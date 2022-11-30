https://ria.ru/20221130/neft-1835054778.html

Провальный эксперимент: российская нефть завела Европу в тупик

Провальный эксперимент: российская нефть завела Европу в тупик - РИА Новости, 30.11.2022

Провальный эксперимент: российская нефть завела Европу в тупик

Переговоры о потолке цен на нефть закончились ничем. Первый из предложенных вариантов, как выяснилось, никак не повлияет на Россию, второй никто не сможет... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T08:00

2022-11-30T08:00

2022-11-30T08:10

экономика

цены на нефть

александр новак

россия

европа

евросоюз

международное энергетическое агентство

нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152383/73/1523837324_741:0:2823:1171_1920x0_80_0_0_0c5202692d9aa2c0509cd01aaea587f6.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Переговоры о потолке цен на нефть закончились ничем. Первый из предложенных вариантов, как выяснилось, никак не повлияет на Россию, второй никто не сможет соблюдать. Западные эксперты, похоже, уже смирились с тем, что эту идею реализовать не удастся.Эффект нулевойОграничение цен на природный газ в ЕС согласовали. Рынок ждал, что решат с нефтью. Вообще-то, это американская идея. Цель — сохранить поставки, но лишить Москву доходов. И, как отмечает Politico, Вашингтон продолжает давить на европейцев, чтобы они все сделали побыстрее.Однако в ЕС ясности по-прежнему нет."Если мы установим слишком высокую планку, толку не будет. Нефть — самый большой источник дохода российского бюджета, поэтому важно сделать все правильно, чтобы действительно повлиять на способность Москвы финансировать военную операцию", — заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис."Рыночные цены сейчас ниже предложенного потолка в 65 долларов. Какой смысл в подобных ограничениях?" — цитирует Reuters источник в дипломатических кругах в Брюсселе. Как подчеркнул дипломат, чтобы "ударить россиян по карману", нужно "сократить их доходы, а не сохранить на прежнем уровне".Тридцать долларовПольша и страны Балтии настаивали на 30 долларах. Однако и это предложение не поддержали.Важно продемонстрировать единство ЕС, а Польша может этому помешать, отмечает Financial Times.В Москве же не согласятся ни с какими искусственными ограничениями."У нас здесь довольно жесткая позиция, я уже об этом неоднократно говорил. Независимо от того, какой потолок будет. Даже если он будет высокий, это неприемлемо в принципе с точки зрения заключения контрактов", — подчеркнул вице-премьер Александр Новак.Бессмысленная затеяКак указывают аналитики, что бы ни решили в Брюсселе — это совершенно бессмысленно."Мысль о том, что лимит в 65–70 долларов повлияет на Путина, смехотворна. При почти не сократившейся добыче нефти Кремль зарабатывает более чем достаточно", — подчеркивает Bloomberg.По данным Eurostat, за январь-сентябрь Россия отправила в ЕС около 80 миллионов тонн сырой нефти и нефтепродуктов. В прошлом году за тот же период — 84 миллиона. Но из-за подорожания сырья доходы выросли: за весь 2021-й поставщики получили из Европы 33,5 миллиарда евро, а за девять месяцев 2022-го — 46,75.Искать лазейкиЖесткий ценовой потолок тем более не сработает. "Это не помогло с Ираном и Венесуэлой, а они намного слабее в финансовом отношении. И есть риск того, что котировки подскочат за сто долларов, хотя инфляция и без того самая высокая за 40 лет. Как бы то ни было, крупные импортеры — Китай, Индия, Турция — не откажутся от закупок", — рассуждают аналитики Bloomberg.Любые подобные ограничения, судя по всему, обречены на провал. К тому же Россия может резко сократить производство, сильно ударив по мировому рынку. По данным Международного энергетического агентства, российский экспорт сейчас — порядка 9,7 миллиона ​​баррелей в сутки. Если убрать хотя бы часть этих поставок, котировки моментально взлетят, топливо подорожает, а энергетический кризис выйдет на новый уровень.

https://radiosputnik.ria.ru/20221127/neft-1834552145.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221128/polsha-1834664829.html

https://ria.ru/20221122/neft-1833239941.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, цены на нефть, александр новак, россия, европа, евросоюз, международное энергетическое агентство, нефть, санкции в отношении россии, ценовой потолок