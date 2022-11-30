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В Хорватии ФБР обыскало яхту Медведчука - РИА Новости, 30.11.2022
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В Хорватии ФБР обыскало яхту Медведчука
В Хорватии ФБР обыскало яхту Медведчука - РИА Новости, 30.11.2022
В Хорватии ФБР обыскало яхту Медведчука
Агенты ФБР обыскали яхту украинского политика и олигарха Виктора Медвечука в хорватском Трогире с разрешения жупанийского (окружного) суда Сплита, сообщило... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T12:59
2022-11-30T12:59
в мире
хорватия
фбр
виктор медведчук
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БЕЛГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Агенты ФБР обыскали яхту украинского политика и олигарха Виктора Медвечука в хорватском Трогире с разрешения жупанийского (окружного) суда Сплита, сообщило издание Jutarnji list.Власти Хорватии в марте задержали три яхты, связанные с юридическими и физическими лицами из санкционного списка ЕС, которые стояли в портах города Риека и поселков Бетина и Скрадина. Одно из задержанных судов, 92-метровая яхта класса люкс Royal Romance, стоимостью около 180 миллионов долларов, по данным властей, принадлежит Медведчуку."Агенты ФБР обыскали яхту... в Трогире по запросу американских властей десять дней назад в строгой секретности по ордеру жупанийского суда города Сплит. Это нам подтвердил пресс-секретарь суда Динко Мешин, уточнив, что ордер выдан 15 ноября по запросу минюста США", - передает портал издания.Отмечается, что из-за секретности процедуры представитель суда мог добавить лишь, что в ордере была указана и жена олиграха – Оксана Марченко.
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в мире, хорватия, фбр, виктор медведчук, украина, россия, сша
В мире, Хорватия, ФБР, Виктор Медведчук, Украина, Россия, США
12:59 30.11.2022
 
В Хорватии ФБР обыскало яхту Медведчука

Агенты ФБР обыскали яхту украинского политика и олигарха Медведчука в хорватском Трогире

© Flickr / ahenobarbusФлаг Хорватии
Флаг Хорватии - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Flickr / ahenobarbus
Флаг Хорватии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 30 ноя – РИА Новости. Агенты ФБР обыскали яхту украинского политика и олигарха Виктора Медвечука в хорватском Трогире с разрешения жупанийского (окружного) суда Сплита, сообщило издание Jutarnji list.
Власти Хорватии в марте задержали три яхты, связанные с юридическими и физическими лицами из санкционного списка ЕС, которые стояли в портах города Риека и поселков Бетина и Скрадина. Одно из задержанных судов, 92-метровая яхта класса люкс Royal Romance, стоимостью около 180 миллионов долларов, по данным властей, принадлежит Медведчуку.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
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США нарастили усилия по выявлению "тайных" российских активов, пишут СМИ
"Агенты ФБР обыскали яхту... в Трогире по запросу американских властей десять дней назад в строгой секретности по ордеру жупанийского суда города Сплит. Это нам подтвердил пресс-секретарь суда Динко Мешин, уточнив, что ордер выдан 15 ноября по запросу минюста США", - передает портал издания.
Отмечается, что из-за секретности процедуры представитель суда мог добавить лишь, что в ордере была указана и жена олиграха – Оксана Марченко.
Яхты в порту Банус - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
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В миреХорватияФБРВиктор МедведчукУкраинаРоссияСША
 
 
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