В Крыму высмеяли план Киева по возвращению полуострова
Крымский политик Гемпель назвал план Киева по возвращению полуострова больными фантазиями
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкГлава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель
Глава комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал больными и безумными фантазиями разрабатываемый киевскими властями план по возвращению контроля над полуостровом.
Ранее представитель Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила изданию Politico, что в Киеве считают возвращение Крыма под украинский контроль "вполне возможным", а цель Киева заключается в "возвращении всей территории". Издание сообщило, что Ташева готовит планы на случай возвращения Крыма под контроль Киева и юридические основы, которые могут быть необходимы в случае передачи территорий. Представитель Зеленского также заявляла, что хоть в Киеве и хотели бы возвращения Крыма без борьбы, "военный путь может быть единственным решением".
"Подобные заявления - фонтан безумных и больных фантазий. Такое впечатление, что все заявления по вопросу Крыма команда Зеленского делает в одурманенном состоянии. Суть их заявлений не имеет ничего общего с реальностью", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его мнению, киевской власти нужно думать о том, куда бежать из страны, так как "крах нынешнего политического режима на Украине неизбежен".