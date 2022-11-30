17:36 30.11.2022 (обновлено: 17:37 30.11.2022)
В МИД Польши назвали Китай соперником НАТО
Глава МИД Польши Рау заявил, что Китай становится соперником НАТО из-за украинских событий
© AP Photo / Ng Han GuanРабочий возле национального флага в Китае
© AP Photo / Ng Han Guan
Рабочий возле национального флага в Китае. Архивное фото
ВАРШАВА, 30 ноя – РИА Новости. Китай становится соперником НАТО на фоне украинских событий, заявил глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау журналистам после встречи глав МИД НАТО.
"Выводы были очень простые – Китай во многих экономических вопросах – наш конкурент, но в вопросе безопасности многое указывает на то, что Китай все больше, в том числе принимая во внимание войну на Украине, является соперником трансатлантического сообщества", - сказал Рау.
По его словам, в НАТО ожидали, что Китай будет оказывать влияние на Россию по вопросам ее политики в отношении Украины. "Многие страны - члены НАТО и генеральный секретарь формулировали такие тезисы, что мы ожидали, что Китай использует свою позицию чтобы решительно больше давить на Россию чтобы она стремилась к мирному разрешению ситуации на Украине. Ожидалось, что они будут делать это уже в начале конфликта", - сказал Рау.
При этом он заявил, что "есть вопросы, в которых НАТО должна сотрудничать с Китаем вне зависимости от того, насколько близки российско-китайские отношения в этом году во время войны на Украине".
В качестве таких вопросов он назвал нераспространение ядерного оружие, изменения климата, здравоохранение.