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ФАДН: 14 тыс. казаков воюют в Донбассе – им нужна ротация и поддержка - РИА Новости, 30.11.2022
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ФАДН: 14 тыс. казаков воюют в Донбассе – им нужна ротация и поддержка
ФАДН: 14 тыс. казаков воюют в Донбассе – им нужна ротация и поддержка - РИА Новости, 30.11.2022
ФАДН: 14 тыс. казаков воюют в Донбассе – им нужна ротация и поддержка
Цели и задачи взаимодействия властей и казачества, которые были прописаны в государственной стратегии национальной политики, не изменились, но сейчас... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:37
2022-11-30T13:37
российское казачество
российское казачество
николай долуда
игорь баринов
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Цели и задачи взаимодействия властей и казачества, которые были прописаны в государственной стратегии национальной политики, не изменились, но сейчас рассматриваются в ретроспективе событий, происходящих в Донбассе, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов журналистам в рамках Всероссийского семинара-совещания "Российское казачество"По словам руководителя ФАДН, семинар-совещание и нацелен на разрешение подобных проблем и поиск решений."Именно для этого мы и собрались, чтобы обсудить эту ситуацию. Все-таки на сегодняшний момент более 14 тыс. казаков воюют в Донбассе и участвуют в СВО – это серьезная сила. Им нужна сейчас смена, ротация и поддержка. Здесь, конечно, во многих, я бы даже сказал, в большинстве регионов есть большой резерв для работы, и мы об этих проблемах будем говорить", – сказал Игорь Баринов.Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда в свою очередь отметил, что для выполнения задач, поставленных президентом РФ перед российским казачеством, нужно исполнение некоторых факторов: подбор атаманов на всех уровнях – сильных управленцев, организаторов и лидеров. Вторым фактором он назвал жесткую дисциплину, управляемость и боевую подготовку.
РИА Новости
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российское казачество, николай долуда, игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
Российское казачество, Российское казачество, Николай Долуда, Игорь Баринов, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
13:37 30.11.2022
 

ФАДН: 14 тыс. казаков воюют в Донбассе – им нужна ротация и поддержка

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийРуководитель Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Цели и задачи взаимодействия властей и казачества, которые были прописаны в государственной стратегии национальной политики, не изменились, но сейчас рассматриваются в ретроспективе событий, происходящих в Донбассе, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов журналистам в рамках Всероссийского семинара-совещания "Российское казачество"
"Поэтому органы власти федеральные, региональные, муниципальные должны все-таки уже под другим углом зрения относится к тем обязанностям, которые не выполняют во взаимодействии с российским казачеством", – сказал он.
По словам руководителя ФАДН, семинар-совещание и нацелен на разрешение подобных проблем и поиск решений.
"Именно для этого мы и собрались, чтобы обсудить эту ситуацию. Все-таки на сегодняшний момент более 14 тыс. казаков воюют в Донбассе и участвуют в СВО – это серьезная сила. Им нужна сейчас смена, ротация и поддержка. Здесь, конечно, во многих, я бы даже сказал, в большинстве регионов есть большой резерв для работы, и мы об этих проблемах будем говорить", – сказал Игорь Баринов.
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда в свою очередь отметил, что для выполнения задач, поставленных президентом РФ перед российским казачеством, нужно исполнение некоторых факторов: подбор атаманов на всех уровнях – сильных управленцев, организаторов и лидеров. Вторым фактором он назвал жесткую дисциплину, управляемость и боевую подготовку.
"И третье, что я считаю самым главным фактором, – это организация взаимодействия между органами региональной, муниципальной исполнительной власти и казачьими обществами. И если мы эту проблему решим, поверьте, развитие казачества получит совершенно другой импульс, совершенно другое направление", – подчеркнул Николай Долуда.
 
Российское казачествоРоссийское казачествоНиколай ДолудаИгорь БариновФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
 
 
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