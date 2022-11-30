https://ria.ru/20221130/naryshkin-1835291834.html
Нарышкин предостерег Польшу от попыток аннексировать земли Западной Украины
Нарышкин предостерег Польшу от попыток аннексировать земли Западной Украины - РИА Новости, 30.11.2022
Нарышкин предостерег Польшу от попыток аннексировать земли Западной Украины
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предостерег польское руководство от попыток аннексировать земли Западной Украины. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:49
2022-11-30T14:49
2022-11-30T15:08
в мире
сергей нарышкин
анджей дуда
польша
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предостерег польское руководство от попыток аннексировать земли Западной Украины."Хотим заранее предостеречь поляков от скоропалительного проведения ложных аналогий и призвать к более тщательному изучению своей истории. Напомним, она наполнена горькими примерами столкновений польских и украинских националистов. Может быть, не стоит снова наступать на те же грабли?" - сказал Нарышкин в интервью РИА Новости.Ранее он рассказал агентству, что президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам оперативно подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20221130/referendumy-1835288653.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей нарышкин, анджей дуда, польша
В мире, Сергей Нарышкин, Анджей Дуда, Польша
14:49 30.11.2022 (обновлено: 15:08 30.11.2022)
Нарышкин предостерег Польшу от попыток аннексировать земли Западной Украины
Глава СВР Нарышкин предостерег Польшу от попыток аннексировать земли Западной Украины