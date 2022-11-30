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СБУ сообщила об обысках у экс-депутата Рады Мураева - РИА Новости, 30.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/muraev-1835365368.html
СБУ сообщила об обысках у экс-депутата Рады Мураева
СБУ сообщила об обысках у экс-депутата Рады Мураева - РИА Новости, 30.11.2022
СБУ сообщила об обысках у экс-депутата Рады Мураева
Служба безопасности Украины заявила, что провела обыски у бывшего депутата Верховной рады Украины и лидера партии "Наши" Евгения Мураева и его сторонников. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:33
2022-11-30T18:07
служба безопасности украины
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евгений мураев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что провела обыски у бывшего депутата Верховной рады Украины и лидера партии "Наши" Евгения Мураева и его сторонников."Сотрудники СБУ провели серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева. Мероприятия проходили в местах проживания и офисах самого Мураева и его родственников, а также у его ближайших соратников. Все это в рамках уголовного производства в соответствии с частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.По данным СБУ, независимые экспертизы высказываний политика показали наличие в его действиях признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьей 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) "в контексте нанесения вреда информационной безопасности Украины". Отмечается, что на данный момент Мураев не находится на территории Украины.
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служба безопасности украины, в мире, украина, евгений мураев
Служба безопасности Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евгений Мураев
17:33 30.11.2022 (обновлено: 18:07 30.11.2022)
 
СБУ сообщила об обысках у экс-депутата Рады Мураева

СБУ сообщила, что провела обыски у бывшего депутата Рады Мураева

© Фото : tov_sergeant Евгений Мураев
Евгений Мураев - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Фото : tov_sergeant
Евгений Мураев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что провела обыски у бывшего депутата Верховной рады Украины и лидера партии "Наши" Евгения Мураева и его сторонников.
"Сотрудники СБУ провели серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева. Мероприятия проходили в местах проживания и офисах самого Мураева и его родственников, а также у его ближайших соратников. Все это в рамках уголовного производства в соответствии с частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным СБУ, независимые экспертизы высказываний политика показали наличие в его действиях признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьей 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) "в контексте нанесения вреда информационной безопасности Украины". Отмечается, что на данный момент Мураев не находится на территории Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеСлужба безопасности УкраиныВ миреУкраинаЕвгений Мураев
 
 
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