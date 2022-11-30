Мадуро анонсировал диалог с оппозицией по предстоящим выборам
Мадуро: власти Венесуэлы скоро начнут диалог с оппозицией по будущим выборам в стране
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя - РИА Новости. Власти Венесуэлы в ближайшие дни начнут диалог с представителями оппозиции по вопросам будущих выборов в стране, сообщил журналистам президент страны Николас Мадуро.
"В части политики у нас есть диалог со всей оппозицией. В ближайшие дни мы запустим диалог со всей оппозицией, чтобы визуализировать будущий сценарий выборов, чтобы продвинуться в вопросе гарантий того… что выборы будут свободными, прозрачными и справедливыми. Мы будем говорить со всей оппозицией, и с Унитарной платформой в свое время. Сначала мы должны увидеть, что она исполняет свои слова", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях.
Унитарная платформа Венесуэлы представляет крайне правую оппозицию, с которой несколько дней назад власти возобновили диалог при посредничестве Мексики. Переговоры были прерваны в октябре 2021 года из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который формально являлся членом переговорной делегации от правительства Николаса Мадуро. В новом раунде переговоров место Сааба займет его супруга - правозащитница Камилья Фабри де Сааб.
"Мы хотим свободных выборов в Венесуэле, выборов, свободных от санкций, от односторонних мер", - подчеркнул Мадуро.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год или более чем на 99%.
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