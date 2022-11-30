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Захарова пригласила украинских политиков посетить Крым - РИА Новости, 30.11.2022
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Захарова пригласила украинских политиков посетить Крым
Захарова пригласила украинских политиков посетить Крым - РИА Новости, 30.11.2022
Захарова пригласила украинских политиков посетить Крым
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригласила украинских политиков в Крым. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T16:22
2022-11-30T19:01
политика
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригласила украинских политиков в Крым."А вот советник главы офиса (Владимира Зеленского Михаил) Подоляк обещал через полгода дать интервью украинским журналистам в Ялте. Я хочу сказать и Зеленскому, и вот Подоляку: да не надо откладывать, а вы приезжайте, искупайтесь, поплавайте, если хотите интервью дать, — берите украинских журналистов, добро пожаловать", — сказала она в ходе брифинга в Москве."Я вот могу точно сказать главе офиса Зеленского, что он успеет дать интервью в Ялте, если приедет. Группу побольше журналистов возьмите украинских, чтобы все всё видели, и приезжайте. А какие проблемы? Если так хочется, не надо себя сдерживать", — добавила она.Захарова отметила, что и у украинских, и у западных журналистов всегда была возможность посещать Крым. "Правда, они этого не делали, восемь лет они плели всякие небылицы, рассказывали все что угодно, только на территорию республики так и не приезжали. Собственно говоря, в Донбасс не ездили, вообще никуда не ездили, где картинка не укладывалась в их мейнстрим", — заметила официальный представитель МИД.
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политика, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Политика, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, Владимир Зеленский, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:22 30.11.2022 (обновлено: 19:01 30.11.2022)
 
Захарова пригласила украинских политиков посетить Крым

Представитель МИД Захарова пригласила Зеленского и его офис посетить Крым

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пригласила украинских политиков в Крым.
"А вот советник главы офиса (Владимира Зеленского Михаил) Подоляк обещал через полгода дать интервью украинским журналистам в Ялте. Я хочу сказать и Зеленскому, и вот Подоляку: да не надо откладывать, а вы приезжайте, искупайтесь, поплавайте, если хотите интервью дать, — берите украинских журналистов, добро пожаловать", — сказала она в ходе брифинга в Москве.
"Я вот могу точно сказать главе офиса Зеленского, что он успеет дать интервью в Ялте, если приедет. Группу побольше журналистов возьмите украинских, чтобы все всё видели, и приезжайте. А какие проблемы? Если так хочется, не надо себя сдерживать", — добавила она.
Захарова отметила, что и у украинских, и у западных журналистов всегда была возможность посещать Крым. "Правда, они этого не делали, восемь лет они плели всякие небылицы, рассказывали все что угодно, только на территорию республики так и не приезжали. Собственно говоря, в Донбасс не ездили, вообще никуда не ездили, где картинка не укладывалась в их мейнстрим", — заметила официальный представитель МИД.
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