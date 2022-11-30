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ФАДН: 14 тыс. казаков воюют в Донбассе – им нужна ротация и поддержка
ФАДН: 14 тыс. казаков воюют в Донбассе – им нужна ротация и поддержка - РИА Новости, 30.11.2022
ФАДН: 14 тыс. казаков воюют в Донбассе – им нужна ротация и поддержка
Цели и задачи взаимодействия властей и казачества, которые были прописаны в государственной стратегии национальной политики, не изменились, но сейчас... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T13:37
2022-11-30T13:37
2022-11-30T13:37
российское казачество
российское казачество
николай долуда
игорь баринов
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Цели и задачи взаимодействия властей и казачества, которые были прописаны в государственной стратегии национальной политики, не изменились, но сейчас рассматриваются в ретроспективе событий, происходящих в Донбассе, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов журналистам в рамках Всероссийского семинара-совещания "Российское казачество"По словам руководителя ФАДН, семинар-совещание и нацелен на разрешение подобных проблем и поиск решений."Именно для этого мы и собрались, чтобы обсудить эту ситуацию. Все-таки на сегодняшний момент более 14 тыс. казаков воюют в Донбассе и участвуют в СВО – это серьезная сила. Им нужна сейчас смена, ротация и поддержка. Здесь, конечно, во многих, я бы даже сказал, в большинстве регионов есть большой резерв для работы, и мы об этих проблемах будем говорить", – сказал Игорь Баринов.Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда в свою очередь отметил, что для выполнения задач, поставленных президентом РФ перед российским казачеством, нужно исполнение некоторых факторов: подбор атаманов на всех уровнях – сильных управленцев, организаторов и лидеров. Вторым фактором он назвал жесткую дисциплину, управляемость и боевую подготовку.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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российское казачество, николай долуда, игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
Российское казачество, Российское казачество, Николай Долуда, Игорь Баринов, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Цели и задачи взаимодействия властей и казачества, которые были прописаны в государственной стратегии национальной политики, не изменились, но сейчас рассматриваются в ретроспективе событий, происходящих в Донбассе, заявил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов журналистам в рамках Всероссийского семинара-совещания "Российское казачество"
"Поэтому органы власти федеральные, региональные, муниципальные должны все-таки уже под другим углом зрения относится к тем обязанностям, которые не выполняют во взаимодействии с российским казачеством", – сказал он.
По словам руководителя ФАДН, семинар-совещание и нацелен на разрешение подобных проблем и поиск решений.
"Именно для этого мы и собрались, чтобы обсудить эту ситуацию. Все-таки на сегодняшний момент более 14 тыс. казаков воюют в Донбассе и участвуют в СВО – это серьезная сила. Им нужна сейчас смена, ротация и поддержка. Здесь, конечно, во многих, я бы даже сказал, в большинстве регионов есть большой резерв для работы, и мы об этих проблемах будем говорить", – сказал Игорь Баринов.
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда в свою очередь отметил, что для выполнения задач, поставленных президентом РФ перед российским казачеством, нужно исполнение некоторых факторов: подбор атаманов на всех уровнях – сильных управленцев, организаторов и лидеров. Вторым фактором он назвал жесткую дисциплину, управляемость и боевую подготовку.
"И третье, что я считаю самым главным фактором, – это организация взаимодействия между органами региональной, муниципальной исполнительной власти и казачьими обществами. И если мы эту проблему решим, поверьте, развитие казачества получит совершенно другой импульс, совершенно другое направление", – подчеркнул Николай Долуда.