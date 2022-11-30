https://ria.ru/20221130/nato-1835379918.html

Лавров считает, что ситуация может подвигнуть НАТО на необдуманные решения

Лавров считает, что ситуация может подвигнуть НАТО на необдуманные решения - РИА Новости, 30.11.2022

Лавров считает, что ситуация может подвигнуть НАТО на необдуманные решения

Большинство стран видят угрозы НАТО и осознают, что утрата Западом своих ведущих позиций на мировой арене может подвигнуть НАТО на необдуманные безответственные РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T18:23

2022-11-30T18:23

2022-11-30T18:23

в мире

сергей лавров

россия

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Большинство стран видят угрозы НАТО и осознают, что утрата Западом своих ведущих позиций на мировой арене может подвигнуть НАТО на необдуманные безответственные решения, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров."Экспансионистский глобализм, демонстрируемый этим агрессивным блоком, беспрецедентен. Убежден, что глобальное большинство прекрасно видит угрозы, которые несёт эта линия альянса, и осознаёт, что понимание западниками утраты своих ведущих позиций на мировой арене может подвигнуть натовцев на необдуманные безответственные решения", - сказал он в ходе встречи с участниками научно-образовательной программы "Диалог во имя будущего".Лавров отметил, что именно такие оценки "будут определять позиции большинства стран при обсуждении будущего глобальной безопасности".

https://ria.ru/20220816/nato-1809912156.html

россия

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Кирилл Волков

в мире, сергей лавров, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)