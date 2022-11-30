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У россиян осталось два дня на уплату имущественных налогов - РИА Новости, 30.11.2022
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У россиян осталось два дня на уплату имущественных налогов
У россиян осталось два дня на уплату имущественных налогов - РИА Новости, 30.11.2022
У россиян осталось два дня на уплату имущественных налогов
Россиянам осталось 2 дня на уплату имущественных налогов: 1 декабря истекает срок уплаты налогов за 2021 год, до окончания этого дня необходимо заплатить... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T00:21
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экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россиянам осталось 2 дня на уплату имущественных налогов: 1 декабря истекает срок уплаты налогов за 2021 год, до окончания этого дня необходимо заплатить транспортный, земельный налог, налог на недвижимость, а в ряде случаев - и НДФЛ.Налог на имущество необходимо платить собственникам транспортных средств, земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей, машино-мест и любых других объектов капстроительства, даже если оно не завершено.Опоздавшим, начиная со 2 декабря, будут ежедневно начисляться пени, а долги злостных неплательщиков будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры: например, заблокировать банковский счет или арестовать имущество.Заплатить налоги можно как удаленно - через приложение или "личный кабинет" на сайте ФНС, так и лично, в банке или почтовом отделении. Кроме того, уплатить налоги можно также по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы, через банки, их мобильные приложения и банкоматы, кассы местной администрации, почту, МФЦ, если там принимают оплату в счет налогов.
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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
00:21 30.11.2022 (обновлено: 00:40 30.11.2022)
 
У россиян осталось два дня на уплату имущественных налогов

Срок уплаты налогов на имущество за 2021 год истекает 1 декабря

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМобильное приложение "Налоги ФЛ"
Мобильное приложение Налоги ФЛ - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Мобильное приложение "Налоги ФЛ". Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россиянам осталось 2 дня на уплату имущественных налогов: 1 декабря истекает срок уплаты налогов за 2021 год, до окончания этого дня необходимо заплатить транспортный, земельный налог, налог на недвижимость, а в ряде случаев - и НДФЛ.
Налог на имущество необходимо платить собственникам транспортных средств, земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей, машино-мест и любых других объектов капстроительства, даже если оно не завершено.
Опоздавшим, начиная со 2 декабря, будут ежедневно начисляться пени, а долги злостных неплательщиков будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры: например, заблокировать банковский счет или арестовать имущество.
Заплатить налоги можно как удаленно - через приложение или "личный кабинет" на сайте ФНС, так и лично, в банке или почтовом отделении. Кроме того, уплатить налоги можно также по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы, через банки, их мобильные приложения и банкоматы, кассы местной администрации, почту, МФЦ, если там принимают оплату в счет налогов.
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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ЭкономикаФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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