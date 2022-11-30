https://ria.ru/20221130/mariupol-1835373264.html

Мариуполю вернут в подчинение четыре населенных пункта

Мариуполю вернут в подчинение четыре населенных пункта - РИА Новости, 30.11.2022

Мариуполю вернут в подчинение четыре населенных пункта

Населенные пункты Старый Крым, Сартана, Талаковка и Гнутово, расположенные на юге ДНР, вернут под административное управление Мариуполя, сообщил врио главы... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:57

2022-11-30T17:57

2022-11-30T17:57

денис пушилин

мариуполь

сартана

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Населенные пункты Старый Крым, Сартана, Талаковка и Гнутово, расположенные на юге ДНР, вернут под административное управление Мариуполя, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.Сартана, Талаковка и Гнутово расположены к северо-востоку от Мариуполя, Старый Крым - на севере."Ко мне обратились жители с просьбой перевести Старый Крым, Сартану, Талаковку и Гнутово под административное управление Мариуполя... Готовим соответствующий указ", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Пушилин отметил, что ранее поселки подчинялись Мариуполю, но после освобождения города были отнесены к Новоазовскому району, что позволило быстрее наладить жизнеобеспечение и внедрить меры социальной поддержки жителей.Российские войска и подразделения ДНР окружили Мариуполь 7 марта и к 21 апреля освободили практически весь город. 20 мая Минобороны РФ заявило о полном освобождении Мариуполя. В результате боев город был сильно разрушен, в настоящее время в нем идут восстановительные работы.

https://ria.ru/20221125/mariupol-1834234790.html

https://ria.ru/20221130/andreevka-1835356575.html

мариуполь

сартана

донецкая народная республика

россия

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денис пушилин, мариуполь, сартана, донецкая народная республика, россия