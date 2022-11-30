https://ria.ru/20221130/neft-1835054778.html
Провальный эксперимент: российская нефть завела Европу в тупик
Провальный эксперимент: российская нефть завела Европу в тупик - РИА Новости, 30.11.2022
Провальный эксперимент: российская нефть завела Европу в тупик
Переговоры о потолке цен на нефть закончились ничем. Первый из предложенных вариантов, как выяснилось, никак не повлияет на Россию, второй никто не сможет... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T08:00
2022-11-30T08:00
2022-11-30T08:10
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
европа
евросоюз
международное энергетическое агентство
нефть
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Переговоры о потолке цен на нефть закончились ничем. Первый из предложенных вариантов, как выяснилось, никак не повлияет на Россию, второй никто не сможет соблюдать. Западные эксперты, похоже, уже смирились с тем, что эту идею реализовать не удастся.Эффект нулевойОграничение цен на природный газ в ЕС согласовали. Рынок ждал, что решат с нефтью. Вообще-то, это американская идея. Цель — сохранить поставки, но лишить Москву доходов. И, как отмечает Politico, Вашингтон продолжает давить на европейцев, чтобы они все сделали побыстрее.Однако в ЕС ясности по-прежнему нет."Если мы установим слишком высокую планку, толку не будет. Нефть — самый большой источник дохода российского бюджета, поэтому важно сделать все правильно, чтобы действительно повлиять на способность Москвы финансировать военную операцию", — заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис."Рыночные цены сейчас ниже предложенного потолка в 65 долларов. Какой смысл в подобных ограничениях?" — цитирует Reuters источник в дипломатических кругах в Брюсселе. Как подчеркнул дипломат, чтобы "ударить россиян по карману", нужно "сократить их доходы, а не сохранить на прежнем уровне".Тридцать долларовПольша и страны Балтии настаивали на 30 долларах. Однако и это предложение не поддержали.Важно продемонстрировать единство ЕС, а Польша может этому помешать, отмечает Financial Times.В Москве же не согласятся ни с какими искусственными ограничениями."У нас здесь довольно жесткая позиция, я уже об этом неоднократно говорил. Независимо от того, какой потолок будет. Даже если он будет высокий, это неприемлемо в принципе с точки зрения заключения контрактов", — подчеркнул вице-премьер Александр Новак.Бессмысленная затеяКак указывают аналитики, что бы ни решили в Брюсселе — это совершенно бессмысленно."Мысль о том, что лимит в 65–70 долларов повлияет на Путина, смехотворна. При почти не сократившейся добыче нефти Кремль зарабатывает более чем достаточно", — подчеркивает Bloomberg.По данным Eurostat, за январь-сентябрь Россия отправила в ЕС около 80 миллионов тонн сырой нефти и нефтепродуктов. В прошлом году за тот же период — 84 миллиона. Но из-за подорожания сырья доходы выросли: за весь 2021-й поставщики получили из Европы 33,5 миллиарда евро, а за девять месяцев 2022-го — 46,75.Искать лазейкиЖесткий ценовой потолок тем более не сработает. "Это не помогло с Ираном и Венесуэлой, а они намного слабее в финансовом отношении. И есть риск того, что котировки подскочат за сто долларов, хотя инфляция и без того самая высокая за 40 лет. Как бы то ни было, крупные импортеры — Китай, Индия, Турция — не откажутся от закупок", — рассуждают аналитики Bloomberg.Любые подобные ограничения, судя по всему, обречены на провал. К тому же Россия может резко сократить производство, сильно ударив по мировому рынку. По данным Международного энергетического агентства, российский экспорт сейчас — порядка 9,7 миллиона баррелей в сутки. Если убрать хотя бы часть этих поставок, котировки моментально взлетят, топливо подорожает, а энергетический кризис выйдет на новый уровень.
https://radiosputnik.ria.ru/20221127/neft-1834552145.html
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https://ria.ru/20221122/neft-1833239941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, александр новак, россия, европа, евросоюз, международное энергетическое агентство, нефть, санкции в отношении россии, ценовой потолок
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Россия, Европа, Евросоюз, Международное энергетическое агентство, Нефть, Санкции в отношении России, ценовой потолок
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Переговоры о потолке цен на нефть закончились ничем. Первый из предложенных вариантов, как выяснилось, никак не повлияет на Россию, второй никто не сможет соблюдать. Западные эксперты, похоже, уже смирились с тем, что эту идею реализовать не удастся.
