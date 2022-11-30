https://ria.ru/20221130/neft-1835340175.html

Источник: срок вступления в силу потолка цен на нефть менять не планируют

Источник: срок вступления в силу потолка цен на нефть менять не планируют - РИА Новости, 30.11.2022

Источник: срок вступления в силу потолка цен на нефть менять не планируют

Даже если государства-члены ЕС не смогут урегулировать разногласия по поводу предельного уровня цен, Еврокомиссия вряд ли отложит крайний срок введения эмбарго... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:34

2022-11-30T16:34

2022-11-30T17:11

экономика

россия

брюссель

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753289065_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_aabbf4dc5a5b114513c7869789cb1266.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Даже если государства-члены ЕС не смогут урегулировать разногласия по поводу предельного уровня цен, Еврокомиссия вряд ли отложит крайний срок введения эмбарго на импорт российской нефти по морю, сообщил источник в Брюсселе РИА Новости."На ЕК оказывается сильное давление с целью достижения соглашения до 5 декабря. Идея о продлении срока эмбарго на поставки нефти прозвучала во время переговоров, однако по разным причинам была пока отклонена", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20221130/tseny-1835339196.html

россия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, брюссель, еврокомиссия