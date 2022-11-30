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МО Белоруссии отметило беспрецедентное наращивание войск НАТО у границ - РИА Новости, 30.11.2022
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МО Белоруссии отметило беспрецедентное наращивание войск НАТО у границ
МО Белоруссии отметило беспрецедентное наращивание войск НАТО у границ - РИА Новости, 30.11.2022
МО Белоруссии отметило беспрецедентное наращивание войск НАТО у границ
Наблюдается беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований в регионе Восточной Европы, заявил в среду министр обороны... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T19:52
2022-11-30T20:00
виктор хренин
белоруссия
восточная европа
польша
вооруженные силы сша
нато
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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Наблюдается беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований в регионе Восточной Европы, заявил в среду министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин."Обстановка вокруг Беларуси остается непростой. В частности, продолжается беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований в Восточно-Европейском регионе, в том числе на территории сопредельных с нашей страной государств под псевдолозунгом защиты от "угрозы с Востока", - отметил Хренин в интервью белорусскому изданию "СБ. Беларусь сегодня".Министр, в частности, обратил внимание, что создается передовой плацдарм для хранения техники и запасов материальных средств ВС США в Повидзе в Польше. Обновляются учебные центры и полигоны для обеспечения деятельности воинских контингентов НАТО ("Дравско", "Ожиш", "Жагань", "Демба", "Венджин" (Польша), "Пабраде", "Гайжюнай" (Литва), "Адажи" (Латвия).По его словам, сопредельные государства основные усилия сосредоточили на повышении оборонных расходов, увеличении численности национальных вооруженных сил, интенсификации поставок в войска современных ударных вооружений, совершенствовании военной инфраструктуры. К примеру, указал он, Польша планирует повысить финансирование оборонной сферы до 3 процентов от ВВП уже в 2023 году (в этом году – 2,2 процента), увеличить численность национальных ВС до 300 тысяч военнослужащих (до 250 тысяч профессиональных военнослужащих (сейчас – 115,5 тысячи) и до 50 тысяч приписного состава войск территориальной обороны (сейчас – около 27 тысяч).В этих условиях постоянно расширяются масштабы и повышается интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки на территории сопредельных с Белоруссией стран с одновременным увеличением количества привлекаемых сил и средств (2021 год – более 230 учений, задействовалось свыше 320 тысяч человек и около 20 тысяч единиц ВВСТ; 2022 год – около 280 учений, более 500 тысяч человек и 27 тысяч единиц военной техники), отметил глава белорусского оборонного ведомства."Анализ показал, что Запад отрабатывает вопросы наступательного характера и Беларусь с Россией уже напрямую рассматриваются в качестве противника", - подчеркнул генерал.
https://ria.ru/20221130/ukraina-1835397259.html
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виктор хренин, белоруссия, восточная европа, польша, вооруженные силы сша, нато
Виктор Хренин, Белоруссия, Восточная Европа, Польша, Вооруженные силы США, НАТО
19:52 30.11.2022 (обновлено: 20:00 30.11.2022)
 
МО Белоруссии отметило беспрецедентное наращивание войск НАТО у границ

Хренин: МО Белоруссии отметило беспрецедентное наращивание войск НАТО в Восточной Европе

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Наблюдается беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований в регионе Восточной Европы, заявил в среду министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.
"Обстановка вокруг Беларуси остается непростой. В частности, продолжается беспрецедентное наращивание присутствия американских и натовских воинских формирований в Восточно-Европейском регионе, в том числе на территории сопредельных с нашей страной государств под псевдолозунгом защиты от "угрозы с Востока", - отметил Хренин в интервью белорусскому изданию "СБ. Беларусь сегодня".
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Министр, в частности, обратил внимание, что создается передовой плацдарм для хранения техники и запасов материальных средств ВС США в Повидзе в Польше. Обновляются учебные центры и полигоны для обеспечения деятельности воинских контингентов НАТО ("Дравско", "Ожиш", "Жагань", "Демба", "Венджин" (Польша), "Пабраде", "Гайжюнай" (Литва), "Адажи" (Латвия).
По его словам, сопредельные государства основные усилия сосредоточили на повышении оборонных расходов, увеличении численности национальных вооруженных сил, интенсификации поставок в войска современных ударных вооружений, совершенствовании военной инфраструктуры. К примеру, указал он, Польша планирует повысить финансирование оборонной сферы до 3 процентов от ВВП уже в 2023 году (в этом году – 2,2 процента), увеличить численность национальных ВС до 300 тысяч военнослужащих (до 250 тысяч профессиональных военнослужащих (сейчас – 115,5 тысячи) и до 50 тысяч приписного состава войск территориальной обороны (сейчас – около 27 тысяч).
В этих условиях постоянно расширяются масштабы и повышается интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки на территории сопредельных с Белоруссией стран с одновременным увеличением количества привлекаемых сил и средств (2021 год – более 230 учений, задействовалось свыше 320 тысяч человек и около 20 тысяч единиц ВВСТ; 2022 год – около 280 учений, более 500 тысяч человек и 27 тысяч единиц военной техники), отметил глава белорусского оборонного ведомства.
"Анализ показал, что Запад отрабатывает вопросы наступательного характера и Беларусь с Россией уже напрямую рассматриваются в качестве противника", - подчеркнул генерал.
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Виктор ХренинБелоруссияВосточная ЕвропаПольшаВооруженные силы СШАНАТО
 
 
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