https://ria.ru/20221130/kongress-1835202950.html
На Конгрессе молодых ученых обсудят развитие беспилотной авиации
На Конгрессе молодых ученых обсудят развитие беспилотной авиации - РИА Новости, 30.11.2022
На Конгрессе молодых ученых обсудят развитие беспилотной авиации
В рамках деловой программы II Конгресса молодых ученых, который пройдет в Парке науки и искусства "Сириус" с 1 по 3 декабря, состоится сессия "Беспилотная... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T10:49
2022-11-30T10:49
2022-11-30T10:49
фонд "росконгресс"
россия
технологии
"фонд "росконгресс"
беспилотники
беспилотный летательный аппарат (бла)
образовательный центр "сириус"
наука
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В рамках деловой программы II Конгресса молодых ученых, который пройдет в Парке науки и искусства "Сириус" с 1 по 3 декабря, состоится сессия "Беспилотная авиация: 100 новых задач для науки", посвященная вопросам развития беспилотных авиационных систем (БАС) в научной среде.Как сообщает Фонд Росконгресс, сессия будет направлена на совместную генерацию исследовательских задач в области технологий БАС.Беспилотные авиационные системы – это стратегический приоритет, интегрирующий сквозные технологии, исследовательские направления, отраслевые применения и инжиниринговые решения. Каждая сфера нашей жизни и каждый сектор экономики в среднесрочной перспективе интегрируют беспилотные авиационные системы, сделав аэрологистику новым укладом. Находясь на стыке научного знания и высокотехнологичных отраслей, беспилотные авиационные системы формируют новые вызовы и задачи для науки.Развитие беспилотной авиации в научной среде обсудят генеральный директор Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) Вадим Медведев, руководитель департамента управления авиатранспортом АО "Почта России" Георгий Баутин, генеральный директор Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем "АЭРОНЕКСТ" Глеб Бабинцев, заместитель директора по инновациям ГК "Беспилотные системы" Вадим Кузнецов и директор АНО "Центр развития транспортных технологий" Алексей Рогозин."Российский рынок беспилотников гражданского назначения насчитывает около 65 тысяч аппаратов. В ближайшие 10 лет он может вырасти в десятки раз. В нашей стране много талантливых инженеров, специалистов, конструкторских бюро, которые могут предложить не просто разработки, отвечающие современным потребностям в логистике, сельском и лесном хозяйствах, задачам по обеспечению безопасности, но и опережающие решения в этих направлениях, обеспечивая задел на будущее", – сообщил Медведев.В программе конгресса десятки тематических сессий о состоянии и перспективах науки, исследований и образования. Участниками IIКонгресса молодых ученых станут делегаты из более чем 40 стран мира.Подробнее с деловой программой можно ознакомиться на официальном сайте II Конгресса молодых ученых.Организаторами Конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Минобрнауки РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию и Фонд Росконгресс.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фонд "росконгресс", россия, технологии, "фонд "росконгресс", беспилотники, беспилотный летательный аппарат (бла), образовательный центр "сириус", наука, наука и инновации
Фонд "Росконгресс", Россия, Технологии, "Фонд "Росконгресс", Беспилотники, Беспилотный летательный аппарат (БЛА), Образовательный центр "Сириус", Наука, Наука и инновации
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В рамках деловой программы II Конгресса молодых ученых, который пройдет в Парке науки и искусства "Сириус" с 1 по 3 декабря, состоится сессия "Беспилотная авиация: 100 новых задач для науки", посвященная вопросам развития беспилотных авиационных систем (БАС) в научной среде.
Как сообщает Фонд Росконгресс
, сессия будет направлена на совместную генерацию исследовательских задач в области технологий БАС.
Беспилотные авиационные системы – это стратегический приоритет, интегрирующий сквозные технологии, исследовательские направления, отраслевые применения и инжиниринговые решения. Каждая сфера нашей жизни и каждый сектор экономики в среднесрочной перспективе интегрируют беспилотные авиационные системы, сделав аэрологистику новым укладом. Находясь на стыке научного знания и высокотехнологичных отраслей, беспилотные авиационные системы формируют новые вызовы и задачи для науки.
Развитие беспилотной авиации в научной среде обсудят генеральный директор Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) Вадим Медведев, руководитель департамента управления авиатранспортом АО "Почта России
" Георгий Баутин, генеральный директор Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем "АЭРОНЕКСТ" Глеб Бабинцев, заместитель директора по инновациям ГК "Беспилотные системы" Вадим Кузнецов и директор АНО "Центр развития транспортных технологий" Алексей Рогозин
.
"Российский рынок беспилотников гражданского назначения насчитывает около 65 тысяч аппаратов. В ближайшие 10 лет он может вырасти в десятки раз. В нашей стране много талантливых инженеров, специалистов, конструкторских бюро, которые могут предложить не просто разработки, отвечающие современным потребностям в логистике, сельском и лесном хозяйствах, задачам по обеспечению безопасности, но и опережающие решения в этих направлениях, обеспечивая задел на будущее", – сообщил Медведев.
В программе конгресса десятки тематических сессий о состоянии и перспективах науки, исследований и образования. Участниками IIКонгресса молодых ученых станут делегаты из более чем 40 стран мира.
Подробнее с деловой программой можно ознакомиться на официальном сайте
II Конгресса молодых ученых.
Организаторами Конгресса молодых ученых в 2022 году выступают Минобрнауки РФ
, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию и Фонд Росконгресс.