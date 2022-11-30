ОЭЗ "Липецк" будет расширяться
© Фото : Правительство Липецкой области/EGOR KRYKANOVМинистр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудили расширение действующей особой экономической зоны
Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудили расширение действующей особой экономической зоны
ЛИПЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Особая экономическая зона "Липецк" будет расширяться, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.
По его словам, министр подчеркнул эффективную реализацию механизма ОЭЗ в Липецкой области и поручил подготовить список приоритетных проектов, которые будут иметь наибольший эффект для развития региона при расширении ОЭЗ.
Артамонов отметил, что на данный момент резидентами ОЭЗ "Липецк" вложено более 93 миллиардов рублей инвестиций и создано более пяти тысяч рабочих мест. В национальном рейтинге инвестиционной привлекательности за 2021 год ОЭЗ "Липецк" заняла второе место.
"Особенно стоит отметить наш значительный и успешный опыт в работе с международным бизнесом. Сложные высокотехнологичные производственные проекты как российских, так и зарубежных компаний, находят здесь все необходимое для своего развития – кадры, качественную инфраструктуру, ресурсы, системную поддержку органов власти, льготные условия и, конечно же, профессиональное сопровождение", – сказал Артамонов.