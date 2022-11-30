https://ria.ru/20221130/kompozitor-1835342879.html
Профессия "композитор" получит правовой статус
Профессия "композитор" получит правовой статус - РИА Новости, 30.11.2022
Профессия "композитор" получит правовой статус
Разработанный при поддержке Минкультуры РФ профессиональный стандарт композиторов зарегистрирован в Минюсте, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:31
2022-11-30T17:31
2022-11-30T17:31
культура
новости культуры
александр соколов
александр чайковский
алексей рыбников
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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Разработанный при поддержке Минкультуры РФ профессиональный стандарт композиторов зарегистрирован в Минюсте, сообщается на сайте ведомства.Приказ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Композитор". Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 года и действует до 1 марта 2029 года", — говорится в документе. "Профстандарт был разработан Союзом композиторов России при поддержке Минкультуры РФ во исполнение поручения президента РФ о мерах государственной поддержки композиторов", — утоняется в ведомстве.Он описывает основные трудовые функции композитора, требования к образованию, знаниям и навыкам, необходимым для осуществления профессиональной деятельности.Он был разработан союзом в 2022 году, и с его утверждением профессия композитора получит официальный статус. А значит, представители отрасли впервые смогут рассчитывать на трудоустройство по специальности.Проект получил поддержку в профильном сообществе. В частности, его поддержали ректор Московской консерватории Александр Соколов, ректор РАМ им. Гнесиных Александр Рыжинский, композиторы Александр Чайковский, Алексей Рыбников, Юрий Башмет, Игорь Бутман.
https://ria.ru/20221130/kinoproizvodstvo-1835242731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, александр соколов, александр чайковский, алексей рыбников, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), игорь бутман, юрий башмет
Культура, Новости культуры, Александр Соколов, Александр Чайковский, Алексей Рыбников, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Игорь Бутман, Юрий Башмет
Профессия "композитор" получит правовой статус
Минкультуры: профстандарт композиторов зарегистрирован в Минюсте
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Разработанный при поддержке Минкультуры РФ профессиональный стандарт композиторов зарегистрирован в Минюсте, сообщается
на сайте ведомства.
Приказ опубликован
на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Композитор". Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 года и действует до 1 марта 2029 года", — говорится в документе.
"Профстандарт был разработан Союзом композиторов России при поддержке Минкультуры РФ во исполнение поручения президента РФ о мерах государственной поддержки композиторов", — утоняется в ведомстве.
Он описывает основные трудовые функции композитора, требования к образованию, знаниям и навыкам, необходимым для осуществления профессиональной деятельности.
Он был разработан союзом в 2022 году, и с его утверждением профессия композитора получит официальный статус. А значит, представители отрасли впервые смогут рассчитывать на трудоустройство по специальности.
Проект получил поддержку в профильном сообществе. В частности, его поддержали ректор Московской консерватории Александр Соколов, ректор РАМ им. Гнесиных Александр Рыжинский, композиторы Александр Чайковский, Алексей Рыбников, Юрий Башмет, Игорь Бутман.