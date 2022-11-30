https://ria.ru/20221130/krym-1835333796.html

Захарова пригласила украинских политиков посетить Крым

Захарова пригласила украинских политиков посетить Крым - РИА Новости, 30.11.2022

Захарова пригласила украинских политиков посетить Крым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригласила украинских политиков в Крым. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T16:22

2022-11-30T16:22

2022-11-30T19:01

политика

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригласила украинских политиков в Крым."А вот советник главы офиса (Владимира Зеленского Михаил) Подоляк обещал через полгода дать интервью украинским журналистам в Ялте. Я хочу сказать и Зеленскому, и вот Подоляку: да не надо откладывать, а вы приезжайте, искупайтесь, поплавайте, если хотите интервью дать, — берите украинских журналистов, добро пожаловать", — сказала она в ходе брифинга в Москве."Я вот могу точно сказать главе офиса Зеленского, что он успеет дать интервью в Ялте, если приедет. Группу побольше журналистов возьмите украинских, чтобы все всё видели, и приезжайте. А какие проблемы? Если так хочется, не надо себя сдерживать", — добавила она.Захарова отметила, что и у украинских, и у западных журналистов всегда была возможность посещать Крым. "Правда, они этого не делали, восемь лет они плели всякие небылицы, рассказывали все что угодно, только на территорию республики так и не приезжали. Собственно говоря, в Донбасс не ездили, вообще никуда не ездили, где картинка не укладывалась в их мейнстрим", — заметила официальный представитель МИД.

https://ria.ru/20221128/krym-1834832234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр