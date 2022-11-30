https://ria.ru/20221130/nato-1835249158.html

МИД Венгрии предостерег НАТО от превращения в антикитайский блок

МИД Венгрии предостерег НАТО от превращения в антикитайский блок - РИА Новости, 30.11.2022

МИД Венгрии предостерег НАТО от превращения в антикитайский блок

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предостерег НАТО от превращения в антикитайский блок, отметив, что "проблем и так достаточно" без риска новой холодной войны. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:08

2022-11-30T13:08

2022-11-30T13:08

в мире

петер сийярто

китай

венгрия

нато

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БУДАПЕШТ, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предостерег НАТО от превращения в антикитайский блок, отметив, что "проблем и так достаточно" без риска новой холодной войны."Сегодня на первом месте в повестке дня стоит стратегическая концепция НАТО. Отношения с Китаем, энергетическая безопасность, защита критической инфраструктуры. Мы не хотели бы, чтобы НАТО превратилась в антикитайский блок. Не нужен риск еще одной холодной войны, проблем и так достаточно", - написал Сийярто в соцсетях перед началом второго дня заседания глав МИД стран НАТО в Бухаресте. По его словам, пример Венгрии "наглядно доказывает, что сотрудничество (с Китаем), основанное на взаимном уважении и приносящее взаимную выгоду, действительно возможно".Ранее Сийярто на полях Генеральной Ассамблеи ООН провел переговоры с главой МИД Китая Ван И и заявил, что взаимовыгодное сотрудничество выгодно как Евросоюзу, так и Китаю, только третья сторона может быть заинтересована в плохих отношениях между ними. По его словам, разрыв экономического сотрудничества с Китаем имел бы трагические последствия для Европы, и Будапешт пытается этому помешать.В августе в венгерском МИД сообщили, что китайская компания по производству аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) построит в Дебрецене свой второй в Европе завод, осуществив тем самым крупнейшую инвестицию в истории Венгрии.Ранее Сийярто заявил, что двигателем крупных экономических изменений в мире являются страны Востока и необходимо признать факт сращивания экономик Запада и Китая.

https://ria.ru/20221128/tayvan-1834654786.html

https://ria.ru/20221118/kitay-1832251839.html

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, петер сийярто, китай, венгрия, нато