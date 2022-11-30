https://ria.ru/20221130/largus-1835346611.html

"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada Largus в 2023 году

"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada Largus в 2023 году - РИА Новости, 30.11.2022

"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство Lada Largus в 2023 году

"АвтоВАЗ" планирует возобновить производство модели Lada Largus на заводе в Тольятти в 2023 году, сообщил президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:54

2022-11-30T16:54

2022-11-30T17:21

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует возобновить производство модели Lada Largus на заводе в Тольятти в 2023 году, сообщил президент компании Максим Соколов.В сентябре в интервью РИА Новости топ-менеджер допускал, что выпуск модели может начаться в конце 2022 года или же в начале 2033 года."В планах следующего года - возобновление производства Largus. Причем не только в классическом исполнении в комплектации с двигателем внутреннего сгорания, но и уже с электрической силовой установкой. Мы презентовали этот проект в Ижевске, уже есть первые прототипы, в следующем году подтверждаем возможность производства создания первой опытной партии", - отметил он, выступая на форуме-выставке "Российский промышленник". По словам Соколова, электрический Largus - единственный высоко локализованный электромобиль в РФ, остальные электропроекты в стране связаны с крупноузловой сборкой.Производство Largus периодически уходило в простой с апреля этого года из-за дефицита комплектующих, вызванного логистическим кризисом. Последний раз выпуск модели возобновлялся в июле (партия 1 800 автомобилей)."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность РФ. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva.

https://ria.ru/20221130/lada-1835216331.html

https://ria.ru/20221116/avtovaz-1831948320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, авто, тольятти, автоваз, максим соколов, renault logan, россия