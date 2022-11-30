https://ria.ru/20221130/kitay-1835214852.html

В Китае призвали США не подрывать глобальную стратегическую стабильность

В Китае призвали США не подрывать глобальную стратегическую стабильность - РИА Новости, 30.11.2022

В Китае призвали США не подрывать глобальную стратегическую стабильность

США должны прекратить подрывать глобальную стратегическую стабильность и взять на себя особую ответственность за ядерное разоружение, заявил на брифинге в среду РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T11:31

2022-11-30T11:31

2022-11-30T11:31

в мире

китай

сша

министерство обороны сша

чжао лицзянь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782464840_921:407:2595:1348_1920x0_80_0_0_d588d249c76f179b368e7eb6e3a1db57.jpg

ПЕКИН, 30 ноя – РИА Новости. США должны прекратить подрывать глобальную стратегическую стабильность и взять на себя особую ответственность за ядерное разоружение, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя доклад Пентагона.Ранее Пентагон опубликовал доклад о состоянии военной мощи КНР, в котором говорится, что Китай в ближайшее десятилетие может ускорить темпы модернизации своих ядерных сил и к 2035 году произвести порядка 1,5 тысячи ядерных боеголовок."США должны серьезно пересмотреть свою собственную ядерную политику, отказаться от менталитета холодной войны и гегемонистской логики, прекратить подрывать глобальную стратегическую стабильность", - заявил дипломат.Он также указал, что США также следует "взять на себя особую приоритетную ответственность за ядерное разоружение, существенно сократить ядерный арсенал и создать условия для окончательной реализации всестороннего и полного ядерного разоружения".

https://ria.ru/20221129/tayvan-1835129482.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, сша, министерство обороны сша, чжао лицзянь