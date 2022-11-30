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В Подмосковье локализовали очаги менингита - РИА Новости, 30.11.2022
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В Подмосковье локализовали очаги менингита
В Подмосковье локализовали очаги менингита - РИА Новости, 30.11.2022
В Подмосковье локализовали очаги менингита
Очаги менингита в Подмосковье, после выявления случаев заболевания у сотрудников на складе Ozon, локализованы, сообщили журналистам в управлении... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T23:19
2022-11-30T23:41
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Очаги менингита в Подмосковье, после выявления случаев заболевания у сотрудников на складе Ozon, локализованы, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Московской области.В понедельник в пресс-службе Ozon сообщили РИА Новости, что несколько сотрудников со склада компании на Новой Риге заболели менингококковой инфекцией, однако массового заражения среди работников нет, при этом сам склад обработан и продолжает функционировать. После этого управление Роспотребнадзор заявило, что взяло ситуацию на контроль."Управлением Роспотребнадзора по Московской области локализованы очаги менингита", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего было установлено пять очагов инфекционного заболевания по месту работы и местам проживания сотрудников. Более 1,5 тысяч граждан различных возрастов и национальностей, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья, имели риск заражения из-за возможного контактирования, все они были взяты под контроль специалистов, уточнили в ведомстве.В превентивных целях было оперативно организовано круглосуточное медицинское наблюдение, лабораторное обследование, профилактическая антибиотикотерапия, вакцинация, подчеркнули в управлении. Все лица с подозрением на инфекционное заболевание были незамедлительно изолированы в условиях медицинского стационара, отметили в ведомстве."По состоянию на 30.11.2022 осмотрено более 2 тысяч человек, вакцинировано 806 человек, химиопрофилактика антибиотиками назначена 562", - добавили в Роспотребнадзоре.В очагах инфекции продолжаются противоэпидемические и профилактические мероприятия.
https://ria.ru/20221128/meningit-1834866835.html
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московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
23:19 30.11.2022 (обновлено: 23:41 30.11.2022)
 
В Подмосковье локализовали очаги менингита

Подмосковное управление Роспотребнадзора: очаги менингита в регионе локализовали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Очаги менингита в Подмосковье, после выявления случаев заболевания у сотрудников на складе Ozon, локализованы, сообщили журналистам в управлении Роспотребнадзора по Московской области.
В понедельник в пресс-службе Ozon сообщили РИА Новости, что несколько сотрудников со склада компании на Новой Риге заболели менингококковой инфекцией, однако массового заражения среди работников нет, при этом сам склад обработан и продолжает функционировать. После этого управление Роспотребнадзор заявило, что взяло ситуацию на контроль.
"Управлением Роспотребнадзора по Московской области локализованы очаги менингита", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего было установлено пять очагов инфекционного заболевания по месту работы и местам проживания сотрудников. Более 1,5 тысяч граждан различных возрастов и национальностей, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья, имели риск заражения из-за возможного контактирования, все они были взяты под контроль специалистов, уточнили в ведомстве.
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В превентивных целях было оперативно организовано круглосуточное медицинское наблюдение, лабораторное обследование, профилактическая антибиотикотерапия, вакцинация, подчеркнули в управлении. Все лица с подозрением на инфекционное заболевание были незамедлительно изолированы в условиях медицинского стационара, отметили в ведомстве.
"По состоянию на 30.11.2022 осмотрено более 2 тысяч человек, вакцинировано 806 человек, химиопрофилактика антибиотиками назначена 562", - добавили в Роспотребнадзоре.
В очагах инфекции продолжаются противоэпидемические и профилактические мероприятия.
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