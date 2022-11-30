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Лавров прибыл в посольство Белоруссии почтить память Макея - РИА Новости, 30.11.2022
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Лавров прибыл в посольство Белоруссии почтить память Макея
Лавров прибыл в посольство Белоруссии почтить память Макея - РИА Новости, 30.11.2022
Лавров прибыл в посольство Белоруссии почтить память Макея
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в посольство Белоруссии в Москве, чтобы оставить запись в книге соболезнований в связи со скоропостижной смертью главы... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T15:58
2022-11-30T16:03
сергей лавров
белоруссия
умер глава мид белоруссии макей
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в посольство Белоруссии в Москве, чтобы оставить запись в книге соболезнований в связи со скоропостижной смертью главы белорусского МИД Владимира Макея, передает корреспондент РИА Новости.Как ранее сообщили агентству в белорусском посольстве, книга соболезнований в связи с кончиной главы МИД Белоруссии Владимира Макея открыта в дипмисии в Москве 30 ноября и 1 декабря. Те, кто не сможет лично написать соболезнования в связи с кончиной министра, могут оставить запись в электронной книге на сайте МИД Белоруссии.Макей умер 26 ноября на 65-м году жизни, официально о причинах смерти не сообщалось.Он родился 5 августа 1958 года в Гродненской области БССР. Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков (ныне - Минский государственный лингвистический университет), служил в советской и затем белорусской армии, представлял Минск при Совете Европы, занимал должность начальника управления общеевропейского сотрудничества МИД. В 2000-2008 годы был помощником президента Белоруссии, затем возглавлял администрацию руководителя государства. На пост министра иностранных дел был назначен 22 августа 2012 года.
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сергей лавров, белоруссия, умер глава мид белоруссии макей, россия
Сергей Лавров, Белоруссия, Умер глава МИД Белоруссии Макей, Россия
15:58 30.11.2022 (обновлено: 16:03 30.11.2022)
 
Лавров прибыл в посольство Белоруссии почтить память Макея

Глава МИД Лавров прибыл в посольство Белоруссии почтить память Владимира Макея

© РИА Новости / Сергей ГунеевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в посольство Белоруссии в Москве, чтобы оставить запись в книге соболезнований в связи со скоропостижной смертью главы белорусского МИД Владимира Макея, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщили агентству в белорусском посольстве, книга соболезнований в связи с кончиной главы МИД Белоруссии Владимира Макея открыта в дипмисии в Москве 30 ноября и 1 декабря. Те, кто не сможет лично написать соболезнования в связи с кончиной министра, могут оставить запись в электронной книге на сайте МИД Белоруссии.
Макей умер 26 ноября на 65-м году жизни, официально о причинах смерти не сообщалось.
Он родился 5 августа 1958 года в Гродненской области БССР. Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков (ныне - Минский государственный лингвистический университет), служил в советской и затем белорусской армии, представлял Минск при Совете Европы, занимал должность начальника управления общеевропейского сотрудничества МИД. В 2000-2008 годы был помощником президента Белоруссии, затем возглавлял администрацию руководителя государства. На пост министра иностранных дел был назначен 22 августа 2012 года.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.11.2022
26 ноября, 21:36
Макей в последнем интервью РИА Новости: Западу не нужен мир на Украине
 
Сергей ЛавровБелоруссияУмер глава МИД Белоруссии МакейРоссия
 
 
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