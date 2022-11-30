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Профессия "композитор" получит правовой статус - РИА Новости, 30.11.2022
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221130/kompozitor-1835342879.html
Профессия "композитор" получит правовой статус
Профессия "композитор" получит правовой статус - РИА Новости, 30.11.2022
Профессия "композитор" получит правовой статус
Разработанный при поддержке Минкультуры РФ профессиональный стандарт композиторов зарегистрирован в Минюсте, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T17:31
2022-11-30T17:31
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Разработанный при поддержке Минкультуры РФ профессиональный стандарт композиторов зарегистрирован в Минюсте, сообщается на сайте ведомства.Приказ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Композитор". Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 года и действует до 1 марта 2029 года", — говорится в документе. "Профстандарт был разработан Союзом композиторов России при поддержке Минкультуры РФ во исполнение поручения президента РФ о мерах государственной поддержки композиторов", — утоняется в ведомстве.Он описывает основные трудовые функции композитора, требования к образованию, знаниям и навыкам, необходимым для осуществления профессиональной деятельности.Он был разработан союзом в 2022 году, и с его утверждением профессия композитора получит официальный статус. А значит, представители отрасли впервые смогут рассчитывать на трудоустройство по специальности.Проект получил поддержку в профильном сообществе. В частности, его поддержали ректор Московской консерватории Александр Соколов, ректор РАМ им. Гнесиных Александр Рыжинский, композиторы Александр Чайковский, Алексей Рыбников, Юрий Башмет, Игорь Бутман.
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новости культуры, александр соколов, александр чайковский, алексей рыбников, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), игорь бутман, юрий башмет
Культура, Новости культуры, Александр Соколов, Александр Чайковский, Алексей Рыбников, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Игорь Бутман, Юрий Башмет
17:31 30.11.2022
 
Профессия "композитор" получит правовой статус

Минкультуры: профстандарт композиторов зарегистрирован в Минюсте

© Depositphotos.com / belchonockЧеловек играет на синтезаторе
Человек играет на синтезаторе - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Depositphotos.com / belchonock
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Разработанный при поддержке Минкультуры РФ профессиональный стандарт композиторов зарегистрирован в Минюсте, сообщается на сайте ведомства.
Приказ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Композитор". Установить, что настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 года и действует до 1 марта 2029 года", — говорится в документе.
"Профстандарт был разработан Союзом композиторов России при поддержке Минкультуры РФ во исполнение поручения президента РФ о мерах государственной поддержки композиторов", — утоняется в ведомстве.
Он описывает основные трудовые функции композитора, требования к образованию, знаниям и навыкам, необходимым для осуществления профессиональной деятельности.
Он был разработан союзом в 2022 году, и с его утверждением профессия композитора получит официальный статус. А значит, представители отрасли впервые смогут рассчитывать на трудоустройство по специальности.
Проект получил поддержку в профильном сообществе. В частности, его поддержали ректор Московской консерватории Александр Соколов, ректор РАМ им. Гнесиных Александр Рыжинский, композиторы Александр Чайковский, Алексей Рыбников, Юрий Башмет, Игорь Бутман.
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
13:12Культура
Минкультуры определило приоритетные для кинопроизводства темы на 2023 год
 
КультураНовости культурыАлександр СоколовАлександр ЧайковскийАлексей РыбниковРоссияМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Игорь БутманЮрий Башмет
 
 
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