https://ria.ru/20221130/nato-1835338399.html

МИД прокомментировал решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО

МИД прокомментировал решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 30.11.2022

МИД прокомментировал решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО

Москва уважает суверенитет Будапешта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение премьер-министра страны о членстве Финляндии... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:30

2022-11-30T16:30

2022-11-30T16:30

в мире

мария захарова

финляндия

швеция

венгрия

виктор орбан

нато

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва уважает суверенитет Будапешта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение премьер-министра страны о членстве Финляндии и Швеции в НАТО и его возможное влияние на отношения РФ и Венгрии.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что вопрос о ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО будет включен в повестку дня на первой сессии в 2023 году.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20221130/nato-1835249158.html

финляндия

швеция

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, мария захарова, финляндия, швеция, венгрия, виктор орбан, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)