https://ria.ru/20221130/medvedchuk-1835244299.html

В Хорватии ФБР обыскало яхту Медведчука

В Хорватии ФБР обыскало яхту Медведчука - РИА Новости, 30.11.2022

В Хорватии ФБР обыскало яхту Медведчука

Агенты ФБР обыскали яхту украинского политика и олигарха Виктора Медвечука в хорватском Трогире с разрешения жупанийского (окружного) суда Сплита, сообщило... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T12:59

2022-11-30T12:59

2022-11-30T12:59

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БЕЛГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Агенты ФБР обыскали яхту украинского политика и олигарха Виктора Медвечука в хорватском Трогире с разрешения жупанийского (окружного) суда Сплита, сообщило издание Jutarnji list.Власти Хорватии в марте задержали три яхты, связанные с юридическими и физическими лицами из санкционного списка ЕС, которые стояли в портах города Риека и поселков Бетина и Скрадина. Одно из задержанных судов, 92-метровая яхта класса люкс Royal Romance, стоимостью около 180 миллионов долларов, по данным властей, принадлежит Медведчуку."Агенты ФБР обыскали яхту... в Трогире по запросу американских властей десять дней назад в строгой секретности по ордеру жупанийского суда города Сплит. Это нам подтвердил пресс-секретарь суда Динко Мешин, уточнив, что ордер выдан 15 ноября по запросу минюста США", - передает портал издания.Отмечается, что из-за секретности процедуры представитель суда мог добавить лишь, что в ордере была указана и жена олиграха – Оксана Марченко.

https://ria.ru/20221124/aktivy-1834039578.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, хорватия, фбр, виктор медведчук, украина, россия, сша