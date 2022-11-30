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Абхазия продлила запрет на добычу криптовалюты - РИА Новости, 30.11.2022
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Абхазия продлила запрет на добычу криптовалюты
Абхазия продлила запрет на добычу криптовалюты - РИА Новости, 30.11.2022
Абхазия продлила запрет на добычу криптовалюты
Правительство Абхазии продлило запрет на добычу криптовалюты на территории республики и ввоз оборудования для майнинга до 31 декабря 2023 года. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:10
2022-11-30T13:10
технологии
абхазия
евразийский экономический союз
криптовалюта
экономика
в мире
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СУХУМ, 30 ноя – РИА Новости. Правительство Абхазии продлило запрет на добычу криптовалюты на территории республики и ввоз оборудования для майнинга до 31 декабря 2023 года.Соответствующее решение было принято на заседании кабмина в среду."В соответствии с внесенными изменениями продлевается запрет до 31 декабря 2023 года на потребление электроэнергии лицами, осуществляющими деятельность по добыче криптовалют с использованием мощностей Единого оператора передающих и распределительных сетей. Также до 31 декабря 2023 года продлевается временное ограничение на ввоз на территорию Абхазии товаров (вычислительных машин, оборудования комплектующих к вычислительным машинам и оборудованию) из товарных позиций 8471, 8473, 8537 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют", - говорится в тексте постановления.Ранее из-за больших нагрузок на энергосистему в Абхазии была запрещена добыча криптовалюты до конца 2022 года. Также введен временный запрет на ввоз товаров для майнинга. В конце декабря 2020 года РУП "Черноморэнерго" приказало отключить все криптофермы на территории республики.За время рейдов в Абхазии были выявлены и отключены десятки тысяч устройств для извлечения криптовалюты. По данным минэкономики республики, нелегальные криптофермы выявляются в домах, гаражах, подвалах и сараях. В МВД Абхазии заработала горячая линия по сбору информации о незаконных подключениях майнеров.
https://ria.ru/20221117/mayning-1832331161.html
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технологии, абхазия, евразийский экономический союз, криптовалюта, экономика, в мире
Технологии, Абхазия, Евразийский экономический союз, Криптовалюта, Экономика, В мире
13:10 30.11.2022
 
Абхазия продлила запрет на добычу криптовалюты

Правительство Абхазии продлило запрет на добычу криптовалюты до конца 2023 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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СУХУМ, 30 ноя – РИА Новости. Правительство Абхазии продлило запрет на добычу криптовалюты на территории республики и ввоз оборудования для майнинга до 31 декабря 2023 года.
Соответствующее решение было принято на заседании кабмина в среду.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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"В соответствии с внесенными изменениями продлевается запрет до 31 декабря 2023 года на потребление электроэнергии лицами, осуществляющими деятельность по добыче криптовалют с использованием мощностей Единого оператора передающих и распределительных сетей. Также до 31 декабря 2023 года продлевается временное ограничение на ввоз на территорию Абхазии товаров (вычислительных машин, оборудования комплектующих к вычислительным машинам и оборудованию) из товарных позиций 8471, 8473, 8537 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют", - говорится в тексте постановления.
Ранее из-за больших нагрузок на энергосистему в Абхазии была запрещена добыча криптовалюты до конца 2022 года. Также введен временный запрет на ввоз товаров для майнинга. В конце декабря 2020 года РУП "Черноморэнерго" приказало отключить все криптофермы на территории республики.
За время рейдов в Абхазии были выявлены и отключены десятки тысяч устройств для извлечения криптовалюты. По данным минэкономики республики, нелегальные криптофермы выявляются в домах, гаражах, подвалах и сараях. В МВД Абхазии заработала горячая линия по сбору информации о незаконных подключениях майнеров.
Сухум - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
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ТехнологииАбхазияЕвразийский экономический союзКриптовалютаЭкономикаВ мире
 
 
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