https://ria.ru/20221130/krym-1835299013.html

Силовые планы на Крым подтверждают угрозу от Киева, заявили в МИД России

Силовые планы на Крым подтверждают угрозу от Киева, заявили в МИД России - РИА Новости, 30.11.2022

Силовые планы на Крым подтверждают угрозу от Киева, заявили в МИД России

Планы Украины по возвращению Крыма силовым путем подтверждают наличие угроз от Киева, эти угрозы будут устранены, сообщила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T15:07

2022-11-30T15:07

2022-11-30T15:38

специальная военная операция на украине

россия

украина

мария захарова

безопасность

республика крым

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Планы Украины по возвращению Крыма силовым путем подтверждают наличие угроз от Киева, эти угрозы будут устранены, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Киев планировал проведение операции по захвату Крыма в 2023 году, сообщило ранее издание Economist со ссылкой на замглавы комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Михаила Забродского, который ранее был командующим десантными войсками украинских войск, и, по данным издания, остается близок к участвующим в планировании военным кругам Украины."Вместе с тем, откровения Забродского наряду с найденными в ходе специальной военной операции трофейными документами убедительно свидетельствуют о том, что киевский режим серьезно готовился к масштабному наступлению весной 2022 года, ну, если к 2023 они должны были все освободить, вот, пожалуйста, или что? опять что-то не так поняли? не так перевели? как-то все так, надо же тогда определяться представителям киевского режима, что они говорят, как они говорят", - сказала она."У нас все логично тогда выстраивается в одну цепочку, о чем, собственно, говорят, мы и говорили. Все это лишний раз подтверждает наличие реальных угроз безопасности нашей страны, да и региона в целом, и абсолютную оправданность тех действий, которые предпринимались для защиты безопасности и людей, которые проживали в этом регионе", - добавила Захарова."Как руководство России неоднократно говорило, эти угрозы будут устранены, и задача по защите мирного населения от профашистского киевского режима, и все остальные цели и задачи, сформулированные российским руководством, будут выполнены", - заключила Мария Захарова.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20221128/krym-1834832234.html

https://ria.ru/20221125/zelenskiy-1834111697.html

https://ria.ru/20221120/gosduma-1832911943.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, мария захарова, безопасность, республика крым, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр