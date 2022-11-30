11:45 30.11.2022 (обновлено: 11:58 30.11.2022)
Российские военные продолжили продвижение в Марьинке
Пушилин сообщил о продвижении российских военных в пригороде Донецка Марьинке
Работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские военные продолжают продвижение в Марьинке, город практически разрушен, идет частичная эвакуация населения, сообщил в среду врио главы ДНР Денис Пушилин.
Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам. В понедельник Пушилин сообщал, что бои идут уже в центре Марьинки.
"Что касается Марьинки: продолжаются городские бои. Населенный пункт практически полностью разрушен. Наши подразделения, продвигаясь по Марьинке, безусловно, не забывают о необходимости эвакуировать гражданское население. Ежедневно мы сейчас фиксируем улучшение позиций наших подразделений и продвижение непосредственно внутри самой Марьинки", - сказал Пушилин в эфире Первого канала.
Он уточнил, что массовая эвакуация гражданского населения из города будет после его полного освобождения.
Марьинка является одним из самых укрепленных опорных пунктов украинских сил, вклинивающихся в Донецк. Город является стратегическим направлением, так как прикрывает Красногоровку, которую украинцы также превратили по сути в большой укрепрайон и откуда получают снабжение своих войск в Авдеевке.
Большая часть украинских сил оттягивается с Марьинки на село Курахово, которое в случае взятия Марьинки станет следующим рубежом украинских войск. С Марьинкой практически граничит Петровский район города Донецка, который чаще остальных находится под обстрелами Украины.