https://ria.ru/20221130/kompozitor-1835342879.html

Профессия "композитор" получит правовой статус

Профессия "композитор" получит правовой статус - РИА Новости, 30.11.2022

Профессия "композитор" получит правовой статус

Разработанный при поддержке Минкультуры РФ профессиональный стандарт композиторов зарегистрирован в Минюсте, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:31

2022-11-30T17:31

2022-11-30T17:31

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Разработанный при поддержке Минкультуры РФ профессиональный стандарт композиторов зарегистрирован в Минюсте, сообщается на сайте ведомства.Приказ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Композитор". Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 года и действует до 1 марта 2029 года", — говорится в документе. "Профстандарт был разработан Союзом композиторов России при поддержке Минкультуры РФ во исполнение поручения президента РФ о мерах государственной поддержки композиторов", — утоняется в ведомстве.Он описывает основные трудовые функции композитора, требования к образованию, знаниям и навыкам, необходимым для осуществления профессиональной деятельности.Он был разработан союзом в 2022 году, и с его утверждением профессия композитора получит официальный статус. А значит, представители отрасли впервые смогут рассчитывать на трудоустройство по специальности.Проект получил поддержку в профильном сообществе. В частности, его поддержали ректор Московской консерватории Александр Соколов, ректор РАМ им. Гнесиных Александр Рыжинский, композиторы Александр Чайковский, Алексей Рыбников, Юрий Башмет, Игорь Бутман.

https://ria.ru/20221130/kinoproizvodstvo-1835242731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр соколов, александр чайковский, алексей рыбников, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), игорь бутман, юрий башмет