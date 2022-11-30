https://ria.ru/20221130/muraev-1835365368.html

СБУ сообщила об обысках у экс-депутата Рады Мураева

СБУ сообщила об обысках у экс-депутата Рады Мураева - РИА Новости, 30.11.2022

СБУ сообщила об обысках у экс-депутата Рады Мураева

Служба безопасности Украины заявила, что провела обыски у бывшего депутата Верховной рады Украины и лидера партии "Наши" Евгения Мураева и его сторонников. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:33

2022-11-30T17:33

2022-11-30T18:07

служба безопасности украины

специальная военная операция на украине

в мире

украина

евгений мураев

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что провела обыски у бывшего депутата Верховной рады Украины и лидера партии "Наши" Евгения Мураева и его сторонников."Сотрудники СБУ провели серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева. Мероприятия проходили в местах проживания и офисах самого Мураева и его родственников, а также у его ближайших соратников. Все это в рамках уголовного производства в соответствии с частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.По данным СБУ, независимые экспертизы высказываний политика показали наличие в его действиях признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьей 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) "в контексте нанесения вреда информационной безопасности Украины". Отмечается, что на данный момент Мураев не находится на территории Украины.

https://ria.ru/20221123/ukraina-1833607756.html

украина

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Кирилл Волков

служба безопасности украины, в мире, украина, евгений мураев