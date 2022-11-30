https://ria.ru/20221130/kongress-1835202950.html

На Конгрессе молодых ученых обсудят развитие беспилотной авиации

На Конгрессе молодых ученых обсудят развитие беспилотной авиации - РИА Новости, 30.11.2022

На Конгрессе молодых ученых обсудят развитие беспилотной авиации

В рамках деловой программы II Конгресса молодых ученых, который пройдет в Парке науки и искусства "Сириус" с 1 по 3 декабря, состоится сессия "Беспилотная... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T10:49

2022-11-30T10:49

2022-11-30T10:49

фонд "росконгресс"

россия

технологии

"фонд "росконгресс"

беспилотники

беспилотный летательный аппарат (бла)

образовательный центр "сириус"

наука

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В рамках деловой программы II Конгресса молодых ученых, который пройдет в Парке науки и искусства "Сириус" с 1 по 3 декабря, состоится сессия "Беспилотная авиация: 100 новых задач для науки", посвященная вопросам развития беспилотных авиационных систем (БАС) в научной среде.Как сообщает Фонд Росконгресс, сессия будет направлена на совместную генерацию исследовательских задач в области технологий БАС.Беспилотные авиационные системы – это стратегический приоритет, интегрирующий сквозные технологии, исследовательские направления, отраслевые применения и инжиниринговые решения. Каждая сфера нашей жизни и каждый сектор экономики в среднесрочной перспективе интегрируют беспилотные авиационные системы, сделав аэрологистику новым укладом. Находясь на стыке научного знания и высокотехнологичных отраслей, беспилотные авиационные системы формируют новые вызовы и задачи для науки.Развитие беспилотной авиации в научной среде обсудят генеральный директор Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) Вадим Медведев, руководитель департамента управления авиатранспортом АО "Почта России" Георгий Баутин, генеральный директор Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем "АЭРОНЕКСТ" Глеб Бабинцев, заместитель директора по инновациям ГК "Беспилотные системы" Вадим Кузнецов и директор АНО "Центр развития транспортных технологий" Алексей Рогозин."Российский рынок беспилотников гражданского назначения насчитывает около 65 тысяч аппаратов. В ближайшие 10 лет он может вырасти в десятки раз. В нашей стране много талантливых инженеров, специалистов, конструкторских бюро, которые могут предложить не просто разработки, отвечающие современным потребностям в логистике, сельском и лесном хозяйствах, задачам по обеспечению безопасности, но и опережающие решения в этих направлениях, обеспечивая задел на будущее", – сообщил Медведев.В программе конгресса десятки тематических сессий о состоянии и перспективах науки, исследований и образования. Участниками IIКонгресса молодых ученых станут делегаты из более чем 40 стран мира.Подробнее с деловой программой можно ознакомиться на официальном сайте II Конгресса молодых ученых.Организаторами Конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Минобрнауки РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию и Фонд Росконгресс.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фонд "росконгресс", россия, технологии, "фонд "росконгресс", беспилотники, беспилотный летательный аппарат (бла), образовательный центр "сириус", наука, наука и инновации