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МИД прокомментировал решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 30.11.2022
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МИД прокомментировал решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО
МИД прокомментировал решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 30.11.2022
МИД прокомментировал решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО
Москва уважает суверенитет Будапешта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение премьер-министра страны о членстве Финляндии... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:30
2022-11-30T16:30
в мире
мария захарова
финляндия
швеция
венгрия
виктор орбан
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва уважает суверенитет Будапешта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение премьер-министра страны о членстве Финляндии и Швеции в НАТО и его возможное влияние на отношения РФ и Венгрии.Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что вопрос о ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО будет включен в повестку дня на первой сессии в 2023 году.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
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в мире, мария захарова, финляндия, швеция, венгрия, виктор орбан, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Мария Захарова, Финляндия, Швеция, Венгрия, Виктор Орбан, НАТО, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:30 30.11.2022
 
МИД прокомментировал решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО

МИД заявил, что Россия уважает решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Москва уважает суверенитет Будапешта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение премьер-министра страны о членстве Финляндии и Швеции в НАТО и его возможное влияние на отношения РФ и Венгрии.
"Россия уважает суверенитет Венгрии, считает, что вопросы своей внутренней, внешней политики - это суверенное государство решает самостоятельно. В общем-то и есть наше отличие от западного или натоцентричного мироустройства", - сказала она на брифинге в среду.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что вопрос о ратификации членства Швеции и Финляндии в НАТО будет включен в повестку дня на первой сессии в 2023 году.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
13:08
МИД Венгрии предостерег НАТО от превращения в антикитайский блок
 
В миреМария ЗахароваФинляндияШвецияВенгрияВиктор ОрбанНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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