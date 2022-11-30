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Представления президента о кандидатуре главы СП пока нет, сообщил источник - РИА Новости, 30.11.2022
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Представления президента о кандидатуре главы СП пока нет, сообщил источник
Представления президента о кандидатуре главы СП пока нет, сообщил источник - РИА Новости, 30.11.2022
Представления президента о кандидатуре главы СП пока нет, сообщил источник
В Совет Федерации не поступало представление президента Владимира Путина с кандидатурой на пост главы Счётной палаты, сообщил РИА Новости источник в верхней... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T21:50
2022-11-30T22:09
политика
владимир путин
алексей кудрин
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Совет Федерации не поступало представление президента Владимира Путина с кандидатурой на пост главы Счётной палаты, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.Должность председателя Счётной палаты стала вакантной после досрочной отставки Алексея Кудрина."В Совет Федерации не поступало представления президента РФ с кандидатурой для назначения на пост главы Счётной палаты", - сказал собеседник агентства.По его словам, после внесения представления сенаторы рассмотрят этот вопрос в установленные сроки.Ранее Совфед принял поправки в свой регламент, по которым кандидатуры на должность председателя контрольного ведомства вносит в Совфед президент, пока не будет скорректирован базовый закон о Счётной палате. Ранее свои кандидатуры на этот пост главе государства предлагала Госдума. В соответствии с регламентом сенаторы должны в течение 30 дней обсудить кандидатов.
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политика, владимир путин, алексей кудрин, россия, совет федерации рф, госдума рф
Политика, Владимир Путин, Алексей Кудрин, Россия, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
21:50 30.11.2022 (обновлено: 22:09 30.11.2022)
 
Представления президента о кандидатуре главы СП пока нет, сообщил источник

В Совфед пока не поступало представление президента с кандидатурой главы Счетной палаты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Счетной палаты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Совет Федерации не поступало представление президента Владимира Путина с кандидатурой на пост главы Счётной палаты, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.
Должность председателя Счётной палаты стала вакантной после досрочной отставки Алексея Кудрина.
"В Совет Федерации не поступало представления президента РФ с кандидатурой для назначения на пост главы Счётной палаты", - сказал собеседник агентства.
По его словам, после внесения представления сенаторы рассмотрят этот вопрос в установленные сроки.
Ранее Совфед принял поправки в свой регламент, по которым кандидатуры на должность председателя контрольного ведомства вносит в Совфед президент, пока не будет скорректирован базовый закон о Счётной палате. Ранее свои кандидатуры на этот пост главе государства предлагала Госдума. В соответствии с регламентом сенаторы должны в течение 30 дней обсудить кандидатов.
Бывший председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин после пленарного заседания Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
Вчера, 19:41
Кудрин подвел итоги работы в Счетной палате
 
ПолитикаВладимир ПутинАлексей КудринРоссияСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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