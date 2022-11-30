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Лавров считает, что ситуация может подвигнуть НАТО на необдуманные решения - РИА Новости, 30.11.2022
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Лавров считает, что ситуация может подвигнуть НАТО на необдуманные решения
Лавров считает, что ситуация может подвигнуть НАТО на необдуманные решения - РИА Новости, 30.11.2022
Лавров считает, что ситуация может подвигнуть НАТО на необдуманные решения
Большинство стран видят угрозы НАТО и осознают, что утрата Западом своих ведущих позиций на мировой арене может подвигнуть НАТО на необдуманные безответственные РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T18:23
2022-11-30T18:23
в мире
сергей лавров
россия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Большинство стран видят угрозы НАТО и осознают, что утрата Западом своих ведущих позиций на мировой арене может подвигнуть НАТО на необдуманные безответственные решения, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров."Экспансионистский глобализм, демонстрируемый этим агрессивным блоком, беспрецедентен. Убежден, что глобальное большинство прекрасно видит угрозы, которые несёт эта линия альянса, и осознаёт, что понимание западниками утраты своих ведущих позиций на мировой арене может подвигнуть натовцев на необдуманные безответственные решения", - сказал он в ходе встречи с участниками научно-образовательной программы "Диалог во имя будущего".Лавров отметил, что именно такие оценки "будут определять позиции большинства стран при обсуждении будущего глобальной безопасности".
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в мире, сергей лавров, россия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сергей Лавров, Россия, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
18:23 30.11.2022
 
Лавров считает, что ситуация может подвигнуть НАТО на необдуманные решения

Лавров: утрата Западом ведущих позиций может подвигнуть НАТО на необдуманные решения

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Большинство стран видят угрозы НАТО и осознают, что утрата Западом своих ведущих позиций на мировой арене может подвигнуть НАТО на необдуманные безответственные решения, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Экспансионистский глобализм, демонстрируемый этим агрессивным блоком, беспрецедентен. Убежден, что глобальное большинство прекрасно видит угрозы, которые несёт эта линия альянса, и осознаёт, что понимание западниками утраты своих ведущих позиций на мировой арене может подвигнуть натовцев на необдуманные безответственные решения", - сказал он в ходе встречи с участниками научно-образовательной программы "Диалог во имя будущего".
Лавров отметил, что именно такие оценки "будут определять позиции большинства стран при обсуждении будущего глобальной безопасности".
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В миреСергей ЛавровРоссияНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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