижение лимита цен на российскую нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221130/neft-1835396653.html
Евросоюз рассматривает снижение лимита цен на российскую нефть, пишут СМИ
Евросоюз рассматривает снижение лимита цен на российскую нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 30.11.2022
Евросоюз рассматривает снижение лимита цен на российскую нефть, пишут СМИ
В ЕС рассматривают "снижение" обсуждаемого уровня лимита цен на нефть до 60 долларов за баррель на фоне отсутствия соглашения между странами, передает агентство РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T19:23
2022-11-30T19:32
экономика
евросоюз
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
польша
санкции в отношении россии
санкции
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В ЕС рассматривают "снижение" обсуждаемого уровня лимита цен на нефть до 60 долларов за баррель на фоне отсутствия соглашения между странами, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники."Государства ЕС обсуждают установление лимита цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, чтобы способствовать достижению соглашения между широким кругом членов блока и G7", - говорится в сообщении.Этот уровень пока не выдвигался на официальное обсуждение.Ранее сообщалось, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из РФ на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом, по данным СМИ, Польша не соглашается на уровень потолка в 65 долларов, заявляя, что он "слишком мягкий", а Греция в то же время не хочет уровень лимита ниже 70 долларов за баррель.Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.
https://ria.ru/20221130/gazprom-1835378376.html
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экономика, евросоюз, россия, польша, санкции в отношении россии, санкции, в мире, нефть
Экономика, Евросоюз, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Польша, Санкции в отношении России, Санкции, В мире, Нефть
19:23 30.11.2022 (обновлено: 19:32 30.11.2022)
 
Евросоюз рассматривает снижение лимита цен на российскую нефть, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС обсуждает снижение лимита цен на нефть из России до 60 долларов за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В ЕС рассматривают "снижение" обсуждаемого уровня лимита цен на нефть до 60 долларов за баррель на фоне отсутствия соглашения между странами, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Государства ЕС обсуждают установление лимита цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, чтобы способствовать достижению соглашения между широким кругом членов блока и G7", - говорится в сообщении.
Логотип компании Uniper - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
18:15
"Газпром экспорт" не признал нарушение контрактов с Uniper
Этот уровень пока не выдвигался на официальное обсуждение.
Ранее сообщалось, что большинство стран ЕС поддержали предложение о введении потолка цен на нефть из РФ на уровне 65-70 долларов за баррель. При этом, по данным СМИ, Польша не соглашается на уровень потолка в 65 долларов, заявляя, что он "слишком мягкий", а Греция в то же время не хочет уровень лимита ниже 70 долларов за баррель.
Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, не раз заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Вице-премьер Александр Новак также говорил, что Россия будет работать только на рыночных условиях и не станет поставлять нефть странам, которые будут вводить потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
16:34
Источник: срок вступления в силу потолка цен на нефть менять не планируют
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЕвросоюзРоссияПольшаСанкции в отношении РоссииСанкцииВ миреНефть
 
 
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