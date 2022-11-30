Рейтинг@Mail.ru
Мариуполю вернут в подчинение четыре населенных пункта - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/mariupol-1835373264.html
Мариуполю вернут в подчинение четыре населенных пункта
Мариуполю вернут в подчинение четыре населенных пункта - РИА Новости, 30.11.2022
Мариуполю вернут в подчинение четыре населенных пункта
Населенные пункты Старый Крым, Сартана, Талаковка и Гнутово, расположенные на юге ДНР, вернут под административное управление Мариуполя, сообщил врио главы... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:57
2022-11-30T17:57
денис пушилин
мариуполь
сартана
донецкая народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819617931_0:139:3145:1908_1920x0_80_0_0_ffd1031226f5cb90384aea9677787ba7.jpg
ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Населенные пункты Старый Крым, Сартана, Талаковка и Гнутово, расположенные на юге ДНР, вернут под административное управление Мариуполя, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.Сартана, Талаковка и Гнутово расположены к северо-востоку от Мариуполя, Старый Крым - на севере."Ко мне обратились жители с просьбой перевести Старый Крым, Сартану, Талаковку и Гнутово под административное управление Мариуполя... Готовим соответствующий указ", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Пушилин отметил, что ранее поселки подчинялись Мариуполю, но после освобождения города были отнесены к Новоазовскому району, что позволило быстрее наладить жизнеобеспечение и внедрить меры социальной поддержки жителей.Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя. В результате боев город был сильно разрушен, в настоящее время в нем идут восстановительные работы.
https://ria.ru/20221125/mariupol-1834234790.html
https://ria.ru/20221130/andreevka-1835356575.html
мариуполь
сартана
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819617931_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_dcb66a13ceb445bb4a27fa1e5af6e70e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис пушилин, мариуполь, сартана, донецкая народная республика, россия
Денис Пушилин, Мариуполь, Сартана, Донецкая Народная Республика, Россия
17:57 30.11.2022
 
Мариуполю вернут в подчинение четыре населенных пункта

Пушилин: Мариуполю вернут в подчинение Старый Крым, Сартану, Талаковску и Гнутово

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела при въезде в Мариуполь
Стела при въезде в Мариуполь - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела при въезде в Мариуполь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Населенные пункты Старый Крым, Сартана, Талаковка и Гнутово, расположенные на юге ДНР, вернут под административное управление Мариуполя, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.
Сартана, Талаковка и Гнутово расположены к северо-востоку от Мариуполя, Старый Крым - на севере.
Жители новых квартир в районе Черемушки города Мариуполя - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 15:12
Мариупольцам, утратившим дома, временно предоставят бесхозное жилье
"Ко мне обратились жители с просьбой перевести Старый Крым, Сартану, Талаковку и Гнутово под административное управление Мариуполя... Готовим соответствующий указ", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Пушилин отметил, что ранее поселки подчинялись Мариуполю, но после освобождения города были отнесены к Новоазовскому району, что позволило быстрее наладить жизнеобеспечение и внедрить меры социальной поддержки жителей.
Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя. В результате боев город был сильно разрушен, в настоящее время в нем идут восстановительные работы.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
17:12Специальная военная операция на Украине
Российские силы полностью освободили Андреевку в ДНР
 
Денис ПушилинМариупольСартанаДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала