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Байден подпишет закон об однополых браках ради "будущих поколений ЛГБТ" - РИА Новости, 30.11.2022
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Байден подпишет закон об однополых браках ради "будущих поколений ЛГБТ"
Байден подпишет закон об однополых браках ради "будущих поколений ЛГБТ" - РИА Новости, 30.11.2022
Байден подпишет закон об однополых браках ради "будущих поколений ЛГБТ"
Президент США Джо Байден пообещал подписать закон об однополых браках, поблагодарив сенаторов за поддержку законопроекта. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T03:54
2022-11-30T03:54
в мире
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сша
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал подписать закон об однополых браках, поблагодарив сенаторов за поддержку законопроекта."Двухпартийной поддержкой сенатом законопроекта об уважении брака США подтверждает фундаментальную правду: любовь есть любовь, а американцы должны иметь право жениться на человеке, которого любят", - говорится в распространенном заявлении Байдена.Так он прокомментировал соответствующее решение сената. По утверждению Байдена, для миллионов американцев и их детей этот закон сохранит права и защиту в рамках ЛГБТ- и межрасовых браков. "Он также гарантирует, что будущие поколения ЛГБТ-молодежи вырастут, зная, что они тоже могут вести полноценную, счастливую жизнь и создавать собственные семьи", - уверен американский лидер.Он поблагодарил сенаторов, которые руководили процессом принятия закона, обратив внимание на то, что инициатива получила поддержку двух партий. Байден пообещал подписать соответствующий законопроект.Верховный суд США в 2015 году постановил, что все штаты обязаны признавать однополые браки на основе положений "Билля о правах", однако в 2022 году в особом мнении на решение об отказе признать конституционным право на аборт один из судей указал, что то постановление следует пересмотреть. Принятый сенатом документ подтверждает право американцев на однополые браки.
https://ria.ru/20221128/lgbt-1834596995.html
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в мире, джо байден, сша
В мире, Джо Байден, США
03:54 30.11.2022
 
Байден подпишет закон об однополых браках ради "будущих поколений ЛГБТ"

Байден пообещал подписать закон об однополых браках ради "будущих поколений ЛГБТ"

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал подписать закон об однополых браках, поблагодарив сенаторов за поддержку законопроекта.
"Двухпартийной поддержкой сенатом законопроекта об уважении брака США подтверждает фундаментальную правду: любовь есть любовь, а американцы должны иметь право жениться на человеке, которого любят", - говорится в распространенном заявлении Байдена.
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Так он прокомментировал соответствующее решение сената. По утверждению Байдена, для миллионов американцев и их детей этот закон сохранит права и защиту в рамках ЛГБТ- и межрасовых браков. "Он также гарантирует, что будущие поколения ЛГБТ-молодежи вырастут, зная, что они тоже могут вести полноценную, счастливую жизнь и создавать собственные семьи", - уверен американский лидер.
Он поблагодарил сенаторов, которые руководили процессом принятия закона, обратив внимание на то, что инициатива получила поддержку двух партий. Байден пообещал подписать соответствующий законопроект.
Верховный суд США в 2015 году постановил, что все штаты обязаны признавать однополые браки на основе положений "Билля о правах", однако в 2022 году в особом мнении на решение об отказе признать конституционным право на аборт один из судей указал, что то постановление следует пересмотреть. Принятый сенатом документ подтверждает право американцев на однополые браки.
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