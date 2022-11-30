https://ria.ru/20221130/meningit-1835429042.html

В Подмосковье локализовали очаги менингита

В Подмосковье локализовали очаги менингита - РИА Новости, 30.11.2022

В Подмосковье локализовали очаги менингита

Очаги менингита в Подмосковье, после выявления случаев заболевания у сотрудников на складе Ozon, локализованы, сообщили журналистам в управлении... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T23:19

2022-11-30T23:19

2022-11-30T23:41

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

происшествия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Очаги менингита в Подмосковье, после выявления случаев заболевания у сотрудников на складе Ozon, локализованы, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Московской области.В понедельник в пресс-службе Ozon сообщили РИА Новости, что несколько сотрудников со склада компании на Новой Риге заболели менингококковой инфекцией, однако массового заражения среди работников нет, при этом сам склад обработан и продолжает функционировать. После этого управление Роспотребнадзор заявило, что взяло ситуацию на контроль."Управлением Роспотребнадзора по Московской области локализованы очаги менингита", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего было установлено пять очагов инфекционного заболевания по месту работы и местам проживания сотрудников. Более 1,5 тысяч граждан различных возрастов и национальностей, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья, имели риск заражения из-за возможного контактирования, все они были взяты под контроль специалистов, уточнили в ведомстве.В превентивных целях было оперативно организовано круглосуточное медицинское наблюдение, лабораторное обследование, профилактическая антибиотикотерапия, вакцинация, подчеркнули в управлении. Все лица с подозрением на инфекционное заболевание были незамедлительно изолированы в условиях медицинского стационара, отметили в ведомстве."По состоянию на 30.11.2022 осмотрено более 2 тысяч человек, вакцинировано 806 человек, химиопрофилактика антибиотиками назначена 562", - добавили в Роспотребнадзоре.В очагах инфекции продолжаются противоэпидемические и профилактические мероприятия.

https://ria.ru/20221128/meningit-1834866835.html

https://ria.ru/20220518/meningit-1789268459.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия