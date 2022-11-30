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В России создали первую в мире карту Гипериона - РИА Новости, 30.11.2022
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Наука
https://ria.ru/20221130/miigaik-1835092302.html
В России создали первую в мире карту Гипериона
В России создали первую в мире карту Гипериона - РИА Новости, 30.11.2022
В России создали первую в мире карту Гипериона
Детально изучать малые тела Солнечной системы позволит технология создания фотокарт небесных тел, разработанная в МИИГАиК, считают ученые вуза. Используя эту... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T09:00
2022-11-30T09:56
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
космос - риа наука
россия
сша
московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)
москва
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Детально изучать малые тела Солнечной системы позволит технология создания фотокарт небесных тел, разработанная в МИИГАиК, считают ученые вуза. Используя эту методику, в университете уже составили первую в мире подробную фотокарту Гипериона – спутника Сатурна. Результаты исследования опубликованы в журнале "Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка".Получение новых знаний о малых космических телах значимо сразу для двух направлений в исследованиях космоса. Первое – прояснение гипотез о происхождении и эволюции Вселенной. Второе более прикладное – изучение потенциальной астероидной угрозы, рассказали в Московском государственном университете картографии и геодезии (МИИГАиК).Но определить физические параметры, особенности строения и вращения далеких объектов крайне сложно из-за малого количества информации о них. Достаточную точность наблюдений для малых тел можно получить только по данным с космических аппаратов. Из-за этого до сих пор существуют неопределенности системы вращения некоторых тел, что вызывает трудности анализа даже имеющейся информации, пояснили исследователи.Для преодоления этих препятствий ученые МИИГАиК разработали специальную технологию фотограмметрической обработки космических снимков для установления фигуры и физических параметров малых небесных тел со сложным вращением. С помощью этой технологии специалисты создали первую в мире фотокарту Гипериона.Это позволило определить форму и фигуру тела, параметры его полуосей и подготовить базу для картографирования и изучения вращения спутника. Потом ученые построили цифровую модель рельефа, согласно которой можно измерить, например, глубины кратеров, дополнила Надеждина.Гиперион – один из самых загадочных спутников Солнечной системы. Плотность этого спутника Сатурна меньше плотности воды, и науке неизвестно, из чего он состоит. Но, благодаря составленной в вузе модели фигуры, ученые смогут проверять разные гипотезы о его внутреннем строении через моделирование, дополнила исследователь.Также неизвестно, является ли спутник фрагментом планеты или был "захвачен" ее притяжением. При получении дальнейшей информации о его особенностях специалисты не исключают прояснения истории эволюции его орбитального движения и надеются найти ответ, почему Гиперион не имеет четких закономерностей вращения.Аналогичные исследования ведутся в Корнельском университете в США, но, по словам Надеждиной, первая фотокарта спутника, как и опорная сеть, созданы именно в МИИГАиК."Таким же образом мы можем собирать знания о размерах и различных параметрах других малых небесных тел – спутников, комет, астероидов. Разумеется, если будут фотоснимки. Это поможет лучше узнать нашу Солнечную систему", – дополнила Надеждина.В дальнейшем исследователи совместно с коллегами из МГУ и Института географии РАН будут продолжать исследование Гипериона, отрабатывать методику картографирования поверхности малых небесных тел сложной формы, уточнила специалист.
https://ria.ru/20220830/miigaik-1812143447.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, космос - риа наука, россия, сша, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), москва
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Космос - РИА Наука, Россия, США, Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), Москва
09:00 30.11.2022 (обновлено: 09:56 30.11.2022)
 

