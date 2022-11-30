https://ria.ru/20221130/mid-1835337777.html

В МИД назвали криминализацию Евросоюзом обхода санкций правовым произволом

В МИД назвали криминализацию Евросоюзом обхода санкций правовым произволом - РИА Новости, 30.11.2022

В МИД назвали криминализацию Евросоюзом обхода санкций правовым произволом

Решение Совета ЕС признать обход европейских санкций "уголовным преступлением" является правовым произволом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:29

2022-11-30T16:29

2022-11-30T16:56

россия

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

еврокомиссия

европарламент

санкции в отношении россии

мария захарова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825484611_0:419:2048:1571_1920x0_80_0_0_2079535d99d892ba1e374d3344e20a22.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Решение Совета ЕС признать обход европейских санкций "уголовным преступлением" является правовым произволом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы имеем дело с двойным правовым произволом. Это все из разряда псевдоюридических упражнений. В случае их реализации все это, конечно, окончательно хоронит репутацию ЕС как надежной юрисдикции для ведения бизнеса", - сказала она на брифинге в среду.Ранее Совет ЕС единогласно утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе.В настоящее время уголовными преступлениями на уровне всего ЕС являются терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, киберпреступления, оргпреступность.Ожидается, что теперь Еврокомиссия должна представить предложение по директиве, которая содержит основные правила, касающиеся определения преступлений по обходу и нарушению санкций и наказанию за подобные нарушения. Эту директиву также должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте.Еврокомиссия 25 мая представила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском союзе.

https://ria.ru/20221128/evrosoyuz-1834779299.html

https://ria.ru/20221128/potolok-1834737827.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), еврокомиссия, европарламент, санкции в отношении россии, мария захарова