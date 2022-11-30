https://ria.ru/20221130/minkult-1835204708.html

Съемки драмы о спецоперации возобновят, но не в Твери

Съемки драмы о спецоперации возобновят, но не в Твери - РИА Новости, 30.11.2022

Съемки драмы о спецоперации возобновят, но не в Твери

Съемки военной драмы "Музыкант" будут продолжены, но уже не в Твери, сообщает Минкультуры РФ. РИА Новости, 30.11.2022

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2022-11-30T11:15

2022-11-30T11:15

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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Съемки военной драмы "Музыкант" будут продолжены, но уже не в Твери, сообщает Минкультуры РФ.Они будут проходить в "субъекте, где более эффективно и профессионально работает кинокомиссия".По словам пресс-службы Минкульта, локацию уже выбирают."В министерстве культуры знают о сложившейся ситуации. Мы уже связались и с представителями региона, и с продюсерами данной картины. К сожалению, налицо крайне некорректная работа региональной кинокомиссии, в задачи которой входило согласование всех выбранных продюсерами локаций с регионом, а также получение разрешительных документов на съемки", — сказали в министерстве.Ранее власти Твери отменили съемку фильма о спецоперации в связи с эпизодом, где появляется военная техника с украинскими флагами на улицах города. Видео колонны военной техники вызвало общественный резонанс.

https://ria.ru/20221129/vovk-1834943199.html

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Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, тверь, россия, украина, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)