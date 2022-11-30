https://ria.ru/20221130/nato-1835338399.html
МИД прокомментировал решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО
МИД прокомментировал решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 30.11.2022
МИД прокомментировал решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО
Москва уважает суверенитет Будапешта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение премьер-министра страны о членстве Финляндии... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:30
2022-11-30T16:30
2022-11-30T16:30
в мире
мария захарова
финляндия
швеция
венгрия
виктор орбан
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва уважает суверенитет Будапешта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение премьер-министра страны о членстве Финляндии и Швеции в НАТО и его возможное влияние на отношения РФ и Венгрии.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что вопрос о ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО будет включен в повестку дня на первой сессии в 2023 году.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
https://ria.ru/20221130/nato-1835249158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мария захарова, финляндия, швеция, венгрия, виктор орбан, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Мария Захарова, Финляндия, Швеция, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД прокомментировал решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО
МИД заявил, что Россия уважает решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО