https://ria.ru/20221130/kazaki-1835264432.html

ФАДН: 14 тыс. казаков воюют в Донбассе – им нужна ротация и поддержка

ФАДН: 14 тыс. казаков воюют в Донбассе – им нужна ротация и поддержка - РИА Новости, 30.11.2022

ФАДН: 14 тыс. казаков воюют в Донбассе – им нужна ротация и поддержка

Цели и задачи взаимодействия властей и казачества, которые были прописаны в государственной стратегии национальной политики, не изменились, но сейчас... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T13:37

2022-11-30T13:37

2022-11-30T13:37

российское казачество

российское казачество

николай долуда

игорь баринов

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Цели и задачи взаимодействия властей и казачества, которые были прописаны в государственной стратегии национальной политики, не изменились, но сейчас рассматриваются в ретроспективе событий, происходящих в Донбассе, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов журналистам в рамках Всероссийского семинара-совещания "Российское казачество"По словам руководителя ФАДН, семинар-совещание и нацелен на разрешение подобных проблем и поиск решений."Именно для этого мы и собрались, чтобы обсудить эту ситуацию. Все-таки на сегодняшний момент более 14 тыс. казаков воюют в Донбассе и участвуют в СВО – это серьезная сила. Им нужна сейчас смена, ротация и поддержка. Здесь, конечно, во многих, я бы даже сказал, в большинстве регионов есть большой резерв для работы, и мы об этих проблемах будем говорить", – сказал Игорь Баринов.Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда в свою очередь отметил, что для выполнения задач, поставленных президентом РФ перед российским казачеством, нужно исполнение некоторых факторов: подбор атаманов на всех уровнях – сильных управленцев, организаторов и лидеров. Вторым фактором он назвал жесткую дисциплину, управляемость и боевую подготовку.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество, николай долуда, игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)