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Нарышкин предостерег Польшу от попыток аннексировать земли Западной Украины - РИА Новости, 30.11.2022
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Нарышкин предостерег Польшу от попыток аннексировать земли Западной Украины
Нарышкин предостерег Польшу от попыток аннексировать земли Западной Украины - РИА Новости, 30.11.2022
Нарышкин предостерег Польшу от попыток аннексировать земли Западной Украины
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предостерег польское руководство от попыток аннексировать земли Западной Украины. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:49
2022-11-30T15:08
в мире
сергей нарышкин
анджей дуда
польша
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предостерег польское руководство от попыток аннексировать земли Западной Украины."Хотим заранее предостеречь поляков от скоропалительного проведения ложных аналогий и призвать к более тщательному изучению своей истории. Напомним, она наполнена горькими примерами столкновений польских и украинских националистов. Может быть, не стоит снова наступать на те же грабли?" - сказал Нарышкин в интервью РИА Новости.Ранее он рассказал агентству, что президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам оперативно подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20221130/referendumy-1835288653.html
польша
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в мире, сергей нарышкин, анджей дуда, польша
В мире, Сергей Нарышкин, Анджей Дуда, Польша
14:49 30.11.2022 (обновлено: 15:08 30.11.2022)
 
Нарышкин предостерег Польшу от попыток аннексировать земли Западной Украины

Глава СВР Нарышкин предостерег Польшу от попыток аннексировать земли Западной Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предостерег польское руководство от попыток аннексировать земли Западной Украины.
"Хотим заранее предостеречь поляков от скоропалительного проведения ложных аналогий и призвать к более тщательному изучению своей истории. Напомним, она наполнена горькими примерами столкновений польских и украинских националистов. Может быть, не стоит снова наступать на те же грабли?" - сказал Нарышкин в интервью РИА Новости.
Ранее он рассказал агентству, что президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам оперативно подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину.
Читайте полный текст интервью >>>
Вид на Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
14:42
Польша хочет провести референдумы на Западной Украине, заявил Нарышкин
 
В миреСергей НарышкинАнджей ДудаПольша
 
 
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