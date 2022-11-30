https://ria.ru/20221130/mid-1835337777.html
В МИД назвали криминализацию Евросоюзом обхода санкций правовым произволом
В МИД назвали криминализацию Евросоюзом обхода санкций правовым произволом - РИА Новости, 30.11.2022
В МИД назвали криминализацию Евросоюзом обхода санкций правовым произволом
Решение Совета ЕС признать обход европейских санкций "уголовным преступлением" является правовым произволом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:29
2022-11-30T16:29
2022-11-30T16:56
россия
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
еврокомиссия
европарламент
санкции в отношении россии
мария захарова
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Решение Совета ЕС признать обход европейских санкций "уголовным преступлением" является правовым произволом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы имеем дело с двойным правовым произволом. Это все из разряда псевдоюридических упражнений. В случае их реализации все это, конечно, окончательно хоронит репутацию ЕС как надежной юрисдикции для ведения бизнеса", - сказала она на брифинге в среду.Ранее Совет ЕС единогласно утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе.В настоящее время уголовными преступлениями на уровне всего ЕС являются терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, киберпреступления, оргпреступность.Ожидается, что теперь Еврокомиссия должна представить предложение по директиве, которая содержит основные правила, касающиеся определения преступлений по обходу и нарушению санкций и наказанию за подобные нарушения. Эту директиву также должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте.Еврокомиссия 25 мая представила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском союзе.
https://ria.ru/20221128/evrosoyuz-1834779299.html
https://ria.ru/20221128/potolok-1834737827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), еврокомиссия, европарламент, санкции в отношении россии, мария захарова
Россия, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Еврокомиссия, Европарламент, Санкции в отношении России, Мария Захарова
16:29 30.11.2022 (обновлено: 16:56 30.11.2022)
В МИД назвали криминализацию Евросоюзом обхода санкций правовым произволом
В МИД назвали решение ЕС о признании обхода санкций преступлением правовым произволом
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Решение Совета ЕС признать обход европейских санкций "уголовным преступлением" является правовым произволом, заявила
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы имеем дело с двойным правовым произволом. Это все из разряда псевдоюридических упражнений. В случае их реализации все это, конечно, окончательно хоронит репутацию ЕС как надежной юрисдикции для ведения бизнеса", - сказала она на брифинге в среду.
Ранее Совет ЕС единогласно утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений в Евросоюзе.
В настоящее время уголовными преступлениями на уровне всего ЕС являются терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконный оборот наркотиков и оружия, отмывание денег, коррупция, киберпреступления, оргпреступность.
Ожидается, что теперь Еврокомиссия
должна представить предложение по директиве, которая содержит основные правила, касающиеся определения преступлений по обходу и нарушению санкций и наказанию за подобные нарушения. Эту директиву также должны утвердить в Совете ЕС и в Европарламенте
.
Еврокомиссия 25 мая представила пакет предложений по возможной конфискации замороженных российских активов, а также по включению нарушений, связанных с обходом санкций, в список уголовных преступлений в Европейском союзе.