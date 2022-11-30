https://ria.ru/20221130/makron-1835161131.html

Макрон прибыл в США с официальным визитом

Макрон прибыл в США с официальным визитом - РИА Новости, 30.11.2022

Макрон прибыл в США с официальным визитом

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США с официальным визитом, где, как ожидается, его примет президент страны Джо Байден, передает агентство Франс... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T04:24

2022-11-30T04:24

2022-11-30T04:24

в мире

цены на нефть

джо байден

эммануэль макрон

сша

франция

вашингтон (штат)

всемирная торговая организация (вто)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795583362_0:84:3135:1847_1920x0_80_0_0_177b7972fa51e54e8b1b3229e6f13252.jpg

ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в США с официальным визитом, где, как ожидается, его примет президент страны Джо Байден, передает агентство Франс Пресс."Макрон приземлился на объединенной базе "Эндрюс" за пределами Вашингтона и проведет два дня в столице перед посещением Нового Орлеана", - говорится в сообщении агентства.Ранее сообщалось, что одной из основных тем визита Макрона в Вашингтон станет акт о снижении инфляции (IRA) США. Макрон, как ожидается, попытается убедить американского лидера смягчить закон, который, по его словам, противоречит нормам ВТО и является "недружеским". Также переговоры двух лидеров коснутся цены на газ, который США продают Европе, и конкуренции с Китаем.Визит президента Франции в США продлится до 2 декабря.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834536291.html

сша

франция

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, цены на нефть, джо байден, эммануэль макрон, сша, франция, вашингтон (штат), всемирная торговая организация (вто)