В России создали первую в мире карту Гипериона

© Фото : Пресс-служба МИИГАиКСозданная в КЛИВТ мозаика в MExLab
Созданная в КЛИВТ мозаика в MExLab - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Фото : Пресс-служба МИИГАиК
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Детально изучать малые тела Солнечной системы позволит технология создания фотокарт небесных тел, разработанная в МИИГАиК, считают ученые вуза. Используя эту методику, в университете уже составили первую в мире подробную фотокарту Гипериона – спутника Сатурна. Результаты исследования опубликованы в журнале "Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка".
Получение новых знаний о малых космических телах значимо сразу для двух направлений в исследованиях космоса. Первое – прояснение гипотез о происхождении и эволюции Вселенной. Второе более прикладное – изучение потенциальной астероидной угрозы, рассказали в Московском государственном университете картографии и геодезии (МИИГАиК).
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Но определить физические параметры, особенности строения и вращения далеких объектов крайне сложно из-за малого количества информации о них. Достаточную точность наблюдений для малых тел можно получить только по данным с космических аппаратов. Из-за этого до сих пор существуют неопределенности системы вращения некоторых тел, что вызывает трудности анализа даже имеющейся информации, пояснили исследователи.
Для преодоления этих препятствий ученые МИИГАиК разработали специальную технологию фотограмметрической обработки космических снимков для установления фигуры и физических параметров малых небесных тел со сложным вращением. С помощью этой технологии специалисты создали первую в мире фотокарту Гипериона.
"Мы взяли за основу самый длинный пролет вдоль тела, где снимки получены один за одним, и их можно связать друг с другом последовательно. Затем присоединяли другие изображения. В единой системе координат были определены 2054 характерные точки, которые и послужили опорной сетью для карты", – рассказала научный сотрудник Комплексной лаборатории исследования внеземных территорий МИИГАиК Ирина Надеждина.
Это позволило определить форму и фигуру тела, параметры его полуосей и подготовить базу для картографирования и изучения вращения спутника. Потом ученые построили цифровую модель рельефа, согласно которой можно измерить, например, глубины кратеров, дополнила Надеждина.
Гиперион – один из самых загадочных спутников Солнечной системы. Плотность этого спутника Сатурна меньше плотности воды, и науке неизвестно, из чего он состоит. Но, благодаря составленной в вузе модели фигуры, ученые смогут проверять разные гипотезы о его внутреннем строении через моделирование, дополнила исследователь.
© Пресс-служба МИИГАиК3D модель поверхности Гипериона, полученная в MExLab
3D модель поверхности Гипериона, полученная в MExLab
1 из 2
3D модель поверхности Гипериона, полученная в MExLab
© Пресс-служба МИИГАиК
© Пресс-служба МИИГАиК3D модель поверхности Гипериона, полученная в MExLab
3D модель поверхности Гипериона, полученная в MExLab
2 из 2
3D модель поверхности Гипериона, полученная в MExLab
© Пресс-служба МИИГАиК
1 из 2
3D модель поверхности Гипериона, полученная в MExLab
© Пресс-служба МИИГАиК
2 из 2
3D модель поверхности Гипериона, полученная в MExLab
© Пресс-служба МИИГАиК
Также неизвестно, является ли спутник фрагментом планеты или был "захвачен" ее притяжением. При получении дальнейшей информации о его особенностях специалисты не исключают прояснения истории эволюции его орбитального движения и надеются найти ответ, почему Гиперион не имеет четких закономерностей вращения.
Аналогичные исследования ведутся в Корнельском университете в США, но, по словам Надеждиной, первая фотокарта спутника, как и опорная сеть, созданы именно в МИИГАиК.
"Таким же образом мы можем собирать знания о размерах и различных параметрах других малых небесных тел – спутников, комет, астероидов. Разумеется, если будут фотоснимки. Это поможет лучше узнать нашу Солнечную систему", – дополнила Надеждина.
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В дальнейшем исследователи совместно с коллегами из МГУ и Института географии РАН будут продолжать исследование Гипериона, отрабатывать методику картографирования поверхности малых небесных тел сложной формы, уточнила специалист.
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаКосмос - РИА НаукаРоссияСШАМосковский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК)Москва
 
 
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