https://ria.ru/20221130/neft-1835340175.html
Источник: срок вступления в силу потолка цен на нефть менять не планируют
Источник: срок вступления в силу потолка цен на нефть менять не планируют - РИА Новости, 30.11.2022
Источник: срок вступления в силу потолка цен на нефть менять не планируют
Даже если государства-члены ЕС не смогут урегулировать разногласия по поводу предельного уровня цен, Еврокомиссия вряд ли отложит крайний срок введения эмбарго... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:34
2022-11-30T16:34
2022-11-30T17:11
экономика
россия
брюссель
еврокомиссия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Даже если государства-члены ЕС не смогут урегулировать разногласия по поводу предельного уровня цен, Еврокомиссия вряд ли отложит крайний срок введения эмбарго на импорт российской нефти по морю, сообщил источник в Брюсселе РИА Новости."На ЕК оказывается сильное давление с целью достижения соглашения до 5 декабря. Идея о продлении срока эмбарго на поставки нефти прозвучала во время переговоров, однако по разным причинам была пока отклонена", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20221130/tseny-1835339196.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, брюссель, еврокомиссия
Экономика, Россия, Брюссель, Еврокомиссия
16:34 30.11.2022 (обновлено: 17:11 30.11.2022)
Источник: срок вступления в силу потолка цен на нефть менять не планируют
ЕК не планирует передвигать сроки вступления в силу потолка цен на нефть с 5 декабря