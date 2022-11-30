https://ria.ru/20221130/naryshkin-1835291834.html

Нарышкин предостерег Польшу от попыток аннексировать земли Западной Украины

Нарышкин предостерег Польшу от попыток аннексировать земли Западной Украины - РИА Новости, 30.11.2022

Нарышкин предостерег Польшу от попыток аннексировать земли Западной Украины

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предостерег польское руководство от попыток аннексировать земли Западной Украины. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:49

2022-11-30T14:49

2022-11-30T15:08

в мире

сергей нарышкин

анджей дуда

польша

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предостерег польское руководство от попыток аннексировать земли Западной Украины."Хотим заранее предостеречь поляков от скоропалительного проведения ложных аналогий и призвать к более тщательному изучению своей истории. Напомним, она наполнена горькими примерами столкновений польских и украинских националистов. Может быть, не стоит снова наступать на те же грабли?" - сказал Нарышкин в интервью РИА Новости.Ранее он рассказал агентству, что президент Польши Анджей Дуда дал указание профильным службам оперативно подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20221130/referendumy-1835288653.html

польша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сергей нарышкин, анджей дуда, польша