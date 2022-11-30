https://ria.ru/20221130/lavrov-1835324344.html

Лавров прибыл в посольство Белоруссии почтить память Макея

Лавров прибыл в посольство Белоруссии почтить память Макея - РИА Новости, 30.11.2022

Лавров прибыл в посольство Белоруссии почтить память Макея

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в посольство Белоруссии в Москве, чтобы оставить запись в книге соболезнований в связи со скоропостижной смертью главы... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T15:58

2022-11-30T15:58

2022-11-30T16:03

сергей лавров

белоруссия

умер глава мид белоруссии макей

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в посольство Белоруссии в Москве, чтобы оставить запись в книге соболезнований в связи со скоропостижной смертью главы белорусского МИД Владимира Макея, передает корреспондент РИА Новости.Как ранее сообщили агентству в белорусском посольстве, книга соболезнований в связи с кончиной главы МИД Белоруссии Владимира Макея открыта в дипмисии в Москве 30 ноября и 1 декабря. Те, кто не сможет лично написать соболезнования в связи с кончиной министра, могут оставить запись в электронной книге на сайте МИД Белоруссии.Макей умер 26 ноября на 65-м году жизни, официально о причинах смерти не сообщалось.Он родился 5 августа 1958 года в Гродненской области БССР. Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков (ныне - Минский государственный лингвистический университет), служил в советской и затем белорусской армии, представлял Минск при Совете Европы, занимал должность начальника управления общеевропейского сотрудничества МИД. В 2000-2008 годы был помощником президента Белоруссии, затем возглавлял администрацию руководителя государства. На пост министра иностранных дел был назначен 22 августа 2012 года.

https://ria.ru/20221126/makey-1834500216.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, белоруссия, умер глава мид белоруссии макей, россия