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Съемки драмы о спецоперации возобновят, но не в Твери - РИА Новости, 30.11.2022
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Культура
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Съемки драмы о спецоперации возобновят, но не в Твери
Съемки драмы о спецоперации возобновят, но не в Твери - РИА Новости, 30.11.2022
Съемки драмы о спецоперации возобновят, но не в Твери
Съемки военной драмы "Музыкант" будут продолжены, но уже не в Твери, сообщает Минкультуры РФ. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:15
2022-11-30T11:15
культура
новости культуры
кино и сериалы
тверь
россия
украина
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Съемки военной драмы "Музыкант" будут продолжены, но уже не в Твери, сообщает Минкультуры РФ.Они будут проходить в "субъекте, где более эффективно и профессионально работает кинокомиссия".По словам пресс-службы Минкульта, локацию уже выбирают."В министерстве культуры знают о сложившейся ситуации. Мы уже связались и с представителями региона, и с продюсерами данной картины. К сожалению, налицо крайне некорректная работа региональной кинокомиссии, в задачи которой входило согласование всех выбранных продюсерами локаций с регионом, а также получение разрешительных документов на съемки", — сказали в министерстве.Ранее власти Твери отменили съемку фильма о спецоперации в связи с эпизодом, где появляется военная техника с украинскими флагами на улицах города. Видео колонны военной техники вызвало общественный резонанс.
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новости культуры, кино и сериалы, тверь, россия, украина, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Тверь, Россия, Украина, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
11:15 30.11.2022
 
Съемки драмы о спецоперации возобновят, но не в Твери

Минкультуры: Военную драму, производство которой прервали в Твери, снимут в другом месте

© Фото очевидцаВоенная техника с флагами Украины в Твери
Военная техника с флагами Украины в Твери
© Фото очевидца
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Съемки военной драмы "Музыкант" будут продолжены, но уже не в Твери, сообщает Минкультуры РФ.
Они будут проходить в "субъекте, где более эффективно и профессионально работает кинокомиссия".
По словам пресс-службы Минкульта, локацию уже выбирают.
"В министерстве культуры знают о сложившейся ситуации. Мы уже связались и с представителями региона, и с продюсерами данной картины. К сожалению, налицо крайне некорректная работа региональной кинокомиссии, в задачи которой входило согласование всех выбранных продюсерами локаций с регионом, а также получение разрешительных документов на съемки", — сказали в министерстве.
Ранее власти Твери отменили съемку фильма о спецоперации в связи с эпизодом, где появляется военная техника с украинскими флагами на улицах города. Видео колонны военной техники вызвало общественный резонанс.
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