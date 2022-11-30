https://ria.ru/20221130/markirovka-1835408701.html

Обязательная маркировка электронных сигарет начнется с 15 декабря

Обязательная маркировка электронных сигарет начнется с 15 декабря - РИА Новости, 30.11.2022

Обязательная маркировка электронных сигарет начнется с 15 декабря

Обязательная маркировка электронных сигарет, жидкостей для них и табака, предназначенного для потребления путем нагревания, начнется в России 15 декабря 2022... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T20:19

2022-11-30T20:19

2022-11-30T20:38

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Обязательная маркировка электронных сигарет, жидкостей для них и табака, предназначенного для потребления путем нагревания, начнется в России 15 декабря 2022 года, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации... Табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания... Жидкости для электронных систем доставки никотина, в том числе безникотиновые, в картриджах, капсулах, а также в составе электронных систем доставки никотина одноразового использования", - говорится в тексте распоряжения. Там же указывается, что маркировка в этих категориях стартует с 15 декабря.Ранее, в конце июля, Минфин России предлагал в рамках совершенствования регулирования оборота табачной продукции в России доработать Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) учета производства и оборота алкоголя, обязав производителей и оптовых продавцов немаркированных табачных изделий передавать в эту систему сведения о своей продукции.

https://ria.ru/20221130/pivo-1835408462.html

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