МИД Венгрии предостерег НАТО от превращения в антикитайский блок
Глава МИД Венгрии Сийярто выступил против превращения НАТО в антикитайский блок
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предостерег НАТО от превращения в антикитайский блок, отметив, что "проблем и так достаточно" без риска новой холодной войны.
"Сегодня на первом месте в повестке дня стоит стратегическая концепция НАТО. Отношения с Китаем, энергетическая безопасность, защита критической инфраструктуры. Мы не хотели бы, чтобы НАТО превратилась в антикитайский блок. Не нужен риск еще одной холодной войны, проблем и так достаточно", - написал Сийярто в соцсетях перед началом второго дня заседания глав МИД стран НАТО в Бухаресте. По его словам, пример Венгрии "наглядно доказывает, что сотрудничество (с Китаем), основанное на взаимном уважении и приносящее взаимную выгоду, действительно возможно".
Ранее Сийярто на полях Генеральной Ассамблеи ООН провел переговоры с главой МИД Китая Ван И и заявил, что взаимовыгодное сотрудничество выгодно как Евросоюзу, так и Китаю, только третья сторона может быть заинтересована в плохих отношениях между ними. По его словам, разрыв экономического сотрудничества с Китаем имел бы трагические последствия для Европы, и Будапешт пытается этому помешать.
В августе в венгерском МИД сообщили, что китайская компания по производству аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) построит в Дебрецене свой второй в Европе завод, осуществив тем самым крупнейшую инвестицию в истории Венгрии.
Ранее Сийярто заявил, что двигателем крупных экономических изменений в мире являются страны Востока и необходимо признать факт сращивания экономик Запада и Китая.
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