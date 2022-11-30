https://ria.ru/20221130/nalogi-1835153959.html
У россиян осталось два дня на уплату имущественных налогов
У россиян осталось два дня на уплату имущественных налогов - РИА Новости, 30.11.2022
У россиян осталось два дня на уплату имущественных налогов
Россиянам осталось 2 дня на уплату имущественных налогов: 1 декабря истекает срок уплаты налогов за 2021 год, до окончания этого дня необходимо заплатить... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T00:21
2022-11-30T00:21
2022-11-30T00:40
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833697742_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_413c3b8e5cdbe4392d217d7d9d7a5b8f.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россиянам осталось 2 дня на уплату имущественных налогов: 1 декабря истекает срок уплаты налогов за 2021 год, до окончания этого дня необходимо заплатить транспортный, земельный налог, налог на недвижимость, а в ряде случаев - и НДФЛ.Налог на имущество необходимо платить собственникам транспортных средств, земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей, машино-мест и любых других объектов капстроительства, даже если оно не завершено.Опоздавшим, начиная со 2 декабря, будут ежедневно начисляться пени, а долги злостных неплательщиков будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры: например, заблокировать банковский счет или арестовать имущество.Заплатить налоги можно как удаленно - через приложение или "личный кабинет" на сайте ФНС, так и лично, в банке или почтовом отделении. Кроме того, уплатить налоги можно также по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы, через банки, их мобильные приложения и банкоматы, кассы местной администрации, почту, МФЦ, если там принимают оплату в счет налогов.
https://ria.ru/20221129/eaes-1835130164.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833697742_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55b4aa8ae9dfebc8d17a6d7ae4e1c688.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
00:21 30.11.2022 (обновлено: 00:40 30.11.2022)
У россиян осталось два дня на уплату имущественных налогов
Срок уплаты налогов на имущество за 2021 год истекает 1 декабря
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россиянам осталось 2 дня на уплату имущественных налогов: 1 декабря истекает срок уплаты налогов за 2021 год, до окончания этого дня необходимо заплатить транспортный, земельный налог, налог на недвижимость, а в ряде случаев - и НДФЛ.
Налог на имущество необходимо платить собственникам транспортных средств, земельных участков, домов, квартир и комнат, дач, гаражей, машино-мест и любых других объектов капстроительства, даже если оно не завершено.
Опоздавшим, начиная со 2 декабря, будут ежедневно начисляться пени, а долги злостных неплательщиков будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры: например, заблокировать банковский счет или арестовать имущество.
Заплатить налоги можно как удаленно - через приложение или "личный кабинет" на сайте ФНС
, так и лично, в банке или почтовом отделении. Кроме того, уплатить налоги можно также по QR-коду или штрих-коду через электронные сервисы, через банки, их мобильные приложения и банкоматы, кассы местной администрации, почту, МФЦ, если там принимают оплату в счет налогов.