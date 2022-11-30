https://ria.ru/20221130/kondratev-1835208276.html

Кондратьев: Кубань приняла почти 15 тысяч жителей из новых регионов РФ

Кондратьев: Кубань приняла почти 15 тысяч жителей из новых регионов РФ - РИА Новости, 30.11.2022

Кондратьев: Кубань приняла почти 15 тысяч жителей из новых регионов РФ

Краснодарский край принял около 15 тысяч жителей из новых регионов страны. Об организации поддержки людям, вынужденно покинувших свои дома, а также о помощи... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:05

2022-11-30T11:05

2022-11-30T11:05

краснодарский край

краснодарский край

вениамин кондратьев

россия

анапа

кубанское казачье войско

фонд развития промышленности

интервью

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Краснодарский край принял около 15 тысяч жителей из новых регионов страны. Об организации поддержки людям, вынужденно покинувших свои дома, а также о помощи семьям мобилизованных, и о том, как в текущих условиях перестраивается промышленность региона в интервью РИА Новости рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.— Вениамин Иванович, какие меры поддержки Кубань оказывает тем, кто приехал к вам из Херсонской и других новых регионов России?– Краснодарский край уже принял почти 15 тысяч жителей из новых регионов страны, в том числе порядка 4 тысяч детей. Людям было нелегко покидать родные дома. И сейчас в наших силах поддержать их, отнестись с вниманием и заботой, обеспечить всем необходимым.Всех прибывших разместили в 59 здравницах Анапы, Геленджика, Темрюкского, Туапсинского и Апшеронского районов. Все получают трехразовое горячее питание. Взрослым помогаем с документами. Стараемся вникнуть и оперативно разобраться в каждой ситуации. Для этого на местах открыли Единые информационные центры. Там работают сотрудники администраций муниципалитетов, миграционной службы, центра занятости, пенсионного фонда, управления соцзащиты населения, МФЦ, банков, операторы мобильной связи. Специалисты готовы помогать в решении всех возникающих вопросов.Сегодня жители Херсонской области, вынужденно ее покинувшие, уже получают сертификаты на жилье. Для людей это возможность начать новую жизнь у нас на Кубани или в любом другом регионе. Средства на приобретение недвижимости выделяют из федерального бюджета. Помимо этого, в соответствии с решением правительства также единовременно выплачивается по 100 тысяч рублей на каждого члена семьи.Конечно, люди хотят скорее найти работу – подбираем им вакансии. Жители новых регионов страны подали более 4500 анкет, их рассматривают и трудоустраивают. Центром занятости населения организована площадка "Работа России", позволяющая ознакомиться с вакансиями на всей территории страны, с учетом мест проживания близких родственников.Всем, кому требуется, оказывают необходимую медицинскую помощь – проводят медобследования, лечение, вакцинацию.Особое внимание уделяем детям. Необходимо позаботиться, чтобы в их жизнь вернулись поводы для радости, они вновь почувствовали себя в безопасности, нашли друзей и не отставали от школьной программы. Ребята уже пошли в общеобразовательные учреждения. Им помогли с учебными пособиями, канцелярскими принадлежностями. Делаем все, чтобы вернуть им детство.— Как, по вашим оценкам, в крае прошла частичная мобилизация? Какую помощь оказывает регион тем, кто служит в зоне СВО, и как поддерживаете семьи бойцов?– Жители Кубани в очередной раз проявили решительность и готовность встать на защиту своей Родины. Около 3 тысяч человек сами пришли за повесткой в военкоматы. Более 3,6 тысячи – записались добровольцами через Госуслуги. Они и все мобилизованные ребята – настоящие герои, образец стойкости и мужества для подрастающего поколения.Сейчас наша главная задача – поддержка мобилизованных ребят и их семей. Я неоднократно встречался и общался с мобилизованными на тренировочных полигонах. Мне важно было увидеть, чем обеспечены ребята, всего ли хватает. Больше чем о себе, они переживают за своих жен, детей, родителей. Кто-то просил устроить в детский сад ребенка, другие – решить бытовые вопросы, получить работу, необходимое лечение. Понимаем, что для военнослужащих важно знать, что их родные не одни, и им помогут в любых вопросах.Никого не оставим без внимания, призывал и призываю коллег – каждое обращение от них воспринимать как мое личное поручение. Собранные вопросы передают главам городов и районов, откуда прибыл мобилизованный. Руководители муниципалитетов точечно отрабатывают каждый, узнают, какие есть проблемы у родственников и чем им можно помочь. Закрепляют за семьями конкретного специалиста, к которому они смогут обратиться. Все обращения находятся на постоянном контроле.