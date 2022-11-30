https://ria.ru/20221130/makron-1835161131.html
Макрон прибыл в США с официальным визитом
Макрон прибыл в США с официальным визитом - РИА Новости, 30.11.2022
Макрон прибыл в США с официальным визитом
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США с официальным визитом, где, как ожидается, его примет президент страны Джо Байден, передает агентство Франс... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T04:24
2022-11-30T04:24
2022-11-30T04:24
в мире
цены на нефть
джо байден
эммануэль макрон
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всемирная торговая организация (вто)
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США с официальным визитом, где, как ожидается, его примет президент страны Джо Байден, передает агентство Франс Пресс."Макрон приземлился на объединенной базе "Эндрюс" за пределами Вашингтона и проведет два дня в столице перед посещением Нового Орлеана", - говорится в сообщении агентства.Ранее сообщалось, что одной из основных тем визита Макрона в Вашингтон станет акт о снижении инфляции (IRA) США. Макрон, как ожидается, попытается убедить американского лидера смягчить закон, который, по его словам, противоречит нормам ВТО и является "недружеским". Также переговоры двух лидеров коснутся цены на газ, который США продают Европе, и конкуренции с Китаем.Визит президента Франции в США продлится до 2 декабря.
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в мире, цены на нефть, джо байден, эммануэль макрон, сша, франция, вашингтон (штат), всемирная торговая организация (вто)
В мире, Цены на нефть, Джо Байден, Эммануэль Макрон, США, Франция, Вашингтон (штат), Всемирная торговая организация (ВТО)
Макрон прибыл в США с официальным визитом
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США с официальным визитом