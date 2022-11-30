https://ria.ru/20221130/krym-1835201922.html

В Крыму высмеяли план Киева по возвращению полуострова

В Крыму высмеяли план Киева по возвращению полуострова - РИА Новости, 30.11.2022

В Крыму высмеяли план Киева по возвращению полуострова

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал больными и безумными фантазиями разрабатываемый... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T10:46

2022-11-30T10:46

2022-11-30T10:46

республика крым

юрий гемпель

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал больными и безумными фантазиями разрабатываемый киевскими властями план по возвращению контроля над полуостровом.Ранее представитель Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева заявила изданию Politico, что в Киеве считают возвращение Крыма под украинский контроль "вполне возможным", а цель Киева заключается в "возвращении всей территории". Издание сообщило, что Ташева готовит планы на случай возвращения Крыма под контроль Киева и юридические основы, которые могут быть необходимы в случае передачи территорий. Представитель Зеленского также заявляла, что хоть в Киеве и хотели бы возвращения Крыма без борьбы, "военный путь может быть единственным решением"."Подобные заявления - фонтан безумных и больных фантазий. Такое впечатление, что все заявления по вопросу Крыма команда Зеленского делает в одурманенном состоянии. Суть их заявлений не имеет ничего общего с реальностью", - сказал РИА Новости Гемпель.По его мнению, киевской власти нужно думать о том, куда бежать из страны, так как "крах нынешнего политического режима на Украине неизбежен".

https://ria.ru/20221129/ukraina-1835090505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, юрий гемпель, украина, политика