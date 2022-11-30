https://ria.ru/20221130/marinka-1835219625.html

Российские военные продолжили продвижение в Марьинке

Российские военные продолжили продвижение в Марьинке - РИА Новости, 30.11.2022

Российские военные продолжили продвижение в Марьинке

Российские военные продолжают продвижение в Марьинке, город практически разрушен, идет частичная эвакуация населения, сообщил в среду врио главы ДНР Денис... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:45

2022-11-30T11:45

2022-11-30T11:58

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские военные продолжают продвижение в Марьинке, город практически разрушен, идет частичная эвакуация населения, сообщил в среду врио главы ДНР Денис Пушилин.Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. В понедельник Пушилин сообщал, что бои идут уже в центре Марьинки."Что касается Марьинки: продолжаются городские бои. Населенный пункт практически полностью разрушен. Наши подразделения, продвигаясь по Марьинке, безусловно, не забывают о необходимости эвакуировать гражданское население. Ежедневно мы сейчас фиксируем улучшение позиций наших подразделений и продвижение непосредственно внутри самой Марьинки", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.Он уточнил, что массовая эвакуация гражданского населения из города будет после его полного освобождения.Марьинка является одним из самых укрепленных опорных пунктов украинских сил, вклинивающихся в Донецк. Город является стратегическим направлением, так как прикрывает Красногоровку, которую украинцы также превратили по сути в большой укрепрайон и откуда получают снабжение своих войск в Авдеевке.Большая часть украинских сил оттягивается с Марьинки на село Курахово, которое в случае взятия Марьинки станет следующим рубежом украинских войск. С Марьинкой практически граничит Петровский район города Донецка, который чаще остальных находится под обстрелами Украины.

https://ria.ru/20221130/kurdyumovka-1835210372.html

https://ria.ru/20221130/vsu-1835194591.html

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк, денис пушилин