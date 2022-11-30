Рейтинг@Mail.ru
В Китае призвали США не подрывать глобальную стратегическую стабильность - РИА Новости, 30.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221130/kitay-1835214852.html
В Китае призвали США не подрывать глобальную стратегическую стабильность
В Китае призвали США не подрывать глобальную стратегическую стабильность - РИА Новости, 30.11.2022
В Китае призвали США не подрывать глобальную стратегическую стабильность
США должны прекратить подрывать глобальную стратегическую стабильность и взять на себя особую ответственность за ядерное разоружение, заявил на брифинге в среду РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T11:31
2022-11-30T11:31
в мире
китай
сша
министерство обороны сша
чжао лицзянь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782464840_921:407:2595:1348_1920x0_80_0_0_d588d249c76f179b368e7eb6e3a1db57.jpg
ПЕКИН, 30 ноя – РИА Новости. США должны прекратить подрывать глобальную стратегическую стабильность и взять на себя особую ответственность за ядерное разоружение, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя доклад Пентагона.Ранее Пентагон опубликовал доклад о состоянии военной мощи КНР, в котором говорится, что Китай в ближайшее десятилетие может ускорить темпы модернизации своих ядерных сил и к 2035 году произвести порядка 1,5 тысячи ядерных боеголовок."США должны серьезно пересмотреть свою собственную ядерную политику, отказаться от менталитета холодной войны и гегемонистской логики, прекратить подрывать глобальную стратегическую стабильность", - заявил дипломат.Он также указал, что США также следует "взять на себя особую приоритетную ответственность за ядерное разоружение, существенно сократить ядерный арсенал и создать условия для окончательной реализации всестороннего и полного ядерного разоружения".
https://ria.ru/20221129/tayvan-1835129482.html
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782464840_786:314:2434:1550_1920x0_80_0_0_84a6464904d97a3b530ea889f1852db2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, министерство обороны сша, чжао лицзянь
В мире, Китай, США, Министерство обороны США, Чжао Лицзянь
11:31 30.11.2022
 
В Китае призвали США не подрывать глобальную стратегическую стабильность

В МИД КНР призвали США прекратить подрывать глобальную стратегическую стабильность

© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 30 ноя – РИА Новости. США должны прекратить подрывать глобальную стратегическую стабильность и взять на себя особую ответственность за ядерное разоружение, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя доклад Пентагона.
Ранее Пентагон опубликовал доклад о состоянии военной мощи КНР, в котором говорится, что Китай в ближайшее десятилетие может ускорить темпы модернизации своих ядерных сил и к 2035 году произвести порядка 1,5 тысячи ядерных боеголовок.
"США должны серьезно пересмотреть свою собственную ядерную политику, отказаться от менталитета холодной войны и гегемонистской логики, прекратить подрывать глобальную стратегическую стабильность", - заявил дипломат.
Он также указал, что США также следует "взять на себя особую приоритетную ответственность за ядерное разоружение, существенно сократить ядерный арсенал и создать условия для окончательной реализации всестороннего и полного ядерного разоружения".
Самолеты Су-30 ВВС Китая - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
Вчера, 20:31
В Пентагоне считают, что Китай может прибегнуть к блокаде Тайваня
 
В миреКитайСШАМинистерство обороны СШАЧжао Лицзянь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала