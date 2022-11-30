https://ria.ru/20221130/moskvich-1835288785.html

В "Москвиче" объяснили значение цифры "3" в названии нового автомобиля

В "Москвиче" объяснили значение цифры "3" в названии нового автомобиля - РИА Новости, 30.11.2022

В "Москвиче" объяснили значение цифры "3" в названии нового автомобиля

Цифра в названии первого серийного автомобиля "Москвич 3" означает размер и старшинство в модельном ряду, в будущем машины бренда также будут носить цифровые... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:42

2022-11-30T14:42

2022-11-30T14:44

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Цифра в названии первого серийного автомобиля "Москвич 3" означает размер и старшинство в модельном ряду, в будущем машины бренда также будут носить цифровые имена, сообщил автопроизводитель."Исторические модели автомобилей "Москвич" называли с помощью цифровых индексов. Мы решили продолжить традицию. Начиная с "Москвич 3", все будущие модели будут носить цифровые имена", - отмечается в официальном Telegram-канале автозавода."Цифра указывает на размер автомобиля и его старшинство в модельном ряду. Также в зависимости от версии модели, в названии может быть дополнительный символ. Например, буква "е" - это электромобиль", - добавили в "Москвиче" на вопрос, что означает "3" и почему не "1".Серийное производство первой модели бренда - кроссовера "Москвич 3" - было запущено на прошлой неделе. По данным источника РИА Новости, цена новинки может составить 1,6-2 миллиона рублей. До конца года на конвейер также выйдет электромобиль "Москвич 3е". Планируется, что по итогам 2022 года будет произведено 600 автомобилей, в том числе, 200 электрических.Французский автоконцерн Renault в мае передал свой завод "Рено Россия" правительству Москвы. Вскоре после завершения сделки название предприятия было изменено на "Москвич". Согласно планам компании, на заводе будут производиться четыре кроссовера, в том числе один электрический, и седан.

https://ria.ru/20221124/moskvich-1834076776.html

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