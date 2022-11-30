https://ria.ru/20221130/moskva-1835172411.html
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона - РИА Новости, 30.11.2022
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона - минус 12 градусов, в Подмосковье - до минус 17,5, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T08:11
2022-11-30T08:11
2022-11-30T08:11
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владимирская область
елена волосюк
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погода
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона - минус 12 градусов, в Подмосковье - до минус 17,5, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Минувшая ночь стала самой холодной с начала сезона. По данным за 7 часов утра, в Москве минус 12 градусов. На востоке столичного региона, на границе с Владимирской областью, метеостанция Черусти зафиксировала значение минус 17,5 градусов", - рассказала Волосюк.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, московская область (подмосковье), владимирская область, елена волосюк, общество, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Владимирская область, Елена Волосюк, Общество, Погода
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона
Синоптик Волосюк: температура в Москве этой ночью составила минус 12 градусов