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ОЭЗ "Липецк" будет расширяться - РИА Новости, 30.11.2022
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Липецкая область
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ОЭЗ "Липецк" будет расширяться
ОЭЗ "Липецк" будет расширяться - РИА Новости, 30.11.2022
ОЭЗ "Липецк" будет расширяться
Особая экономическая зона "Липецк" будет расширяться, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с министром экономического развития России Максимом... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:07
2022-11-30T11:07
липецкая область
игорь артамонов
максим решетников
россия
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Особая экономическая зона "Липецк" будет расширяться, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.По его словам, министр подчеркнул эффективную реализацию механизма ОЭЗ в Липецкой области и поручил подготовить список приоритетных проектов, которые будут иметь наибольший эффект для развития региона при расширении ОЭЗ.Артамонов отметил, что на данный момент резидентами ОЭЗ "Липецк" вложено более 93 миллиардов рублей инвестиций и создано более пяти тысяч рабочих мест. В национальном рейтинге инвестиционной привлекательности за 2021 год ОЭЗ "Липецк" заняла второе место.
https://ria.ru/20220824/artamonov-1811797133.html
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игорь артамонов, максим решетников, россия, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Максим Решетников, Россия, Липецкая область
11:07 30.11.2022
 

ОЭЗ "Липецк" будет расширяться

© Фото : Правительство Липецкой области/EGOR KRYKANOVМинистр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудили расширение действующей особой экономической зоны
Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудили расширение действующей особой экономической зоны - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Фото : Правительство Липецкой области/EGOR KRYKANOV
Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудили расширение действующей особой экономической зоны
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Особая экономическая зона "Липецк" будет расширяться, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.
По его словам, министр подчеркнул эффективную реализацию механизма ОЭЗ в Липецкой области и поручил подготовить список приоритетных проектов, которые будут иметь наибольший эффект для развития региона при расширении ОЭЗ.
Артамонов отметил, что на данный момент резидентами ОЭЗ "Липецк" вложено более 93 миллиардов рублей инвестиций и создано более пяти тысяч рабочих мест. В национальном рейтинге инвестиционной привлекательности за 2021 год ОЭЗ "Липецк" заняла второе место.
"Особенно стоит отметить наш значительный и успешный опыт в работе с международным бизнесом. Сложные высокотехнологичные производственные проекты как российских, так и зарубежных компаний, находят здесь все необходимое для своего развития – кадры, качественную инфраструктуру, ресурсы, системную поддержку органов власти, льготные условия и, конечно же, профессиональное сопровождение", – сказал Артамонов.
Банкноты номиналом 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 12:40Липецкая область
В ОЭЗ "Липецк" в этом году пришли шесть новых резидентов
 
Липецкая областьИгорь АртамоновМаксим РешетниковРоссияЛипецкая область
 
 
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