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Российские военные продолжили продвижение в Марьинке - РИА Новости, 30.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221130/marinka-1835219625.html
Российские военные продолжили продвижение в Марьинке
Российские военные продолжили продвижение в Марьинке - РИА Новости, 30.11.2022
Российские военные продолжили продвижение в Марьинке
Российские военные продолжают продвижение в Марьинке, город практически разрушен, идет частичная эвакуация населения, сообщил в среду врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:45
2022-11-30T11:58
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские военные продолжают продвижение в Марьинке, город практически разрушен, идет частичная эвакуация населения, сообщил в среду врио главы ДНР Денис Пушилин.Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. В понедельник Пушилин сообщал, что бои идут уже в центре Марьинки."Что касается Марьинки: продолжаются городские бои. Населенный пункт практически полностью разрушен. Наши подразделения, продвигаясь по Марьинке, безусловно, не забывают о необходимости эвакуировать гражданское население. Ежедневно мы сейчас фиксируем улучшение позиций наших подразделений и продвижение непосредственно внутри самой Марьинки", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.Он уточнил, что массовая эвакуация гражданского населения из города будет после его полного освобождения.Марьинка является одним из самых укрепленных опорных пунктов украинских сил, вклинивающихся в Донецк. Город является стратегическим направлением, так как прикрывает Красногоровку, которую украинцы также превратили по сути в большой укрепрайон и откуда получают снабжение своих войск в Авдеевке.Большая часть украинских сил оттягивается с Марьинки на село Курахово, которое в случае взятия Марьинки станет следующим рубежом украинских войск. С Марьинкой практически граничит Петровский район города Донецка, который чаще остальных находится под обстрелами Украины.
https://ria.ru/20221130/kurdyumovka-1835210372.html
https://ria.ru/20221130/vsu-1835194591.html
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донецкая народная республика, донецк, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин
11:45 30.11.2022 (обновлено: 11:58 30.11.2022)
 
Российские военные продолжили продвижение в Марьинке

Пушилин сообщил о продвижении российских военных в пригороде Донецка Марьинке

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО "Град"
Работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские военные продолжают продвижение в Марьинке, город практически разрушен, идет частичная эвакуация населения, сообщил в среду врио главы ДНР Денис Пушилин.
Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. В понедельник Пушилин сообщал, что бои идут уже в центре Марьинки.
"Что касается Марьинки: продолжаются городские бои. Населенный пункт практически полностью разрушен. Наши подразделения, продвигаясь по Марьинке, безусловно, не забывают о необходимости эвакуировать гражданское население. Ежедневно мы сейчас фиксируем улучшение позиций наших подразделений и продвижение непосредственно внутри самой Марьинки", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
Он уточнил, что массовая эвакуация гражданского населения из города будет после его полного освобождения.
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Большая часть украинских сил оттягивается с Марьинки на село Курахово, которое в случае взятия Марьинки станет следующим рубежом украинских войск. С Марьинкой практически граничит Петровский район города Донецка, который чаще остальных находится под обстрелами Украины.
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