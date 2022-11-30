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Липецкие школьники собрали больше всех в России макулатуры - РИА Новости, 30.11.2022
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Липецкая область
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Липецкие школьники собрали больше всех в России макулатуры
Липецкие школьники собрали больше всех в России макулатуры - РИА Новости, 30.11.2022
Липецкие школьники собрали больше всех в России макулатуры
Ученики и преподаватели липецкого экологического лицея N66 заняли первое место среди школ по сбору макулатуры в рамках акции #БумБатл нацпроекта "Экология",... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:10
2022-11-30T11:10
липецкая область
игорь артамонов
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белгородская область
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ЛИПЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Ученики и преподаватели липецкого экологического лицея N66 заняли первое место среди школ по сбору макулатуры в рамках акции #БумБатл нацпроекта "Экология", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, акция проходила с 15 сентября по 15 ноября. В ней приняли участие 1209 школ и детских садов из всех российских регионов. Всего в Липецкой области сдали более 1,2 миллиона тонн вторсырья.Артамонов отметил, что акция проводится уже в третий раз, и третий год подряд первое место среди школ занимает липецкий экологический лицей N66. В этот раз ребята сдали 13760 килограмм макулатуры. На втором месте с результатом 13746 килограмм осталась школа из Белгородской области. Третье место заняла школа из Брянской области с результатом 12275 килограмм."Замечательно, что дети вовлечены в заботу об окружающей среде. Экологическое просвещение необходимо начинать уже с детского сада. Вместе мы должны привить молодому поколению любовь к природе и научить ее беречь", - сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область, белгородская область, россия
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область, Белгородская область, Россия
11:10 30.11.2022
 

Липецкие школьники собрали больше всех в России макулатуры

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиЛипецкие школьники собрали больше всех в России макулатуры
Липецкие школьники собрали больше всех в России макулатуры - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Липецкие школьники собрали больше всех в России макулатуры
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ЛИПЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Ученики и преподаватели липецкого экологического лицея N66 заняли первое место среди школ по сбору макулатуры в рамках акции #БумБатл нацпроекта "Экология", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, акция проходила с 15 сентября по 15 ноября. В ней приняли участие 1209 школ и детских садов из всех российских регионов. Всего в Липецкой области сдали более 1,2 миллиона тонн вторсырья.
Артамонов отметил, что акция проводится уже в третий раз, и третий год подряд первое место среди школ занимает липецкий экологический лицей N66. В этот раз ребята сдали 13760 килограмм макулатуры. На втором месте с результатом 13746 килограмм осталась школа из Белгородской области. Третье место заняла школа из Брянской области с результатом 12275 килограмм.
"Замечательно, что дети вовлечены в заботу об окружающей среде. Экологическое просвещение необходимо начинать уже с детского сада. Вместе мы должны привить молодому поколению любовь к природе и научить ее беречь", - сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 10:41Липецкая область
В Липецкой области прошла акция по социальной адаптации особенных детей
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьБелгородская областьРоссия
 
 
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