Заявлениями про Крым Киев отвлекает внимание от проблем, считает политолог
Политолог Мельничук: притязания Киева на Крым нужны для отвлечения внимания от проблем
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Публичные заявления киевского режима о планах возвращения Крыма в состав Украины нужны для отвлечения внимания от реальных проблем страны, реализовать эти идеи нет никакой возможности, заявил РИА Новости политолог Сергей Мельничук.
Ранее представитель Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила изданию Politico, что в Киеве считают возвращение Крыма под украинский контроль "вполне возможным", а цель Киева заключается в "возвращении всей территории". Издание сообщило, что Ташева готовит планы на случай возвращения Крыма под контроль Киева и юридические основы, которые могут быть необходимы в случае передачи территорий. Представитель Зеленского также заявляла, что хоть в Киеве и хотели бы возвращения Крыма без борьбы, "военный путь может быть единственным решением".
"Представители украинского режима всегда акцентировали много внимания на Крыме. В нынешней ситуации существует необходимость отвлечь население от актуальных проблем на фронте и в экономике. Затрагивая тему о "всей территории", власти Украины пытаются легитимировать боевые действия, которые ведутся в угоду западных спонсоров в тех условиях, где Киеву имеет смысл капитулировать. Украинские чиновники прекрасно осознают, что никакой возможности реализовать свои притязания на полуостров у них нет", - сказал Мельничук.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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