https://ria.ru/20221130/krym-1835300956.html

В Крыму объяснили перерывы в поставках газа с материка

В Крыму объяснили перерывы в поставках газа с материка - РИА Новости, 30.11.2022

В Крыму объяснили перерывы в поставках газа с материка

Регламентные работы на газопроводе в Крыму станут причиной временного перерыва в поставках газа на полуостров с Кубани, снабжение газом и электроэнергией... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T15:14

2022-11-30T15:14

2022-11-30T15:14

экономика

жкх

михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Регламентные работы на газопроводе в Крыму станут причиной временного перерыва в поставках газа на полуостров с Кубани, снабжение газом и электроэнергией бытовых потребителей нарушено не будет, заявил журналистам депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.Газоснабжение Крыма с территории Краснодарского края может остановиться на три дня в связи с работами по врезке дополнительной компрессорной станции на газопроводе, сообщил ранее "Коммерсант". Работы необходимы для дополнительного резерва и поставок газа в Херсонскую область."По моей информации, пройдут регламентные работы, и сделают ту необходимую работу, которая повысит качество и давление в газовых системах. Мы абсолютно не изолированная сегодня территория ни по газу, не по электроэнергии… Мы, безусловно, не оставим без газа наши старые новые территории. И мы, безусловно, их не оставим без электричества", - сказал Шеремет.Он добавил, что связь в газоснабжении с областями за границей Крыма, которая была нарушена после 2014 года, сейчас восстановится и "закольцуется.... все пойдет своим чередом".Магистральный газопровод был протянут в Крым с территории Краснодарского края для устойчивого газоснабжения полуострова в 2016 году. Используется в том числе для поставок топлива для двух новых электростанций - Балаклавской и Таврической ТЭС.

https://ria.ru/20221129/gaz-1835037907.html

https://ria.ru/20221129/ukraina-1835090505.html

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экономика, жкх, михаил шеремет, краснодарский край, херсонская область , госдума рф, республика крым, россия