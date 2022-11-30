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Источник: срок вступления в силу потолка цен на нефть менять не планируют - РИА Новости, 30.11.2022
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Источник: срок вступления в силу потолка цен на нефть менять не планируют
Источник: срок вступления в силу потолка цен на нефть менять не планируют - РИА Новости, 30.11.2022
Источник: срок вступления в силу потолка цен на нефть менять не планируют
Даже если государства-члены ЕС не смогут урегулировать разногласия по поводу предельного уровня цен, Еврокомиссия вряд ли отложит крайний срок введения эмбарго... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:34
2022-11-30T17:11
экономика
россия
брюссель
еврокомиссия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Даже если государства-члены ЕС не смогут урегулировать разногласия по поводу предельного уровня цен, Еврокомиссия вряд ли отложит крайний срок введения эмбарго на импорт российской нефти по морю, сообщил источник в Брюсселе РИА Новости."На ЕК оказывается сильное давление с целью достижения соглашения до 5 декабря. Идея о продлении срока эмбарго на поставки нефти прозвучала во время переговоров, однако по разным причинам была пока отклонена", - добавил собеседник агентства.
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экономика, россия, брюссель, еврокомиссия
Экономика, Россия, Брюссель, Еврокомиссия
16:34 30.11.2022 (обновлено: 17:11 30.11.2022)
 
Источник: срок вступления в силу потолка цен на нефть менять не планируют

ЕК не планирует передвигать сроки вступления в силу потолка цен на нефть с 5 декабря

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Даже если государства-члены ЕС не смогут урегулировать разногласия по поводу предельного уровня цен, Еврокомиссия вряд ли отложит крайний срок введения эмбарго на импорт российской нефти по морю, сообщил источник в Брюсселе РИА Новости.
"На ЕК оказывается сильное давление с целью достижения соглашения до 5 декабря. Идея о продлении срока эмбарго на поставки нефти прозвучала во время переговоров, однако по разным причинам была пока отклонена", - добавил собеседник агентства.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
16:32
ЕС может установить потолок цен на российскую нефть на уровне 62 долларов
 
ЭкономикаРоссияБрюссельЕврокомиссия
 
 
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