https://ria.ru/20221130/moskva-1835172411.html

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона - РИА Новости, 30.11.2022

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона - минус 12 градусов, в Подмосковье - до минус 17,5, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T08:11

2022-11-30T08:11

2022-11-30T08:11

москва

московская область (подмосковье)

владимирская область

елена волосюк

общество

погода

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала сезона - минус 12 градусов, в Подмосковье - до минус 17,5, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Минувшая ночь стала самой холодной с начала сезона. По данным за 7 часов утра, в Москве минус 12 градусов. На востоке столичного региона, на границе с Владимирской областью, метеостанция Черусти зафиксировала значение минус 17,5 градусов", - рассказала Волосюк.

https://ria.ru/20221129/zakalka-1834946923.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), владимирская область, елена волосюк, общество, погода