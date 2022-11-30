https://ria.ru/20221130/moroz-1835207787.html

Москвичам пообещали морозные выходные

Москвичам пообещали морозные выходные - РИА Новости, 30.11.2022

Москвичам пообещали морозные выходные

Морозная погода до минус 10 градусов, без осадков ожидает москвичей в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:04

2022-11-30T11:04

2022-11-30T11:04

москва

общество

татьяна позднякова

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Морозная погода до минус 10 градусов, без осадков ожидает москвичей в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.По словам синоптика, в четверг минимальная температура в ночные часы Москве будет колебаться от минус 11 до минус 13, по Московской области местами до минус 20 градусов. Дневная температура в городе составит от минус 8 до минус 10 градусов, по Московской области от минус 7 до минус 12 градусов. Такой же температурный режим сохранится и в пятницу."В выходные сохранится довольная холодная, морозная погода. Фон атмосферного давления будет высоким. Не исключено, что в один из выходных дней будет рекордно высокое атмосферное давление. Погода ожидается облачная с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в ночные часы будет от минус 10 до минус 15 градусов, дневная от минус 5 до минус 10 градусов", - сказала Позднякова.Синоптик уточнила, что такой температурный режим ниже климатической нормы на 4-5 градусов.

https://ria.ru/20221130/moskva-1835172411.html

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Екатерина Зайцева

москва, общество, татьяна позднякова, московская область (подмосковье), погода