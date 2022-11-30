https://ria.ru/20221130/kazn-1835294131.html

В Алабаме отменили казнь с помощью инъекции после третьей попытки

В Алабаме отменили казнь с помощью инъекции после третьей попытки - РИА Новости, 30.11.2022

В Алабаме отменили казнь с помощью инъекции после третьей попытки

Американский штат Алабама принял решение не казнить осужденного Алана Миллера с помощью смертельной инъекции после неудачной попытки такой казни в сентябре,... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T14:53

2022-11-30T14:53

2022-11-30T14:56

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Американский штат Алабама принял решение не казнить осужденного Алана Миллера с помощью смертельной инъекции после неудачной попытки такой казни в сентябре, вместо этого будет применен иной способ исполнения приговора, сообщает местный портал Al.com со ссылкой на судебные документы.В сентябре американские власти приостановили казнь Миллера, осужденного за убийство трех человек в 1999 году, потому что не смогли вовремя найти его вену для введения смертельной инъекции. Убийцу пришлось вернуть в тюремную камеру."Любые будущие попытки привести в исполнение смертный приговор (в отношении Миллера) могут быть осуществлены только с помощью азотной гипоксии", - цитирует портал текст документов.На прошлой неделе губернатор Алабамы Кай Айви попросил приостановить приведение в исполнение в штате смертной казни и провести полную проверку всей системы высшей меры наказания после третьей с 2018 года неудачной попытки ввести инъекцию.

https://ria.ru/20221121/kazn-1833192050.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, сша, алабама