https://ria.ru/20221130/lipetsk-1835208734.html

ОЭЗ "Липецк" будет расширяться

ОЭЗ "Липецк" будет расширяться - РИА Новости, 30.11.2022

ОЭЗ "Липецк" будет расширяться

Особая экономическая зона "Липецк" будет расширяться, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с министром экономического развития России Максимом... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:07

2022-11-30T11:07

2022-11-30T11:07

липецкая область

игорь артамонов

максим решетников

россия

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Особая экономическая зона "Липецк" будет расширяться, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым.По его словам, министр подчеркнул эффективную реализацию механизма ОЭЗ в Липецкой области и поручил подготовить список приоритетных проектов, которые будут иметь наибольший эффект для развития региона при расширении ОЭЗ.Артамонов отметил, что на данный момент резидентами ОЭЗ "Липецк" вложено более 93 миллиардов рублей инвестиций и создано более пяти тысяч рабочих мест. В национальном рейтинге инвестиционной привлекательности за 2021 год ОЭЗ "Липецк" заняла второе место.

https://ria.ru/20220824/artamonov-1811797133.html

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липецкая область

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Алёна Пава

игорь артамонов, максим решетников, россия, липецкая область