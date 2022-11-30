https://ria.ru/20221130/lizaalert-1835406684.html
"Авито" запустила интерактивную карту актуальных поисков отряда "ЛизаАлерт"
"Авито" запустила интерактивную карту актуальных поисков отряда "ЛизаАлерт" - РИА Новости, 30.11.2022
"Авито" запустила интерактивную карту актуальных поисков отряда "ЛизаАлерт"
Платформа "Авито" представила интерактивную карту с оперативной информацией о поисках, ведущихся спасателями "ЛизаАлерт", для вовлечения своих пользователей в... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T20:07
2022-11-30T20:07
2022-11-30T20:11
технологии
авито
россия
общество
поисковый отряд "лиза алерт"
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Платформа "Авито" представила интерактивную карту с оперативной информацией о поисках, ведущихся спасателями "ЛизаАлерт", для вовлечения своих пользователей в работу поисковых отрядов, сообщает "Авито".Новый продукт, представленный на VIII Межрегиональном форуме добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", включает информацию об актуальных поисках с привязкой к локации, перечень необходимого инвентаря, контакты представителей "ЛизаАлерт". Карта уже доступна в веб и мобильной версиях платформы."Таким образом, пользователи "Авито" смогут видеть, какие поиски проходят в настоящий момент рядом с ними и в какой помощи нуждаются добровольцы. Карта интегрирована в специализированный раздел на сайте "Авито", который также включает в себя поиск проживания для добровольцев и сбор средств на приобретение необходимого оборудования", - говорится в сообщении.В ближайшее время под ориентировками на карте дополнительно появятся контакты локального отряда и информация о том, какое оборудование или помощь необходимы прямо сейчас добровольцам в регионе. Недавно открытые поиски и поиск детей будут выделены цветом для привлечения внимания.Соглашение о сотрудничестве между "Авито" и "ЛизаАлерт" было подписано в мае 2022 года. Компания уже организует и финансирует расселение добровольцев во время поисков и учений на объектах "Авито Недвижимости", помогает с поиском необходимого инвентаря и в сборе средств для добровольцев-поисковиков."Сегодня "Авито" посещает 60 миллионов человек в месяц. И большую часть наших пользователей отличает высокая социальная вовлеченность и неравнодушие. Предложить им возможность принять участие в помощи отряду "ЛизаАлерт" — от передачи оборудования и расселения добровольцев до участия в поисках — стало задачей нашего сотрудничества. Мы верим, что в результате всех объединенных усилий меньше людей будет попадать в сложные ситуации, а результат успешных поисков будет составлять 10 из 10", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора "Авито" Ивана Гуза.
https://ria.ru/20221128/internet-1834749448.html
https://ria.ru/20221128/propavshie-1834748540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, авито, россия, общество, поисковый отряд "лиза алерт"
Технологии, Авито, Россия, Общество, Поисковый отряд "Лиза Алерт"
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Платформа "Авито" представила интерактивную карту с оперативной информацией о поисках, ведущихся спасателями "ЛизаАлерт", для вовлечения своих пользователей в работу поисковых отрядов, сообщает "Авито".
Новый продукт, представленный на VIII Межрегиональном форуме добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт
", включает информацию об актуальных поисках с привязкой к локации, перечень необходимого инвентаря, контакты представителей "ЛизаАлерт". Карта уже доступна в веб и мобильной версиях платформы.
"Таким образом, пользователи "Авито
" смогут видеть, какие поиски проходят в настоящий момент рядом с ними и в какой помощи нуждаются добровольцы. Карта интегрирована в специализированный раздел на сайте "Авито", который также включает в себя поиск проживания для добровольцев и сбор средств на приобретение необходимого оборудования", - говорится в сообщении.
В ближайшее время под ориентировками на карте дополнительно появятся контакты локального отряда и информация о том, какое оборудование или помощь необходимы прямо сейчас добровольцам в регионе. Недавно открытые поиски и поиск детей будут выделены цветом для привлечения внимания.
Соглашение о сотрудничестве между "Авито" и "ЛизаАлерт" было подписано в мае 2022 года. Компания уже организует и финансирует расселение добровольцев во время поисков и учений на объектах "Авито Недвижимости", помогает с поиском необходимого инвентаря и в сборе средств для добровольцев-поисковиков.
"Сегодня "Авито" посещает 60 миллионов человек в месяц. И большую часть наших пользователей отличает высокая социальная вовлеченность и неравнодушие. Предложить им возможность принять участие в помощи отряду "ЛизаАлерт" — от передачи оборудования и расселения добровольцев до участия в поисках — стало задачей нашего сотрудничества. Мы верим, что в результате всех объединенных усилий меньше людей будет попадать в сложные ситуации, а результат успешных поисков будет составлять 10 из 10", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора "Авито" Ивана Гуза.