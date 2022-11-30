https://ria.ru/20221130/kosachev-1835176081.html
Устойчивое развитие мира принесет пользу России и Китаю, заявил Косачев
Устойчивое развитие мира принесет пользу России и Китаю, заявил Косачев - РИА Новости, 30.11.2022
Устойчивое развитие мира принесет пользу России и Китаю, заявил Косачев
Устойчивое развитие мира, приходящее на смену спровоцированному Западом хаосу, принесет пользу России, КНР, союзникам в ШОС и БРИКС, считает вице-спикер Совфеда РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T08:50
2022-11-30T08:50
2022-11-30T11:58
в мире
константин косачев
россия
китай
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шос
брикс
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Устойчивое развитие мира, приходящее на смену спровоцированному Западом хаосу, принесет пользу России, КНР, союзникам в ШОС и БРИКС, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Многолетними и последовательными усилиями Вашингтона и натовских союзников глобализация, объективно развивавшаяся и в идеале равновыгодная для всех участников, трансформирована в мировой квазипорядок, основанный на западных правилах", - написал сенатор в своем Telegram-канале.На этом глобализация, которая могла бы стать реальным драйвером для устойчивого развития человечества, дефрагментирована и обездвижена, отметил он."Устойчивого развития на глобальном уровне нет и в помине. Есть даже не квазипорядок, но мировой хаос, бездумно спровоцированный Западом. И из которого сиюминутную пользу извлекают только США, уже без союзников. Но в дальнейшем, уже на основе действительно устойчивого развития как альтернативы хаосу, извлекут другие центры силы - прежде всего, Россия и Китай, равно как и наши союзники по ШОС и БРИКС", - заключил Косачев.
https://ria.ru/20221126/evrodeputaty-1834421973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, константин косачев, россия, китай, вашингтон (штат), шос, брикс, совет федерации рф
В мире, Константин Косачев, Россия, Китай, Вашингтон (штат), ШОС, БРИКС, Совет Федерации РФ, Россия-Китай: Главное
08:50 30.11.2022 (обновлено: 11:58 30.11.2022)
Устойчивое развитие мира принесет пользу России и Китаю, заявил Косачев
Сенатор Косачев: устойчивое развитие мира принесет пользу России, Китаю, ШОС и БРИКС