https://ria.ru/20221130/makeevka-1835185097.html
Некоторые районы Макеевки частично обесточены из-за обстрелов
Некоторые районы Макеевки частично обесточены из-за обстрелов - РИА Новости, 30.11.2022
Некоторые районы Макеевки частично обесточены из-за обстрелов
Трансформаторная подстанция в Макеевке в ДНР повреждена из-за обстрелов со стороны украинских войск, ряд районов частично обесточены, сообщило представительство РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T09:43
2022-11-30T09:43
2022-11-30T09:43
специальная военная операция на украине
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сцкк
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Трансформаторная подстанция в Макеевке в ДНР повреждена из-за обстрелов со стороны украинских войск, ряд районов частично обесточены, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 29 ноября поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: населенный пункт Макеевка (Советский район): - ул. Шевченко, 1 "а" - многоквартирный жилой дом. Повреждена трансформаторная подстанция, частично обесточены Советский, Кировский и Центрально-Городской районы Макеевки", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
https://ria.ru/20221130/donetsk-1835164596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, украина, сцкк, происшествия, днр
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Украина, СЦКК, Происшествия, ДНР
Некоторые районы Макеевки частично обесточены из-за обстрелов
Некоторые районы Макеевки в ДНР частично обесточены из-за обстрелов