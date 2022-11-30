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В Крыму высмеяли план Киева по возвращению полуострова - РИА Новости, 30.11.2022
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В Крыму высмеяли план Киева по возвращению полуострова
В Крыму высмеяли план Киева по возвращению полуострова - РИА Новости, 30.11.2022
В Крыму высмеяли план Киева по возвращению полуострова
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал больными и безумными фантазиями разрабатываемый... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:46
2022-11-30T10:46
республика крым
юрий гемпель
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал больными и безумными фантазиями разрабатываемый киевскими властями план по возвращению контроля над полуостровом.Ранее представитель Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила изданию Politico, что в Киеве считают возвращение Крыма под украинский контроль "вполне возможным", а цель Киева заключается в "возвращении всей территории". Издание сообщило, что Ташева готовит планы на случай возвращения Крыма под контроль Киева и юридические основы, которые могут быть необходимы в случае передачи территорий. Представитель Зеленского также заявляла, что хоть в Киеве и хотели бы возвращения Крыма без борьбы, "военный путь может быть единственным решением"."Подобные заявления - фонтан безумных и больных фантазий. Такое впечатление, что все заявления по вопросу Крыма команда Зеленского делает в одурманенном состоянии. Суть их заявлений не имеет ничего общего с реальностью", - сказал РИА Новости Гемпель.По его мнению, киевской власти нужно думать о том, куда бежать из страны, так как "крах нынешнего политического режима на Украине неизбежен".
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республика крым, юрий гемпель, украина, политика
Республика Крым, Юрий Гемпель, Украина, Политика
10:46 30.11.2022
 
В Крыму высмеяли план Киева по возвращению полуострова

Крымский политик Гемпель назвал план Киева по возвращению полуострова больными фантазиями

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкГлава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель
Глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал больными и безумными фантазиями разрабатываемый киевскими властями план по возвращению контроля над полуостровом.
Ранее представитель Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила изданию Politico, что в Киеве считают возвращение Крыма под украинский контроль "вполне возможным", а цель Киева заключается в "возвращении всей территории". Издание сообщило, что Ташева готовит планы на случай возвращения Крыма под контроль Киева и юридические основы, которые могут быть необходимы в случае передачи территорий. Представитель Зеленского также заявляла, что хоть в Киеве и хотели бы возвращения Крыма без борьбы, "военный путь может быть единственным решением".
"Подобные заявления - фонтан безумных и больных фантазий. Такое впечатление, что все заявления по вопросу Крыма команда Зеленского делает в одурманенном состоянии. Суть их заявлений не имеет ничего общего с реальностью", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его мнению, киевской власти нужно думать о том, куда бежать из страны, так как "крах нынешнего политического режима на Украине неизбежен".
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Республика КрымЮрий ГемпельУкраинаПолитика
 
 
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