https://ria.ru/20221130/kandidatura-1835419320.html

Представления президента о кандидатуре главы СП пока нет, сообщил источник

Представления президента о кандидатуре главы СП пока нет, сообщил источник - РИА Новости, 30.11.2022

Представления президента о кандидатуре главы СП пока нет, сообщил источник

В Совет Федерации не поступало представление президента Владимира Путина с кандидатурой на пост главы Счётной палаты, сообщил РИА Новости источник в верхней... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T21:50

2022-11-30T21:50

2022-11-30T22:09

политика

владимир путин

алексей кудрин

россия

совет федерации рф

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151477/33/1514773308_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_76afcf0503bbb8277ef590c5ced049d2.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Совет Федерации не поступало представление президента Владимира Путина с кандидатурой на пост главы Счётной палаты, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.Должность председателя Счётной палаты стала вакантной после досрочной отставки Алексея Кудрина."В Совет Федерации не поступало представления президента РФ с кандидатурой для назначения на пост главы Счётной палаты", - сказал собеседник агентства.По его словам, после внесения представления сенаторы рассмотрят этот вопрос в установленные сроки.Ранее Совфед принял поправки в свой регламент, по которым кандидатуры на должность председателя контрольного ведомства вносит в Совфед президент, пока не будет скорректирован базовый закон о Счётной палате. Ранее свои кандидатуры на этот пост главе государства предлагала Госдума. В соответствии с регламентом сенаторы должны в течение 30 дней обсудить кандидатов.

https://ria.ru/20221130/kudrin-1835400703.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, владимир путин, алексей кудрин, россия, совет федерации рф, госдума рф