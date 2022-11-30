https://ria.ru/20221130/makeevka-1835185097.html

Некоторые районы Макеевки частично обесточены из-за обстрелов

Некоторые районы Макеевки частично обесточены из-за обстрелов - РИА Новости, 30.11.2022

Некоторые районы Макеевки частично обесточены из-за обстрелов

Трансформаторная подстанция в Макеевке в ДНР повреждена из-за обстрелов со стороны украинских войск, ряд районов частично обесточены, сообщило представительство РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T09:43

2022-11-30T09:43

2022-11-30T09:43

специальная военная операция на украине

макеевка

украина

сцкк

происшествия

днр

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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Трансформаторная подстанция в Макеевке в ДНР повреждена из-за обстрелов со стороны украинских войск, ряд районов частично обесточены, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 29 ноября поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: населенный пункт Макеевка (Советский район): - ул. Шевченко, 1 "а" - многоквартирный жилой дом. Повреждена трансформаторная подстанция, частично обесточены Советский, Кировский и Центрально-Городской районы Макеевки", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

https://ria.ru/20221130/donetsk-1835164596.html

макеевка

украина

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

макеевка, украина, сцкк, происшествия, днр