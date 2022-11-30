https://ria.ru/20221130/kitay-1835214852.html
В Китае призвали США не подрывать глобальную стратегическую стабильность
В Китае призвали США не подрывать глобальную стратегическую стабильность - РИА Новости, 30.11.2022
В Китае призвали США не подрывать глобальную стратегическую стабильность
США должны прекратить подрывать глобальную стратегическую стабильность и взять на себя особую ответственность за ядерное разоружение, заявил на брифинге в среду РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:31
2022-11-30T11:31
2022-11-30T11:31
в мире
китай
сша
министерство обороны сша
чжао лицзянь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782464840_921:407:2595:1348_1920x0_80_0_0_d588d249c76f179b368e7eb6e3a1db57.jpg
ПЕКИН, 30 ноя – РИА Новости. США должны прекратить подрывать глобальную стратегическую стабильность и взять на себя особую ответственность за ядерное разоружение, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя доклад Пентагона.Ранее Пентагон опубликовал доклад о состоянии военной мощи КНР, в котором говорится, что Китай в ближайшее десятилетие может ускорить темпы модернизации своих ядерных сил и к 2035 году произвести порядка 1,5 тысячи ядерных боеголовок."США должны серьезно пересмотреть свою собственную ядерную политику, отказаться от менталитета холодной войны и гегемонистской логики, прекратить подрывать глобальную стратегическую стабильность", - заявил дипломат.Он также указал, что США также следует "взять на себя особую приоритетную ответственность за ядерное разоружение, существенно сократить ядерный арсенал и создать условия для окончательной реализации всестороннего и полного ядерного разоружения".
https://ria.ru/20221129/tayvan-1835129482.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782464840_786:314:2434:1550_1920x0_80_0_0_84a6464904d97a3b530ea889f1852db2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, министерство обороны сша, чжао лицзянь
В мире, Китай, США, Министерство обороны США, Чжао Лицзянь
В Китае призвали США не подрывать глобальную стратегическую стабильность
В МИД КНР призвали США прекратить подрывать глобальную стратегическую стабильность
ПЕКИН, 30 ноя – РИА Новости. США должны прекратить подрывать глобальную стратегическую стабильность и взять на себя особую ответственность за ядерное разоружение, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя доклад Пентагона.
Ранее Пентагон опубликовал доклад о состоянии военной мощи КНР, в котором говорится, что Китай в ближайшее десятилетие может ускорить темпы модернизации своих ядерных сил и к 2035 году произвести порядка 1,5 тысячи ядерных боеголовок.
"США должны серьезно пересмотреть свою собственную ядерную политику, отказаться от менталитета холодной войны и гегемонистской логики, прекратить подрывать глобальную стратегическую стабильность", - заявил дипломат.
Он также указал, что США также следует "взять на себя особую приоритетную ответственность за ядерное разоружение, существенно сократить ядерный арсенал и создать условия для окончательной реализации всестороннего и полного ядерного разоружения".