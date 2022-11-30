https://ria.ru/20221130/moroz-1835207787.html
Москвичам пообещали морозные выходные
Москвичам пообещали морозные выходные - РИА Новости, 30.11.2022
Москвичам пообещали морозные выходные
Морозная погода до минус 10 градусов, без осадков ожидает москвичей в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:04
2022-11-30T11:04
2022-11-30T11:04
москва
общество
татьяна позднякова
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Морозная погода до минус 10 градусов, без осадков ожидает москвичей в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.По словам синоптика, в четверг минимальная температура в ночные часы Москве будет колебаться от минус 11 до минус 13, по Московской области местами до минус 20 градусов. Дневная температура в городе составит от минус 8 до минус 10 градусов, по Московской области от минус 7 до минус 12 градусов. Такой же температурный режим сохранится и в пятницу."В выходные сохранится довольная холодная, морозная погода. Фон атмосферного давления будет высоким. Не исключено, что в один из выходных дней будет рекордно высокое атмосферное давление. Погода ожидается облачная с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в ночные часы будет от минус 10 до минус 15 градусов, дневная от минус 5 до минус 10 градусов", - сказала Позднякова.Синоптик уточнила, что такой температурный режим ниже климатической нормы на 4-5 градусов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, общество, татьяна позднякова, московская область (подмосковье), погода
Москва, Общество, Татьяна Позднякова, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам пообещали морозные выходные
Синоптик Позднякова: москвичей в выходные ожидают морозы до минус десяти градусов
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Морозная погода до минус 10 градусов, без осадков ожидает москвичей в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, в четверг минимальная температура в ночные часы Москве
будет колебаться от минус 11 до минус 13, по Московской области
местами до минус 20 градусов. Дневная температура в городе составит от минус 8 до минус 10 градусов, по Московской области от минус 7 до минус 12 градусов. Такой же температурный режим сохранится и в пятницу.
"В выходные сохранится довольная холодная, морозная погода. Фон атмосферного давления будет высоким. Не исключено, что в один из выходных дней будет рекордно высокое атмосферное давление. Погода ожидается облачная с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в ночные часы будет от минус 10 до минус 15 градусов, дневная от минус 5 до минус 10 градусов", - сказала Позднякова.
Синоптик уточнила, что такой температурный режим ниже климатической нормы на 4-5 градусов.