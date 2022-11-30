https://ria.ru/20221130/maduro-1835430517.html

Мадуро анонсировал диалог с оппозицией по предстоящим выборам

Мадуро анонсировал диалог с оппозицией по предстоящим выборам - РИА Новости, 30.11.2022

Мадуро анонсировал диалог с оппозицией по предстоящим выборам

Власти Венесуэлы в ближайшие дни начнут диалог с представителями оппозиции по вопросам будущих выборов в стране, сообщил журналистам президент страны Николас... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T23:35

2022-11-30T23:35

2022-11-30T23:35

в мире

николас мадуро

хуан гуаидо

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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя - РИА Новости. Власти Венесуэлы в ближайшие дни начнут диалог с представителями оппозиции по вопросам будущих выборов в стране, сообщил журналистам президент страны Николас Мадуро.Унитарная платформа Венесуэлы представляет крайне правую оппозицию, с которой несколько дней назад власти возобновили диалог при посредничестве Мексики. Переговоры были прерваны в октябре 2021 года из-за экстрадиции в США венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который формально являлся членом переговорной делегации от правительства Николаса Мадуро. В новом раунде переговоров место Сааба займет его супруга - правозащитница Камилья Фабри де Сааб."Мы хотим свободных выборов в Венесуэле, выборов, свободных от санкций, от односторонних мер", - подчеркнул Мадуро.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год или более чем на 99%.

https://ria.ru/20221123/maduro-1833101296.html

венесуэла

мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, николас мадуро, хуан гуаидо, венесуэла, мексика, pdvsa, сша