Что касается материальной помощи – приняли решение единоразово выплатить участникам СВО от Краснодарского края по 100 тысяч рублей. Эти средства помогут семьям в первое время. Такую же сумму направляем добровольцам в именных краснодарских подразделениях. В ближайшее время также увеличим выплату за звание Героя России с 30 до 50 тысяч рублей.К Новому году перечислим по 20 тысяч рублей на каждого ребенка мобилизованных и добровольцев. Также ребята получат новогодние подарки, первоочередное право на отдых и оздоровление в санаториях Кубани с 2023 года, соответствующую инициативу планируем закрепить на законодательном уровне. Дети участников СВО, поступившие в этом году в вузы на очные отделения, получат единовременную выплату в 30 тысяч рублей.— Насколько активны жители региона в сборе гуманитарной помощи для тех, кто в зоне СВО?– Консолидация общества в сложившейся ситуации важна как никогда. Только объединяя усилия, все вместе мы сможем добиться поставленных целей. Поэтому необходимо ценить и поддерживать стремление людей помогать, быть нужными и полезными.Отдельное направление, которому мы уделяем большое внимание с первых дней СВО, – формирование и отправка гуманитарных грузов. На сегодняшний день Краснодарский край доставил свыше 600 тонн помощи жителям Донбасса и казакам-добровольцам из бригады "Кубань". В посылках – продукты питания, питьевая вода, медицинские препараты, теплые вещи, необходимая экипировка, технические средства для выполнения боевых задач, адресные посылки военнослужащим.Еженедельно в формировании и отправке грузов участвуют тысячи жителей, в том числе казаки, предприниматели, школьники и их родители, представители самых разных профессий.При поддержке и активном участии Кубанского казачьего войска в крае запустили акцию "Своих не бросаем" – открыли специальный единый счет для пожертвований. Все средства направляют на помощь мобилизованным и добровольцам, и их семьям.— Как предприятия Кубани выстраивают работу в новых условиях?– Перед нами стоят масштабные цели, мы идем к ним системно и последовательно, при этом учитывая новые условия. Все для Победы – это не просто слова. Задача по обеспечению потребностей вооруженных сил страны – одна из ключевых. Поэтому еще одно важное направление нашей работы – промышленное производство продукции для нужд специальной военной операции. Многие наши предприятия уже переориентировались. Особенно это касается легкой промышленности. Благодарен всем нашим производителям за то, что они выполняют важную социальную миссию и помогают нашим парням на фронте.Сегодня новую продукцию для участников СВО осваивают и выпускают более 30 кубанских предприятий. Швейные фабрики поставляют текстиль, производят термобелье, экипировку, спальные мешки. Предприятия химпрома – косметико-гигиенические товары.Например, на одной из фабрик женской одежды в Краснодаре начали шить балаклавы для военных. В день выпускают около 500 изделий. Кроме того, готовятся запустить производство термобелья.На другом предприятии начали шить берцы для военнослужащих. Сегодня там выпускают по ГОСТУ почти тысячу пар обуви в месяц. Закупить необходимое сырье, приобрести оборудование и станки предприятию удалось благодаря льготному займу от краевого Фонда развития промышленности. Понимаем, что сейчас это очень востребованное направление, но не каждое предприятие имеет возможность и необходимые средства для расширения или перепрофилирования производства.Для поддержки наших предпринимателей запустили специальную программу в Фонде – "Первая необходимость". По ней предоставляем до 30 миллионов рублей на три года всего под 1% годовых с отсрочкой погашения основного долга до 1 года. В перечень возможного производства включили более 20 видов товаров – начиная от одежды, постельного белья, и заканчивая фармацевтической продукцией. Средства можно направить на приобретение сырья, оборудования, увеличение численности сотрудников.Уверен, у промышленности Кубани большой потенциал, и со свой стороны мы сделаем все, чтобы раскрыть его в полной мере. При этом выполняя главную задачу – помогать и обеспечивать участников специальной военной операции всем необходимым, сохранять экономику и стабильность для улучшения качества жизни в регионе.

https://ria.ru/20221005/otdykh-1821828429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

краснодарский край, вениамин кондратьев, россия, анапа, кубанское казачье войско, фонд развития промышленности, интервью