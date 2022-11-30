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Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию, заявили в МИД
Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию, заявили в МИД - РИА Новости, 30.11.2022
Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию, заявили в МИД
Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию по сценарию, аналогичному украинскому, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:23
2022-11-30T15:23
2022-11-30T15:42
молдавия
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мария захарова
украина
нато
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию по сценарию, аналогичному украинскому, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."С сожалением отмечаем что Запад руками властей республики продолжает активно втягивать ее (Молдавию - ред.) в свою антироссийскую кампанию. Сценарий был аналогичен тому, который был реализован на Украине: зачистка информационного пространства от неугодных мнений, политические репрессии, разжигание русофобии, отход от нейтрального статуса, сближение с НАТО. Все это руками тех самых политиков, которые окормлялись из западной кормушки", - сказала она на брифинге в среду.
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молдавия, россия, в мире, мария захарова, украина, нато
Молдавия, Россия, В мире, Мария Захарова, Украина, НАТО
15:23 30.11.2022 (обновлено: 15:42 30.11.2022)
Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию, заявили в МИД
Захарова: Запад втягивает Кишинев в антироссийскую кампанию по схожему с Украиной сценарию