https://ria.ru/20221130/kazn-1835294131.html
В Алабаме отменили казнь с помощью инъекции после третьей попытки
В Алабаме отменили казнь с помощью инъекции после третьей попытки - РИА Новости, 30.11.2022
В Алабаме отменили казнь с помощью инъекции после третьей попытки
Американский штат Алабама принял решение не казнить осужденного Алана Миллера с помощью смертельной инъекции после неудачной попытки такой казни в сентябре,... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T14:53
2022-11-30T14:53
2022-11-30T14:56
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Американский штат Алабама принял решение не казнить осужденного Алана Миллера с помощью смертельной инъекции после неудачной попытки такой казни в сентябре, вместо этого будет применен иной способ исполнения приговора, сообщает местный портал Al.com со ссылкой на судебные документы.В сентябре американские власти приостановили казнь Миллера, осужденного за убийство трех человек в 1999 году, потому что не смогли вовремя найти его вену для введения смертельной инъекции. Убийцу пришлось вернуть в тюремную камеру."Любые будущие попытки привести в исполнение смертный приговор (в отношении Миллера) могут быть осуществлены только с помощью азотной гипоксии", - цитирует портал текст документов.На прошлой неделе губернатор Алабамы Кай Айви попросил приостановить приведение в исполнение в штате смертной казни и провести полную проверку всей системы высшей меры наказания после третьей с 2018 года неудачной попытки ввести инъекцию.
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РИА Новости
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в мире, сша, алабама
14:53 30.11.2022 (обновлено: 14:56 30.11.2022)
В Алабаме отменили казнь с помощью инъекции после третьей попытки
В штате Алабама решили после неудачной попытки не казнить осужденного с помощью инъекции
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости.
Американский штат Алабама принял решение не казнить осужденного Алана Миллера с помощью смертельной инъекции после неудачной попытки такой казни в сентябре, вместо этого будет применен иной способ исполнения приговора, сообщает
местный портал Al.com со ссылкой на судебные документы.
В сентябре американские власти приостановили казнь Миллера, осужденного за убийство трех человек в 1999 году, потому что не смогли вовремя найти его вену для введения смертельной инъекции. Убийцу пришлось вернуть в тюремную камеру.
"Любые будущие попытки привести в исполнение смертный приговор (в отношении Миллера) могут быть осуществлены только с помощью азотной гипоксии", - цитирует портал текст документов.
На прошлой неделе губернатор Алабамы Кай Айви попросил приостановить приведение в исполнение в штате смертной казни и провести полную проверку всей системы высшей меры наказания после третьей с 2018 года неудачной попытки ввести инъекцию.