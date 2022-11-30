https://ria.ru/20221130/markirovka-1835408701.html
Обязательная маркировка электронных сигарет начнется с 15 декабря
Обязательная маркировка электронных сигарет начнется с 15 декабря - РИА Новости, 30.11.2022
Обязательная маркировка электронных сигарет начнется с 15 декабря
Обязательная маркировка электронных сигарет, жидкостей для них и табака, предназначенного для потребления путем нагревания, начнется в России 15 декабря 2022... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T20:19
2022-11-30T20:19
2022-11-30T20:38
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Обязательная маркировка электронных сигарет, жидкостей для них и табака, предназначенного для потребления путем нагревания, начнется в России 15 декабря 2022 года, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации... Табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания... Жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновые, в картриджах, капсулах, а также в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования", - говорится в тексте распоряжения. Там же указывается, что маркировка в этих категориях стартует с 15 декабря.Ранее, в конце июля, Минфин России предлагал в рамках совершенствования регулирования оборота табачной продукции в России доработать Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) учета производства и оборота алкоголя, обязав производителей и оптовых продавцов немаркированных табачных изделий передавать в эту систему сведения о своей продукции.
https://ria.ru/20221130/pivo-1835408462.html
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россия
20:19 30.11.2022 (обновлено: 20:38 30.11.2022)
Обязательная маркировка электронных сигарет начнется с 15 декабря
Обязательная маркировка электронных сигарет и жидкостей для них начнется с 15 декабря
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Обязательная маркировка электронных сигарет, жидкостей для них и табака, предназначенного для потребления путем нагревания, начнется в России 15 декабря 2022 года, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации... Табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания... Жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновые, в картриджах, капсулах, а также в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования", - говорится в тексте распоряжения. Там же указывается, что маркировка в этих категориях стартует с 15 декабря.
Ранее, в конце июля, Минфин России предлагал в рамках совершенствования регулирования оборота табачной продукции в России доработать Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) учета производства и оборота алкоголя, обязав производителей и оптовых продавцов немаркированных табачных изделий передавать в эту систему сведения о своей продукции.