Ограничение цен на природный газ в ЕС согласовали. Рынок ждал, что решат с нефтью. Вообще-то, это американская идея. Цель — сохранить поставки, но лишить Москву доходов. И, как отмечает Politico, Вашингтон продолжает давить на европейцев, чтобы они все сделали побыстрее.
Однако в ЕС ясности по-прежнему нет.
Один из вариантов — 65-70 долларов за баррель. Но Россия этого просто не заметит. Urals и так стоит чуть больше 70.
"Если мы установим слишком высокую планку, толку не будет. Нефть — самый большой источник дохода российского бюджета, поэтому важно сделать все правильно, чтобы действительно повлиять на способность Москвы финансировать военную операцию", — заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.
"Рыночные цены сейчас ниже предложенного потолка в 65 долларов. Какой смысл в подобных ограничениях?" — цитирует Reuters источник в дипломатических кругах в Брюсселе. Как подчеркнул дипломат, чтобы "ударить россиян по карману", нужно "сократить их доходы, а не сохранить на прежнем уровне".
Польша и страны Балтии настаивали на 30 долларах. Однако и это предложение не поддержали.
Кипр, Греция и Мальта, чьи танкеры транспортируют российскую нефть, заявили: в таком случае Россия откажется от экспорта. Соответственно, пострадают морские перевозчики.
Важно продемонстрировать единство ЕС, а Польша может этому помешать, отмечает Financial Times.
В Москве же не согласятся ни с какими искусственными ограничениями.
"У нас здесь довольно жесткая позиция, я уже об этом неоднократно говорил. Независимо от того, какой потолок будет. Даже если он будет высокий, это неприемлемо в принципе с точки зрения заключения контрактов", — подчеркнул вице-премьер Александр Новак.
Как указывают аналитики, что бы ни решили в Брюсселе — это совершенно бессмысленно.
"Мысль о том, что лимит в 65–70 долларов повлияет на Путина, смехотворна. При почти не сократившейся добыче нефти Кремль зарабатывает более чем достаточно", — подчеркивает Bloomberg.
Действительно, различные санкции в энергетике, в том числе запрет США на импорт российского ископаемого топлива, ничего не дали. Москва просто перенаправила сырье в Китай, Индию и другим покупателям, стремящимся купить нефть со скидкой. В итоге добыча в России уменьшилась всего на два процента.
По данным Eurostat, за январь-сентябрь Россия отправила в ЕС около 80 миллионов тонн сырой нефти и нефтепродуктов. В прошлом году за тот же период — 84 миллиона. Но из-за подорожания сырья доходы выросли: за весь 2021-й поставщики получили из Европы 33,5 миллиарда евро, а за девять месяцев 2022-го — 46,75.
Жесткий ценовой потолок тем более не сработает. "Это не помогло с Ираном и Венесуэлой, а они намного слабее в финансовом отношении. И есть риск того, что котировки подскочат за сто долларов, хотя инфляция и без того самая высокая за 40 лет. Как бы то ни было, крупные импортеры — Китай, Индия, Турция — не откажутся от закупок", — рассуждают аналитики Bloomberg.
Цены — не единственная проблема. Из-за меняющейся стоимости марки Brent потолок придется постоянно корректировать. Аналитики UBS уверены: вряд ли его будут долго соблюдать — быстро найдут лазейки.
Любые подобные ограничения, судя по всему, обречены на провал. К тому же Россия может резко сократить производство, сильно ударив по мировому рынку. По данным Международного энергетического агентства, российский экспорт сейчас — порядка 9,7 миллиона баррелей в сутки. Если убрать хотя бы часть этих поставок, котировки моментально взлетят, топливо подорожает, а энергетический кризис выйдет на новый уровень.