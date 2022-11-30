https://ria.ru/20221130/kitay-1835366756.html

В МИД Польши назвали Китай соперником НАТО

В МИД Польши назвали Китай соперником НАТО - РИА Новости, 30.11.2022

В МИД Польши назвали Китай соперником НАТО

Китай становится соперником НАТО на фоне украинских событий, заявил глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау журналистам после встречи глав МИД... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T17:36

2022-11-30T17:36

2022-11-30T17:37

в мире

китай

нато

обсе

украина

россия

польша

збигнев рау

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ВАРШАВА, 30 ноя – РИА Новости. Китай становится соперником НАТО на фоне украинских событий, заявил глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау журналистам после встречи глав МИД НАТО."Выводы были очень простые – Китай во многих экономических вопросах – наш конкурент, но в вопросе безопасности многое указывает на то, что Китай все больше, в том числе принимая во внимание войну на Украине, является соперником трансатлантического сообщества", - сказал Рау.По его словам, в НАТО ожидали, что Китай будет оказывать влияние на Россию по вопросам ее политики в отношении Украины. "Многие страны - члены НАТО и генеральный секретарь формулировали такие тезисы, что мы ожидали, что Китай использует свою позицию чтобы решительно больше давить на Россию чтобы она стремилась к мирному разрешению ситуации на Украине. Ожидалось, что они будут делать это уже в начале конфликта", - сказал Рау.При этом он заявил, что "есть вопросы, в которых НАТО должна сотрудничать с Китаем вне зависимости от того, насколько близки российско-китайские отношения в этом году во время войны на Украине".В качестве таких вопросов он назвал нераспространение ядерного оружие, изменения климата, здравоохранение.

https://ria.ru/20221130/nato-1835324753.html

китай

украина

россия

польша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, нато, обсе, украина, россия, польша, збигнев рау